CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

ADP Stati Uniti Cambiamento dell'occupazione non agricola (ADP United States Nonfarm Employment Change)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
ADP
Settore
Lavoro
Alto 54 K 136 K
104 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-19 K
54 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

ADP Nonfarm Employment Change mostra la variazione mensile dell'occupazione nei principali settori dell'economia degli Stati Uniti. L'indicatore non tiene conto dell'agricoltura. Il calcolo include i dati raccolti da circa 406.000 imprese private che impiegano fino a 23 milioni di persone (circa il 20% di tutti i dipendenti del settore privato statunitense).

A differenza della metodologia adottata dal Bureau of Labor Statistics nel calcolo delle Buste Paga Non Agricole, l’ADP tiene conto dei libri paga di dipendenti separati piuttosto che del numero totale di buste paga per il mese. Ciò è dovuto al fatto che un dipendente può essere menzionato in diversi libri paga (ricevere bonus e altri pagamenti), quindi i dati del rapporto possono essere imprecisi.

I valori anomali statistici sono esclusi dai dati del campione.

Il rapporto riflette la divisione in settori e industrie: fornisce dati separati per il settore della produzione (estrazione mineraria, edilizia, manifatturiera) e il settore dei servizi (commercio, trasporti, IT, finanza, servizi professionali e tecnici, servizi di gestione e fornitore, servizi amministrativi e di supporto, istruzione, assistenza sanitaria, ricreazione, intrattenimento, ecc.). Il rapporto fornisce anche un'istantanea dei cambiamenti nelle piccole imprese (fino a 50 dipendenti), medie (50 – 499 dipendenti) e grandi imprese (più di 500 dipendenti).

L'indicatore caratterizza lo stato del mercato del lavoro statunitense. È stato pubblicato due giorni prima del rapporto del Bureau of Labor Statistics, quindi gli economisti lo vedono come un'anteprima del rapporto ufficiale.

La crescita dell'occupazione è un indicatore principale della crescita della spesa dei consumatori. La Fed tiene conto dello stato del mercato del lavoro nella sua decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita degli indicatori può essere considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"ADP Stati Uniti Cambiamento dell'occupazione non agricola (ADP United States Nonfarm Employment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
54 K
136 K
104 K
lug 2025
104 K
57 K
-33 K
giu 2025
-33 K
121 K
37 K
mag 2025
37 K
80 K
62 K
apr 2025
62 K
246 K
155 K
mar 2025
155 K
4 K
77 K
feb 2025
77 K
124 K
183 K
gen 2025
183 K
121 K
122 K
dic 2024
122 K
120 K
146 K
nov 2024
146 K
205 K
233 K
ott 2024
233 K
121 K
143 K
set 2024
143 K
116 K
99 K
ago 2024
99 K
121 K
122 K
lug 2024
122 K
77 K
150 K
giu 2024
150 K
148 K
152 K
mag 2024
152 K
99 K
192 K
apr 2024
192 K
193 K
184 K
mar 2024
184 K
213 K
140 K
feb 2024
140 K
84 K
107 K
gen 2024
107 K
137 K
164 K
dic 2023
164 K
-12 K
103 K
nov 2023
103 K
-13 K
113 K
ott 2023
113 K
-9 K
89 K
set 2023
89 K
2 K
177 K
ago 2023
177 K
13 K
324 K
lug 2023
324 K
16 K
497 K
giu 2023
497 K
4 K
278 K
mag 2023
278 K
-22 K
296 K
apr 2023
296 K
-46 K
145 K
mar 2023
145 K
10 K
242 K
feb 2023
242 K
10 K
106 K
gen 2023
106 K
86 K
235 K
dic 2022
235 K
134 K
127 K
nov 2022
127 K
101 K
239 K
ott 2022
239 K
-163 K
208 K
set 2022
208 K
-163 K
132 K
ago 2022
132 K
-263 K
128 K
mag 2022
128 K
-225 K
202 K
apr 2022
247 K
-31 K
479 K
mar 2022
455 K
238 K
486 K
feb 2022
475 K
471 K
509 K
gen 2022
-301 K
503 K
776 K
dic 2021
807 K
161 K
505 K
nov 2021
534 K
-366 K
570 K
ott 2021
571 K
-663 K
523 K
set 2021
568 K
74 K
340 K
ago 2021
374 K
406 K
326 K
lug 2021
330 K
845 K
680 K
giu 2021
692 K
1055 K
886 K
mag 2021
978 K
923 K
654 K
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento