Indice dei Prezzi Core alla Produzione Stati Uniti (IPP) a/a (United States Core Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Prezzi
Basso N/D 3.4%
3.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Core dei Prezzi alla Produzione (IPP) a/a mostra le variazioni dei prezzi di vendita ricevuti dai produttori nazionali di beni e servizi nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L’IPP mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice core a causa della loro elevata volatilità.

Il calcolo dell'indice include tutti i settori dell'industria statunitense, che producono beni fisici, compresi i mercati delle materie prime. Nel settore della produzione, il calcolo tiene conto dei prezzi dei produttori nelle industrie minerarie e manifatturiere, nell'agricoltura, nell'edilizia, ecc. Nel settore dei servizi, il programma di calcolo dell’IPP copre circa il 72% dei dati provenienti dai settori commerciale, sanitario, dei trasporti, del magazzinaggio, dei media, finanziario e assicurativo, ecc. A differenza dell’ Indice dei Prezzi al Consumol’IPP non include i prezzi dei beni importati.

I dati per l'indice vengono raccolti sulla base di un sondaggio di oltre 25.000 aziende di diverse tipologie e dimensioni in tutta la nazione che sono incluse in un campione statisticamente rappresentativo.

L'indice dei prezzi alla produzione è calcolato in relazione all'anno base (oggi è il 1982), in cui l'indice è pari a 100. Tutte le successive variazioni dei prezzi sono calcolate in relazione a questo benchmark. Nel calcolo vengono utilizzati pesi diversi per diversi settori. I pesi vengono regolati ogni pochi anni.

L’IPP è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l' IPC (Indice dei Prezzi al Consumo): se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati. La Fed monitora attentamente l'IPC per preparare le sue previsioni inflazionistiche.

Alcune delle componenti dell’IPP sono utilizzate per il calcolo dell'Indice dei Prezzi del PIL .

La crescita dell’IPP indica quasi sempre una crescita dell'inflazione, che di solito è considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi Core alla Produzione Stati Uniti (IPP) a/a (United States Core Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
3.4%
3.7%
lug 2025
3.7%
2.7%
2.6%
giu 2025
2.6%
3.1%
3.0%
mag 2025
3.0%
3.3%
3.1%
apr 2025
3.1%
3.3%
3.3%
mar 2025
3.3%
3.4%
3.4%
feb 2025
3.4%
3.6%
3.6%
gen 2025
3.6%
3.7%
3.5%
dic 2024
3.5%
3.3%
3.4%
nov 2024
3.4%
3.0%
3.1%
ott 2024
3.1%
2.6%
2.8%
set 2024
2.8%
2.4%
2.4%
ago 2024
2.4%
2.7%
2.4%
lug 2024
2.4%
2.7%
3.0%
giu 2024
3.0%
2.4%
2.3%
mag 2024
2.3%
2.8%
2.4%
apr 2024
2.4%
2.6%
2.4%
mar 2024
2.4%
2.8%
2.0%
feb 2024
2.0%
2.8%
2.0%
gen 2024
2.0%
2.6%
1.8%
dic 2023
1.8%
2.6%
2.0%
nov 2023
2.0%
2.8%
2.4%
ott 2023
2.4%
2.9%
2.7%
set 2023
2.7%
1.9%
2.2%
ago 2023
2.2%
1.9%
2.4%
lug 2023
2.4%
2.1%
2.4%
giu 2023
2.4%
2.8%
2.8%
mag 2023
2.8%
2.9%
3.2%
apr 2023
3.2%
2.7%
3.4%
mar 2023
3.4%
4.1%
4.4%
feb 2023
4.4%
5.0%
5.4%
gen 2023
5.4%
4.9%
5.5%
dic 2022
5.5%
5.6%
6.2%
nov 2022
6.2%
6.0%
6.7%
ott 2022
6.7%
6.8%
7.2%
set 2022
7.2%
7.4%
7.3%
ago 2022
7.3%
7.4%
7.6%
lug 2022
7.6%
7.9%
8.2%
giu 2022
8.2%
7.7%
8.3%
mag 2022
8.3%
8.9%
8.8%
apr 2022
8.8%
9.3%
9.2%
mar 2022
9.2%
7.9%
8.4%
feb 2022
8.4%
8.1%
8.3%
gen 2022
8.3%
8.6%
8.3%
dic 2021
8.3%
8.1%
7.7%
nov 2021
7.7%
7.1%
6.8%
ott 2021
6.8%
7.3%
6.8%
set 2021
6.8%
7.2%
6.7%
ago 2021
6.7%
6.7%
6.2%
lug 2021
6.2%
6.1%
5.6%
12345
