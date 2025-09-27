CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Produzione Industriale Federal Reserve System (Fed) m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System (Board of Governors of Federal Reserve System)
Settore
Azienda
Medio 0.1% 0.0%
-0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.1%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

La produzione industriale della Fed m/m riflette una variazione del volume reale della produzione statunitense nel mese dato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base con un livello di riferimento del 100% (attualmente, è l'anno del 2012).

Il calcolo dell'indicatore riflette le industrie incluse nel North American Industry Classification System (NAICS). Il NAICS comprende produzione, servizi pubblici, estrazione mineraria, energia, libri ed editoria periodica, ecc. L'indice generale è costituito da 299 serie di dati separate (da codici NAICS). I pesi sono dati a tutti i singoli sottoindici.

L'indicatore è calcolato sulla base di due tipi di dati sorgente: volume di produzione espresso in unità fisiche e dati sull'inclusione di materiali nel processo di produzione. I dati di produzione fisica vengono ricevuti da associazioni di categoria e agenzie governative. Se questi dati non sono disponibili, il volume di produzione viene calcolato in base alle ore lavorate dai dipendenti in diversi settori (questi dati vengono raccolti mensilmente dal Bureau of Labor Statistics).

La Fed utilizza questo indice per valutare l'inflazione e il settore manifatturiero del Paese. Il valore dell'indicatore può aiutare a prevedere il PIL del periodo corrente.

Una lettura superiore rispetto al previsto indica una crescita dell'attività produttiva e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Federal Reserve System (Fed) m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
lug 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
giu 2025
0.3%
0.1%
0.0%
mag 2025
-0.2%
-0.2%
0.1%
apr 2025
0.0%
0.0%
-0.3%
mar 2025
-0.3%
0.1%
0.8%
feb 2025
0.7%
0.1%
0.3%
gen 2025
0.5%
0.1%
1.0%
dic 2024
0.9%
0.2%
0.2%
nov 2024
-0.1%
-0.7%
-0.4%
ott 2024
-0.3%
-0.2%
-0.5%
set 2024
-0.3%
0.0%
0.3%
ago 2024
0.8%
0.1%
-0.9%
lug 2024
-0.6%
0.2%
0.3%
giu 2024
0.6%
0.6%
0.9%
mag 2024
0.9%
-0.2%
0.0%
apr 2024
0.0%
0.0%
0.1%
mar 2024
0.4%
0.3%
0.4%
feb 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
gen 2024
-0.1%
0.0%
dic 2023
0.1%
0.2%
nov 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
ott 2023
-0.6%
-0.1%
0.1%
set 2023
0.3%
0.0%
0.0%
ago 2023
0.4%
0.1%
0.7%
lug 2023
1.0%
0.0%
-0.8%
giu 2023
-0.5%
0.0%
-0.5%
mag 2023
-0.2%
-0.1%
0.5%
apr 2023
0.5%
0.0%
0.0%
mar 2023
0.4%
0.1%
0.2%
feb 2023
0.0%
0.1%
0.3%
gen 2023
0.0%
-0.1%
-1.0%
dic 2022
-0.7%
-0.1%
-0.6%
nov 2022
-0.2%
-0.1%
-0.1%
ott 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
set 2022
0.4%
0.2%
-0.1%
ago 2022
-0.2%
0.1%
0.5%
lug 2022
0.6%
-0.2%
0.0%
giu 2022
-0.2%
-0.2%
0.0%
mag 2022
0.2%
0.0%
1.4%
apr 2022
1.1%
0.3%
0.9%
mar 2022
0.9%
0.3%
0.9%
feb 2022
0.5%
-0.2%
1.4%
gen 2022
1.4%
-0.6%
-0.1%
dic 2021
-0.1%
-0.2%
0.7%
nov 2021
0.5%
0.4%
1.7%
ott 2021
1.6%
0.3%
-1.3%
set 2021
-1.3%
-0.2%
-0.1%
ago 2021
0.4%
0.0%
0.8%
lug 2021
0.9%
0.0%
0.2%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento