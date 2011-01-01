DokumentationKategorien
Stil DRAW_COLOR_ZIGZAG zeichnet Segmente in verschiedenen Farben auf die Werten der zwei Indikator-Puffer. Dieser Stil ist eine farbige Version des Stils DRAW_ZIGZAG und ermöglicht Ihnen, die Farbe für jedes Segment aus einer vorgegebenen Satz von Farben anzugeben. Die Segmente werden vom dem Wert im ersten Puffer bis dem Wert im zweiten Indikator-Puffer gezeichnet. Keiner der Puffer darf nicht nur leere Werte erhalten, da in diesem Fall nichts gezeichnet wird.

Die Breite, Farbe und Stil der Linie können wie für DRAW_ZIGZAG durch Compiler-Direktiven oder dynamisch mit der PlotIndexSetInteger()-Funktion angegeben werden. Dynamische Veränderungen in den Eigenschaften der graphischen Konstruktion ermöglichen es Ihnen, die Indikatoren zu "wiederbeleben" so, dass sie ihr Aussehen ändern je nach der aktuellen Situation.

Die Segmente werden vom nicht leeren Wert eines Puffers zum nicht leeren Wert anderes Indikator-Puffers gezeichnet. Um anzugeben, welchen Wert als "leer" betrachtet werden soll, setzen Sie diesen Wert in der Eigenschaft PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen
   PlotIndexSetDouble(Index_der_Darstellung_DRAW_COLOR_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Immer füllen Sie die Indikator-Puffer mit Werten expliziert aus, geben Sie den leeren Wert in Puffer der Balken zu überspringen.

Die erforderliche Anzahl der Puffer für den Bau von DRAW_COLOR_ZIGZAG ist 3:

  • zwei Puffer zum Speichern der Werte von Ende der Segmente von Zigiag;
  • ein Puffer, um die Farbindex des Segments (es its sinnvoll nur für Nicht-leere Werte) zu speichern.

Ein Beispiel für einen Indikator, der eine Säge auf die High und Low Pries zeichnet. Farbe, Breite und Stil der Linien von Zigzag werden nach dem Zufallsprinzip jede N Ticks geändert.

Ein Beispiel für DRAW_COLOR_ZIGZAG

Bitte beachten Sie, dass für plot1 mit dem DRAW_COLOR_ZIGZAG-Stil ursprünglich acht Farben mit Compiler-Direktiven #property angegeben werden, und dann, in der OnCalculate()-Funktion, wird die Farbe nach dem Zufallsprinzip aus 14 Farben, die in Array colors[] gespeichert sind, ausgewählt.

Der Parameter N ist in externen Parametern des Indikators angegeben, damit kann es manuell angegeben werden (die Registerkarte "Einstellungen" im Indikatoreigenschaften-Fenster).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_COLOR_ZIGZAG"
#property description "Zeichnet eine gebrochene Linie von farbigen Segmenten, die Farbe hängt von der Nummer des Wochentages ab"
#property description "Farbe, Breite und Stil der Segmente variieren zufällig"
#property description " jede N Ticks"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plot Color_Zigzag
#property indicator_label1  "Color_Zigzag"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ZIGZAG
//--- Definieren wir 8 Farben um Segmente zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Eingabeparameter
input int      N=5;              // Anzahl der Ticks für Änderung 
int            color_sections;
//--- Puffer mit den Werten der Segmentenden
double         Color_ZigzagBuffer1[];
double         Color_ZigzagBuffer2[];
//--- Puffer mit den Farbindizes der Segmentenden
double         Color_ZigzagColors[];
//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 14 Elemente
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- Anzahl der Farben um Zigzag zu färben
   color_sections=8;   //  Sehen Sie Kommentar zur Eigenschaft #property indicator_color1
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
   ticks++;
//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
      ChangeLineAppearance();
      //--- Ändern wir die Farben der Sektionen
      ChangeColors(colors,color_sections);
      //--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
      ticks=0;
     }
 
//--- Die Zeitstruktur ist benötigt, um den Wochentag jedes Balkens zu erhalten
   MqlDateTime dt;
      
//--- Startposition der Berechnungen
   int start=0;
//--- Wenn der Indikator wurde auf dem vorherigen Tick berechnet, dann beginnen wir Berechnung auf der vorletzten Tick
   if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Berechnungzyklus
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- Schreiben die Balkenöffnungszeit in die Struktur
      TimeToStruct(time[i],dt);
 
      //--- Wenn die balkennummer gerade ist 
      if(i%2==0)
        {
         //--- Shreiben wir High in den ersten Puffer und Low in den Zweiten Puffer
         Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];
         //--- Farbe des Segments
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
        }
      //--- Balkennummer ist ungerade
      else
        {
         //--- Füllen den Balken in der umgekehrten Reihenfolge
         Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];
         //--- Farbe des Segments
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;         
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
 ;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Farbe der Segmente des Zick-Zacks                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- Anzahl der Farben
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- erhalten wir eine Zufallszahl
      int number=MathRand();
      //--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division
      int i=number%size;
      //--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  Nummer der Grafikstile
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  Property Identifier
                          plot_color_ind,       //  Farbindex, in dem wir die Farbe schreiben
                          cols[i]);             //  neue Farbe
      //--- schreiben wir die Farbe
      comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Segmente in Zigzag                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- String um Informationen über die Eigenschaften von Color_ZigZag zu erstellen
   string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
   int number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
   int width=number%5;   // Breite ist von 0 bis 4
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
   number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
   int size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
   int style_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
   Comment(comm);
  }

 