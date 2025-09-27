Calendario Economico
Produzione Industriale Federal Reserve System (Fed) m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)
|Medio
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.1%
|
0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione industriale della Fed m/m riflette una variazione del volume reale della produzione statunitense nel mese dato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base con un livello di riferimento del 100% (attualmente, è l'anno del 2012).
Il calcolo dell'indicatore riflette le industrie incluse nel North American Industry Classification System (NAICS). Il NAICS comprende produzione, servizi pubblici, estrazione mineraria, energia, libri ed editoria periodica, ecc. L'indice generale è costituito da 299 serie di dati separate (da codici NAICS). I pesi sono dati a tutti i singoli sottoindici.
L'indicatore è calcolato sulla base di due tipi di dati sorgente: volume di produzione espresso in unità fisiche e dati sull'inclusione di materiali nel processo di produzione. I dati di produzione fisica vengono ricevuti da associazioni di categoria e agenzie governative. Se questi dati non sono disponibili, il volume di produzione viene calcolato in base alle ore lavorate dai dipendenti in diversi settori (questi dati vengono raccolti mensilmente dal Bureau of Labor Statistics).
La Fed utilizza questo indice per valutare l'inflazione e il settore manifatturiero del Paese. Il valore dell'indicatore può aiutare a prevedere il PIL del periodo corrente.
Una lettura superiore rispetto al previsto indica una crescita dell'attività produttiva e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Federal Reserve System (Fed) m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress