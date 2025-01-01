//--- Schließen Sie das Control-Bibliothek

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- Vordefinierte Konstanten

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // X-Koordinate der Eigenschaft Name in der ersten Spalte

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // X-Koordinaten des Eigenschaftwertes in der ersten Spalte

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // X-Koordinate der Eigenschaft Name in der zweiten und dritten Spalte

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // X-Koordinaten des Eigenschaftwertes in der zweiten und dritten Spalte

#define X_BUTTON_1 285 // X-Koordinate der Taste in der ersten Spalte

#define X_BUTTON_2 700 // X-Koordinate der Taste in der zweiten Spalte

#define Y_PROPERTY_1 30 // Y-Koordinate des Anfangspunktes von der ersten und zweiten Spalte

#define Y_PROPERTY_2 286 // Y-Koordinate des Anfangspunktes von der dritten Spalte

#define Y_DISTANCE 16 // Der y-axiale Abstand zwischen den Zeilen

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // Nummer der letzten grafischen Eigenschaften

//--- Input-Parameter

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Farbe der ungeraden Zeilen

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Farbe der geraden Zeilen

//--- Variablen und Arrays

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // Label, um die Namen der Eigenschaften anzuzeigen

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // Label, um die Namen der Werte anzuzeigen

CChartObjectButton ExtButtons[]; // Tasten

int ExtNumbers[]; // Indizes der Eigenschaften

string ExtNames[]; // Namen der Eigenschaften

uchar ExtDataTypes[]; // Datentypen von Eigenschaften (integer, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // Array, das Informationen über die Zubehör der Eigenschaften zu eine der Gruppen speichert

uchar ExtDrawTypes[]; // Array, das Informationen über die Methode der Anzeige der Eigenschaften speichert

double ExtMaxValue[]; // Maximale Werte der Eigenschaften, die sie in den Prozess der Arbeit mit diesem Paneel haben können

double ExtMinValue[]; // Minimale Werte der Eigenschaften, die sie in den Prozess der Arbeit mit diesem Paneel haben können

double ExtStep[]; // Schritte zum Ändern der Eigenschaften

int ExtCount; // Gesamtzahl der Eigenschaften

color ExtColors[2]; // Array von Farben, um Zeilen anzuzeigen

string ExtComments[2]; // Array von Kommentaren (für die Eigenschaft CHART_COMMENT)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Kommentar auf dem Chart anzeigen

Comment("SomeComment");

//--- Farben in das Array speichern, um später zwischen ihnen umzuschalten

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- Kommentare in das Array speichern, um später zwischen ihnen umzuschalten

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- Bedienfeld vorbereiten und anzeigen

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- erfolgreiche Ausführung

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialization function of the expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Den Text des Kommentars aus dem Chart löschen

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Chart Event Handler |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Überprüfen das Ereignis von Klick auf das Objekt es Charts

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- Aufteilen den Namen des Objekts auf Abscheider

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- Überprüfen ob das Objekt eine Taste ist

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- Index der Taste erhalten

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- Taste in nicht gedrückte Zustand setzen

ExtButtons[index].State(false);

//--- Den neuen Wert der Eigenschaft je nach ihr Typ setzen

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- Eigenschaftswerten neu zeichnen

RedrawProperties();

ChartRedraw();

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändern die integrale Eigenschaft des Charts |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- Erhalten wir den aktuellen Wert der Eigenschaft

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- Definieren den folgenden Wert der Eigenschaft

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- Geben wir den aktuellen Wert der Eigenschaft ein

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändern die echte Eigenschaft des Charts |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- Erhalten wir den aktuellen Wert der Eigenschaft

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- Definieren den folgenden Wert der Eigenschaft

value=GetNextValue(value,index);

//--- Geben wir den aktuellen Wert der Eigenschaft ein

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändern die String-Eigenschaft des Charts |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- Statische Variable um Kommentare ExtComments innerhalb des Arrays zu wechseln

static uint comment_index=1;

//--- Ändern Index für einen weiteren Kommentar

comment_index=1-comment_index;

//--- Geben wir den aktuellen Wert der Eigenschaft ein

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Identifizierung des nächsten Wertes der Eigenschaft |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erhalten die nächste Farbe für die Eigenschaft von Typ color |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- Den nächsten Farbwert zurückgeben

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

;}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eigenschaftswerten neu zeichnen |

//+------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- Text des Eigenschaftswertes

string text;

long value;

//--- Zyklus über die Anzahl der Eigenschaften

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- Erhalten wir den aktuellen Wert der Eigenschaft

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- Text der Integer-Eigenschaft

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- Farbeigenschaft

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- Boolesche Eigenschaft

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- Eigenschaft von ENUM_CHART_MODE

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- Eigenschaft von ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- Nummer er Typ int

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- Text der echten Eigenschaft

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- Text der String-Eigenschaft

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- Anzeige der Wert der Eigenschaft

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellung einer Platte,um die Eigenschaften des Charts |

//| zu kontrollieren |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- Reservieren Speicher für Arrays mit Reserve

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- Variablen

int i=0; // Zyklus-Variable

int col_1=0; // Anzahl der Eigenschaften in der erste Spalte

int col_2=0; // Anzahl der Eigenschaften in der zweite Spalte

int col_3=0; // Anzahl der Eigenschaften in der dritte Spalte

//--- Die aktuelle Anzahl von Eigenschaften ist 0

ExtCount=0;

//--- Suche nach Eigenschaften in Zyklus

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- Den aktuellen Nummer der Eigenschaft speichern

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- Den Wert der Zyklus-Eigenschaft erhöhen

i++;

//--- Prüfen, ob es eine Eigenschaft mit diesem Nummer gibt

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- Steuerelemente für Eigenschaften erstellen

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- ein Label und eine Schaltfläche für die Eigenschaft erstellen

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- Die Anzahl der Elemente in der ersten Spalte hat erhöht

col_1++;

break;

case 2:

//--- ein Label und eine Schaltfläche für die Eigenschaft erstellen

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- Die Anzahl der Elemente in der zweite Spalte hat erhöht

col_2++;

break;

case 3:

//--- Nur Label für Eigenschaften erstellen

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- Die Anzahl der Elemente in der dritten Spalte hat erhöht

col_3++;

break;

}

//--- Den maximalen und minimalen Wert und den Schritt definieren

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- Erhöhung der Anzahl der Eigenschaften

ExtCount++;

}

}

//--- Freien wir den Speicher, der durch Arrays nicht verwendet wird

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- Eigenschaftswerten neu zeichnen

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- erfolgreiche Ausführung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Speicher für Arrays reservieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prüfen ob der Index der Eigenschaft zu einem der Enumerationen |

//| ENUM_CHART_PROPERTIES gehört |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft eine ganze Zahl ist

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // Eigenschaft aus ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // Parameter von Anzeige der Eigenschaften definieren

return(true);

}

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft echt ist

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // Eigenschaft aus Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // Parameter von Anzeige der Eigenschaften definieren

return(true);

}

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft String ist

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // Eigenschaft aus Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // Parameter von Anzeige der Eigenschaften definieren

return(true);

}

//--- die Eigenschaft gehört zu keiner Enumeration

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Definieren, in welcher Gruppe die Eigenschaft sein sollte, |

//| und ihr Display-Typ |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur dritten Grippe gehört

//--- Eigenschaften der dritten Gruppe werden in der zweite Spalte von CHART_BRING_TO_TOP angezeigt

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur zweiten Grippe gehört

//--- Eigenschaften der zweiten Gruppe werden in der zweite Spalte von Anfang angezeigt

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- Wenn Sie hier sind, bedeutet es, das die Eigenschaft zur ersten Gruppe (erste Spalte) gehört

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion überprüft, ob die Eigenschaft zur dritten Gruppe |

//| gehört, und wenn ja, bestimmt den Display-Typ |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur dritten Grippe gehört

switch(property_number)

{

//--- Boolesche Eigenschaften

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- Integer Eigenschaften

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- echte Eigenschaften

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- In der Tat ist diese Eigenschaft eine Instruktion den Chat an der Spitze aller anderen anzuzeigen

//--- Für dieses Panel ist ihre Anwendung nicht notwendig, da das Fenster ist immer

//--- über alle anderen Fenster

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- Die Eigenschaft gehört nicht zur dritten Gruppe

default:

return(false);

}

//--- Die Eigenschaft gehört zur dritten Gruppe

group_type=3;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion überprüft, ob die Eigenschaft zur zweiten Gruppe |

//| gehört, und wenn ja, bestimmt den Display-Typ |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur zweiten Grippe gehört

switch(property_number)

{

//--- Eigenschaft von Typ ENUM_CHART_MODE

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- Eigenschaft von Typ ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- String-Eigenschaft

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- Eigenschaft der Farbe

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- Die Eigenschaft gehört nicht zur zweiten Gruppe

default:

return(false);

}

//--- Die Eigenschaft gehört zur zweiten Gruppe

group_type=2;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Diese Funktion wird nur aufgerufen, wenn es bereits bekannt ist, |

//| dass die Eigenschaft nicht zur zweiten und dritten Gruppe |

//| von Eigenschaften gehört |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- Die Eigenschaft gehört zur ersten Gruppe

group_type=1;

//--- Typ von Anzeige der Eigenschaft definieren

switch(property_number)

{

//--- Integer Eigenschaften

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- echte Eigenschaften

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- Nur Boolesche Eigenschaften

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ein Label und eine Schaltfläche für die Eigenschaft erstellen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- Statischer Array um innerhalb des Farbe-Arrays ExtColors zu wechseln

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- Ändern Index für eine andere Farbe

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- Label und Taste (wenn btn=true) für die Eigenschaft anzeigen

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- erfolgreiche Ausführung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Label erstellen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- erfolgreiche Ausführung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Taste erstellen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Next")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- erfolgreiche Ausführung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Den maximalen und minimalen Wert und den Schritt eingeben |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- Den neuen Wert der Eigenschaft je nach ihr Typ setzen

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- Default values

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}