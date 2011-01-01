//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_COLOR_ZIGZAG"

#property description "Zeichnet eine gebrochene Linie von farbigen Segmenten, die Farbe hängt von der Nummer des Wochentages ab"

#property description "Farbe, Breite und Stil der Segmente variieren zufällig"

#property description " jede N Ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3

#property indicator_plots 1

//--- plot Color_Zigzag

#property indicator_label1 "Color_Zigzag"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG

//--- Definieren wir 8 Farben um Segmente zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung

int color_sections;

//--- Puffer mit den Werten der Segmentenden

double Color_ZigzagBuffer1[];

double Color_ZigzagBuffer2[];

//--- Puffer mit den Farbindizes der Segmentenden

double Color_ZigzagColors[];

//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 14 Elemente

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- Array für Speicherung der Linienstile

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- Anzahl der Farben um Zigzag zu färben

color_sections=8; // Sehen Sie Kommentar zur Eigenschaft #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Ändern wir die Farben der Sektionen

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Die Zeitstruktur ist benötigt, um den Wochentag jedes Balkens zu erhalten

MqlDateTime dt;



//--- Startposition der Berechnungen

int start=0;

//--- Wenn der Indikator wurde auf dem vorherigen Tick berechnet, dann beginnen wir Berechnung auf der vorletzten Tick

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- Berechnungzyklus

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Schreiben die Balkenöffnungszeit in die Struktur

TimeToStruct(time[i],dt);



//--- Wenn die balkennummer gerade ist

if(i%2==0)

{

//--- Shreiben wir High in den ersten Puffer und Low in den Zweiten Puffer

Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];

Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];

//--- Farbe des Segments

Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;

}

//--- Balkennummer ist ungerade

else

{

//--- Füllen den Balken in der umgekehrten Reihenfolge

Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];

Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];

//--- Farbe des Segments

Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Farbe der Segmente des Zick-Zacks |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Anzahl der Farben

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- erhalten wir eine Zufallszahl

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division

int i=number%size;

//--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0, // Nummer der Grafikstile

PLOT_LINE_COLOR, // Property Identifier

plot_color_ind, // Farbindex, in dem wir die Farbe schreiben

cols[i]); // neue Farbe

//--- schreiben wir die Farbe

comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der Segmente in Zigzag |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften von Color_ZigZag zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen des Linienstils

number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles

int size=ArraySize(styles);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen

int style_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Schreiben wir den Linienstil

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}