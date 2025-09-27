Calendario Economico
Scorte Aziendali Stati Uniti m/m (United States Business Inventories m/m)
|Medio
|0.2%
|0.1%
|
0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.1%
|
0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Scorte Aziendali m/m riflettono una variazione delle scorte detenute da produttori, rivenditori e grossisti in tutta la nazione, nel mese dato rispetto al mese precedente. L'indicatore riflette la quantità di prodotti disponibili per la vendita ad altre imprese e/o consumatori finali.
I dati sono calcolati sulla base di un sondaggio tra rivenditori, grossisti e produttori sui risultati delle scorte alla fine del mese in questione.
Se monitorato parallelamente con l'indice di vendita, l'indicatore consente di prevedere la produzione a breve termine. Gli investitori utilizzano questo indicatore per prevedere la domanda futura di beni. Ad esempio, se le scorte crescono più lentamente delle vendite, crescerà la domanda, il che può stimolare la crescita economica. Una situazione opposta può portare a un rallentamento della produzione.
Il Bureau of Economic Analysis utilizza i dati nel calcolo del PIL e degli indicatori economici principali.
L'influenza delle letture sulle quotazioni in dollari dipende dagli indicatori di accompagnamento (vendite, indice dei prezzi, ecc.).
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Scorte Aziendali Stati Uniti m/m (United States Business Inventories m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
