ADP Nonfarm Employment Change mostra la variazione mensile dell'occupazione nei principali settori dell'economia degli Stati Uniti. L'indicatore non tiene conto dell'agricoltura. Il calcolo include i dati raccolti da circa 406.000 imprese private che impiegano fino a 23 milioni di persone (circa il 20% di tutti i dipendenti del settore privato statunitense).

A differenza della metodologia adottata dal Bureau of Labor Statistics nel calcolo delle Buste Paga Non Agricole, l’ADP tiene conto dei libri paga di dipendenti separati piuttosto che del numero totale di buste paga per il mese. Ciò è dovuto al fatto che un dipendente può essere menzionato in diversi libri paga (ricevere bonus e altri pagamenti), quindi i dati del rapporto possono essere imprecisi.

I valori anomali statistici sono esclusi dai dati del campione.

Il rapporto riflette la divisione in settori e industrie: fornisce dati separati per il settore della produzione (estrazione mineraria, edilizia, manifatturiera) e il settore dei servizi (commercio, trasporti, IT, finanza, servizi professionali e tecnici, servizi di gestione e fornitore, servizi amministrativi e di supporto, istruzione, assistenza sanitaria, ricreazione, intrattenimento, ecc.). Il rapporto fornisce anche un'istantanea dei cambiamenti nelle piccole imprese (fino a 50 dipendenti), medie (50 – 499 dipendenti) e grandi imprese (più di 500 dipendenti).

L'indicatore caratterizza lo stato del mercato del lavoro statunitense. È stato pubblicato due giorni prima del rapporto del Bureau of Labor Statistics, quindi gli economisti lo vedono come un'anteprima del rapporto ufficiale.

La crescita dell'occupazione è un indicatore principale della crescita della spesa dei consumatori. La Fed tiene conto dello stato del mercato del lavoro nella sua decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita degli indicatori può essere considerata positiva per il dollaro USA.

