Il sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan dimostra come i consumatori statunitensi stimano il livello relativo delle condizioni economiche attuali e future. Viene calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi che l'Università del Michigan conduce per calcolare cinque diversi indici, incluso questo.

Gli intervistati sono chiamati ad esprimere la loro opinione sulle seguenti domande:

Se le condizioni finanziarie delle loro famiglie sono migliorate o peggiori rispetto a un anno fa

Se gli intervistati si aspettano che le condizioni finanziarie delle loro famiglie migliorino o peggiorino tra un anno

Se le condizioni di business nei prossimi 12 mesi miglioreranno o peggioreranno

Come le condizioni nel Paese potrebbero cambiare nei prossimi cinque anni - se gli intervistati si aspettano stabilità o crescita della disoccupazione o della depressione.

Se è un buon momento per acquistare articoli per la casa di grandi dimensioni e fare altri grandi acquisti (come ad esempio da una casa, una macchina, ecc.)

Le risposte a queste domande sono calcolate come segue: la percentuale di valori negativi viene sottratta da quelli positivi e 100 viene aggiunto al valore risultante. I valori risultanti ​sono sommati e divisi per 6,7558 (il valore di riferimento), dopo di che 2 (la costante di correzione per la composizione del campione) viene aggiunto alla cifra risultante.

Il sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan consente di misurare il modo in cui le famiglie statunitensi valutano la forza dell'economia, i cambiamenti finanziari e il modo in cui stimano la loro situazione finanziaria attuale e futura, in particolare se sono disposte a spendere denaro. La crescita dell'indice consente di fare una previsione favorevole della salute dell'economia statunitense. Il sentimento ottimistico sui grandi acquisti può essere un indicatore principale della crescita dell'attività dei consumatori e, quindi, della crescita dell'inflazione. La crescita del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan è solitamente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: