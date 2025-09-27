CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan negli Stati Uniti (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Università del Michigan (University of Michigan)
Settore
Consumatore
Medio 55.1 55.4
55.4
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
55.2
55.1
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan dimostra come i consumatori statunitensi stimano il livello relativo delle condizioni economiche attuali e future. Viene calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi che l'Università del Michigan conduce per calcolare cinque diversi indici, incluso questo.

Gli intervistati sono chiamati ad esprimere la loro opinione sulle seguenti domande:

  • Se le condizioni finanziarie delle loro famiglie sono migliorate o peggiori rispetto a un anno fa
  • Se gli intervistati si aspettano che le condizioni finanziarie delle loro famiglie migliorino o peggiorino tra un anno
  • Se le condizioni di business nei prossimi 12 mesi miglioreranno o peggioreranno
  • Come le condizioni nel Paese potrebbero cambiare nei prossimi cinque anni - se gli intervistati si aspettano stabilità o crescita della disoccupazione o della depressione.
  • Se è un buon momento per acquistare articoli per la casa di grandi dimensioni e fare altri grandi acquisti (come ad esempio da una casa, una macchina, ecc.)

Le risposte a queste domande sono calcolate come segue: la percentuale di valori negativi viene sottratta da quelli positivi e 100 viene aggiunto al valore risultante. I valori risultanti ​sono sommati e divisi per 6,7558 (il valore di riferimento), dopo di che 2 (la costante di correzione per la composizione del campione) viene aggiunto alla cifra risultante.

Il sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan consente di misurare il modo in cui le famiglie statunitensi valutano la forza dell'economia, i cambiamenti finanziari e il modo in cui stimano la loro situazione finanziaria attuale e futura, in particolare se sono disposte a spendere denaro. La crescita dell'indice consente di fare una previsione favorevole della salute dell'economia statunitense. Il sentimento ottimistico sui grandi acquisti può essere un indicatore principale della crescita dell'attività dei consumatori e, quindi, della crescita dell'inflazione. La crescita del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan è solitamente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan negli Stati Uniti (University of Michigan United States Consumer Sentiment)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
55.1
55.4
55.4
set 2025 prelim.
55.4
59.0
58.2
ago 2025
58.2
58.6
58.6
ago 2025 prelim.
58.6
58.0
61.7
lug 2025
61.7
61.8
61.8
lug 2025 prelim.
61.8
65.5
60.7
giu 2025
60.7
60.5
60.5
giu 2025 prelim.
60.5
51.9
52.2
mag 2025
52.2
50.8
50.8
mag 2025 prelim.
50.8
49.3
52.2
apr 2025
52.2
50.8
50.8
apr 2025 prelim.
50.8
56.1
57.0
mar 2025
57.0
57.9
57.9
mar 2025 prelim.
57.9
64.6
64.7
feb 2025
64.7
67.8
67.8
feb 2025 prelim.
67.8
70.8
71.1
gen 2025
71.1
73.2
73.2
gen 2025 prelim.
73.2
74.5
74.0
dic 2024
74.0
74.0
74.0
dic 2024 prelim.
74.0
70.4
71.8
nov 2024
71.8
73.0
73.0
nov 2024 prelim.
73.0
70.7
70.5
ott 2024
70.5
68.9
68.9
ott 2024 prelim.
68.9
71.9
70.1
set 2024
70.1
69.0
69.0
set 2024 prelim.
69.0
69.3
67.9
ago 2024
67.9
67.8
67.8
ago 2024 prelim.
67.8
66.3
66.4
lug 2024
66.4
66.0
66.0
lug 2024 prelim.
66.0
72.9
68.2
giu 2024
68.2
65.6
65.6
giu 2024 prelim.
65.6
68.8
69.1
mag 2024
69.1
67.4
67.4
mag 2024 prelim.
67.4
73.5
77.2
apr 2024
77.2
77.9
77.9
apr 2024 prelim.
77.9
78.6
79.4
mar 2024
79.4
76.5
76.5
mar 2024 prelim.
76.5
72.2
76.9
feb 2024
76.9
79.6
79.6
feb 2024 prelim.
79.6
78.9
79.0
gen 2024
79.0
78.8
78.8
gen 2024 prelim.
78.8
73.6
69.7
dic 2023
69.7
69.4
69.4
dic 2023 prelim.
69.4
61.0
61.3
nov 2023
61.3
60.4
60.4
nov 2023 prelim.
60.4
59.7
63.8
ott 2023
63.8
63.0
63.0
ott 2023 prelim.
63.0
71.2
68.1
set 2023
68.1
67.7
67.7
set 2023 prelim.
67.7
66.9
69.5
123456789
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento