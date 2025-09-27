La produzione industriale della Fed m/m riflette una variazione del volume reale della produzione statunitense nel mese dato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base con un livello di riferimento del 100% (attualmente, è l'anno del 2012).

Il calcolo dell'indicatore riflette le industrie incluse nel North American Industry Classification System (NAICS). Il NAICS comprende produzione, servizi pubblici, estrazione mineraria, energia, libri ed editoria periodica, ecc. L'indice generale è costituito da 299 serie di dati separate (da codici NAICS). I pesi sono dati a tutti i singoli sottoindici.

L'indicatore è calcolato sulla base di due tipi di dati sorgente: volume di produzione espresso in unità fisiche e dati sull'inclusione di materiali nel processo di produzione. I dati di produzione fisica vengono ricevuti da associazioni di categoria e agenzie governative. Se questi dati non sono disponibili, il volume di produzione viene calcolato in base alle ore lavorate dai dipendenti in diversi settori (questi dati vengono raccolti mensilmente dal Bureau of Labor Statistics).

La Fed utilizza questo indice per valutare l'inflazione e il settore manifatturiero del Paese. Il valore dell'indicatore può aiutare a prevedere il PIL del periodo corrente.

Una lettura superiore rispetto al previsto indica una crescita dell'attività produttiva e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: