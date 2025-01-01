|
//--- Beschreibung
#property description "Der Skript zieht Zeichen \"Buy\" im Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input color InpColor=C'3,95,172'; // Farbe des Symbols
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt das Zeichen "Buy" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ArrowBuy", // Name des Zeichens
const int sub_window=0, // Nummer des Fensters
datetime time=0, // Zeit des Bezugspunkts
double price=0, // Preis des Bezugspunkts
const color clr=C'3,95,172', // Farbe des Zeichens
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil (für Markierung)
const int width=1, // Liniengröße (für Markierung)
const bool back=false, // In der Hintergrund
const bool selection=false, // Markieren für Bewegung
const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten
const long z_order=0) // Priorität für Mausklick
{
//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Zeichen erstellen
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": Icon \"Buy\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
;}
//--- Die Farbe des Zeichens setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil für Markierung setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Liniengröße für Markierung setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bewegt den Bezugspunkt |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ArrowBuy", // Objektname
datetime time=0, // Zeitkoordinate des Bezugspunkts
double price=0) // Preiskoordinate des Bezugspunkts
{
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht das Zeichen "Buy" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ArrowBuy") // Name des Zeichens
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Zeichen löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Zeichen \"Buy\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |
//| setzt Standardwerte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // Array zu speichern Daten von sichtbaren Bars
double low[]; // Array zu speichern Low-Priese von sichtbaren Bars
double high[]; // Array zu speichern High-Preise von sichtbaren Bars
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen die Anordnung von Low-Preise
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Low-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen die Anordnung von High-Preise
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der High-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Erstellen Zeichen "Buy" auf Low für jedes sichtbare Bar
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//--- Bewegen Zeichens "Buy" auf High für jedes sichtbare Bar
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//--- Zeichen "Buy" löschen
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//---
}