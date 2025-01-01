|
//--- Schließen Sie das Control-Bibliothek
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
//--- Vordefinierte Konstanten
#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // X-Koordinate der Eigenschaft Name in der ersten Spalte
#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // X-Koordinaten des Eigenschaftwertes in der ersten Spalte
#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // X-Koordinate der Eigenschaft Name in der zweiten und dritten Spalte
#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // X-Koordinaten des Eigenschaftwertes in der zweiten und dritten Spalte
#define X_BUTTON_1 285 // X-Koordinate der Taste in der ersten Spalte
#define X_BUTTON_2 700 // X-Koordinate der Taste in der zweiten Spalte
#define Y_PROPERTY_1 30 // Y-Koordinate des Anfangspunktes von der ersten und zweiten Spalte
#define Y_PROPERTY_2 286 // Y-Koordinate des Anfangspunktes von der dritten Spalte
#define Y_DISTANCE 16 // Der y-axiale Abstand zwischen den Zeilen
#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // Nummer der letzten grafischen Eigenschaften
//--- Input-Parameter
input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Farbe der ungeraden Zeilen
input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Farbe der geraden Zeilen
//--- Variablen und Arrays
CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // Label, um die Namen der Eigenschaften anzuzeigen
CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // Label, um die Namen der Werte anzuzeigen
CChartObjectButton ExtButtons[]; // Tasten
int ExtNumbers[]; // Indizes der Eigenschaften
string ExtNames[]; // Namen der Eigenschaften
uchar ExtDataTypes[]; // Datentypen von Eigenschaften (integer, double, string)
uint ExtGroupTypes[]; // Array, das Informationen über die Zubehör der Eigenschaften zu eine der Gruppen speichert
uchar ExtDrawTypes[]; // Array, das Informationen über die Methode der Anzeige der Eigenschaften speichert
double ExtMaxValue[]; // Maximale Werte der Eigenschaften, die sie in den Prozess der Arbeit mit diesem Paneel haben können
double ExtMinValue[]; // Minimale Werte der Eigenschaften, die sie in den Prozess der Arbeit mit diesem Paneel haben können
double ExtStep[]; // Schritte zum Ändern der Eigenschaften
int ExtCount; // Gesamtzahl der Eigenschaften
color ExtColors[2]; // Array von Farben, um Zeilen anzuzeigen
string ExtComments[2]; // Array von Kommentaren (für die Eigenschaft CHART_COMMENT)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Kommentar auf dem Chart anzeigen
Comment("SomeComment");
//--- Farben in das Array speichern, um später zwischen ihnen umzuschalten
ExtColors[0]=InpFirstColor;
ExtColors[1]=InpSecondColor;
//--- Kommentare in das Array speichern, um später zwischen ihnen umzuschalten
ExtComments[0]="FirstComment";
ExtComments[1]="SecondComment";
//--- Bedienfeld vorbereiten und anzeigen
if(!PrepareControls())
return(INIT_FAILED);
//--- erfolgreiche Ausführung
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- Den Text des Kommentars aus dem Chart löschen
Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart Event Handler |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- Überprüfen das Ereignis von Klick auf das Objekt es Charts
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
//--- Aufteilen den Namen des Objekts auf Abscheider
string obj_name[];
StringSplit(sparam,'_',obj_name);
//--- Überprüfen ob das Objekt eine Taste ist
if(obj_name[0]=="Button")
{
//--- Index der Taste erhalten
int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);
//--- Taste in nicht gedrückte Zustand setzen
ExtButtons[index].State(false);
//--- Den neuen Wert der Eigenschaft je nach ihr Typ setzen
if(ExtDataTypes[index]=='I')
ChangeIntegerProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='D')
ChangeDoubleProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='S')
ChangeStringProperty(index);
}
}
//--- Eigenschaftswerten neu zeichnen
RedrawProperties();
ChartRedraw();
;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändern die integrale Eigenschaft des Charts |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeIntegerProperty(const int index)
{
//--- Erhalten wir den aktuellen Wert der Eigenschaft
long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);
//--- Definieren den folgenden Wert der Eigenschaft
switch(ExtDrawTypes[index])
{
case 'C':
value=GetNextColor((color)value);
break;
default:
value=(long)GetNextValue((double)value,index);
break;
}
//--- Geben wir den aktuellen Wert der Eigenschaft ein
ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändern die echte Eigenschaft des Charts |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeDoubleProperty(const int index)
{
//--- Erhalten wir den aktuellen Wert der Eigenschaft
double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);
//--- Definieren den folgenden Wert der Eigenschaft
value=GetNextValue(value,index);
//--- Geben wir den aktuellen Wert der Eigenschaft ein
ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändern die String-Eigenschaft des Charts |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeStringProperty(const int index)
{
//--- Statische Variable um Kommentare ExtComments innerhalb des Arrays zu wechseln
static uint comment_index=1;
//--- Ändern Index für einen weiteren Kommentar
comment_index=1-comment_index;
//--- Geben wir den aktuellen Wert der Eigenschaft ein
ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Identifizierung des nächsten Wertes der Eigenschaft |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetNextValue(const double value,const int index)
{
if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])
return(value+ExtStep[index]);
else
return(ExtMinValue[index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erhalten die nächste Farbe für die Eigenschaft von Typ color |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetNextColor(const color clr)
{
//--- Den nächsten Farbwert zurückgeben
switch(clr)
{
case clrWhite: return(clrRed);
case clrRed: return(clrGreen);
case clrGreen: return(clrBlue);
case clrBlue: return(clrBlack);
default: return(clrWhite);
;}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eigenschaftswerten neu zeichnen |
//+------------------------------------------------------------------+
void RedrawProperties(void)
{
//--- Text des Eigenschaftswertes
string text;
long value;
//--- Zyklus über die Anzahl der Eigenschaften
for(int i=0;i<ExtCount;i++)
{
text="";
switch(ExtDataTypes[i])
{
case 'I':
//--- Erhalten wir den aktuellen Wert der Eigenschaft
if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))
break;
//--- Text der Integer-Eigenschaft
switch(ExtDrawTypes[i])
{
//--- Farbeigenschaft
case 'C':
text=(string)((color)value);
break;
//--- Boolesche Eigenschaft
case 'B':
text=(string)((bool)value);
break;
//--- Eigenschaft von ENUM_CHART_MODE
case 'M':
text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);
break;
//--- Eigenschaft von ENUM_CHART_VOLUME_MODE
case 'V':
text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);
break;
//--- Nummer er Typ int
default:
text=IntegerToString(value);
break;
}
break;
case 'D':
//--- Text der echten Eigenschaft
text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);
break;
case 'S':
//--- Text der String-Eigenschaft
text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);
break;
}
//--- Anzeige der Wert der Eigenschaft
ExtLabelsValue[i].Description(text);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellung einer Platte,um die Eigenschaften des Charts |
//| zu kontrollieren |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareControls(void)
{
//--- Reservieren Speicher für Arrays mit Reserve
MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);
//--- Variablen
int i=0; // Zyklus-Variable
int col_1=0; // Anzahl der Eigenschaften in der erste Spalte
int col_2=0; // Anzahl der Eigenschaften in der zweite Spalte
int col_3=0; // Anzahl der Eigenschaften in der dritte Spalte
//--- Die aktuelle Anzahl von Eigenschaften ist 0
ExtCount=0;
//--- Suche nach Eigenschaften in Zyklus
while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)
{
//--- Den aktuellen Nummer der Eigenschaft speichern
ExtNumbers[ExtCount]=i;
//--- Den Wert der Zyklus-Eigenschaft erhöhen
i++;
//--- Prüfen, ob es eine Eigenschaft mit diesem Nummer gibt
if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))
{
//--- Steuerelemente für Eigenschaften erstellen
switch(ExtGroupTypes[ExtCount])
{
case 1:
//--- ein Label und eine Schaltfläche für die Eigenschaft erstellen
if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- Die Anzahl der Elemente in der ersten Spalte hat erhöht
col_1++;
break;
case 2:
//--- ein Label und eine Schaltfläche für die Eigenschaft erstellen
if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- Die Anzahl der Elemente in der zweite Spalte hat erhöht
col_2++;
break;
case 3:
//--- Nur Label für Eigenschaften erstellen
if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))
return(false);
//--- Die Anzahl der Elemente in der dritten Spalte hat erhöht
col_3++;
break;
}
//--- Den maximalen und minimalen Wert und den Schritt definieren
GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);
//--- Erhöhung der Anzahl der Eigenschaften
ExtCount++;
}
}
//--- Freien wir den Speicher, der durch Arrays nicht verwendet wird
MemoryAllocation(ExtCount);
//--- Eigenschaftswerten neu zeichnen
RedrawProperties();
ChartRedraw();
//--- erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Speicher für Arrays reservieren |
//+------------------------------------------------------------------+
void MemoryAllocation(const int size)
{
ArrayResize(ExtLabelsName,size);
ArrayResize(ExtLabelsValue,size);
ArrayResize(ExtButtons,size);
ArrayResize(ExtNumbers,size);
ArrayResize(ExtNames,size);
ArrayResize(ExtDataTypes,size);
ArrayResize(ExtGroupTypes,size);
ArrayResize(ExtDrawTypes,size);
ArrayResize(ExtMaxValue,size);
ArrayResize(ExtMinValue,size);
ArrayResize(ExtStep,size);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Prüfen ob der Index der Eigenschaft zu einem der Enumerationen |
//| ENUM_CHART_PROPERTIES gehört |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft eine ganze Zahl ist
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='I'; // Eigenschaft aus ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // Parameter von Anzeige der Eigenschaften definieren
return(true);
}
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft echt ist
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='D'; // Eigenschaft aus Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // Parameter von Anzeige der Eigenschaften definieren
return(true);
}
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft String ist
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='S'; // Eigenschaft aus Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_STRING
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // Parameter von Anzeige der Eigenschaften definieren
return(true);
}
//--- die Eigenschaft gehört zu keiner Enumeration
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Definieren, in welcher Gruppe die Eigenschaft sein sollte, |
//| und ihr Display-Typ |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur dritten Grippe gehört
//--- Eigenschaften der dritten Gruppe werden in der zweite Spalte von CHART_BRING_TO_TOP angezeigt
if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur zweiten Grippe gehört
//--- Eigenschaften der zweiten Gruppe werden in der zweite Spalte von Anfang angezeigt
if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- Wenn Sie hier sind, bedeutet es, das die Eigenschaft zur ersten Gruppe (erste Spalte) gehört
CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion überprüft, ob die Eigenschaft zur dritten Gruppe |
//| gehört, und wenn ja, bestimmt den Display-Typ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur dritten Grippe gehört
switch(property_number)
{
//--- Boolesche Eigenschaften
case CHART_IS_OBJECT:
case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:
draw_type='B';
break;
//--- Integer Eigenschaften
case CHART_VISIBLE_BARS:
case CHART_WINDOWS_TOTAL:
case CHART_WINDOW_HANDLE:
case CHART_WINDOW_YDISTANCE:
case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:
case CHART_WIDTH_IN_BARS:
case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:
draw_type='I';
break;
//--- echte Eigenschaften
case CHART_PRICE_MIN:
case CHART_PRICE_MAX:
draw_type='D';
break;
//--- In der Tat ist diese Eigenschaft eine Instruktion den Chat an der Spitze aller anderen anzuzeigen
//--- Für dieses Panel ist ihre Anwendung nicht notwendig, da das Fenster ist immer
//--- über alle anderen Fenster
case CHART_BRING_TO_TOP:
draw_type=' ';
break;
//--- Die Eigenschaft gehört nicht zur dritten Gruppe
default:
return(false);
}
//--- Die Eigenschaft gehört zur dritten Gruppe
group_type=3;
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion überprüft, ob die Eigenschaft zur zweiten Gruppe |
//| gehört, und wenn ja, bestimmt den Display-Typ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- Prüfen, ob die Eigenschaft zur zweiten Grippe gehört
switch(property_number)
{
//--- Eigenschaft von Typ ENUM_CHART_MODE
case CHART_MODE:
draw_type='M';
break;
//--- Eigenschaft von Typ ENUM_CHART_VOLUME_MODE
case CHART_SHOW_VOLUMES:
draw_type='V';
break;
//--- String-Eigenschaft
case CHART_COMMENT:
draw_type='S';
break;
//--- Eigenschaft der Farbe
case CHART_COLOR_BACKGROUND:
case CHART_COLOR_FOREGROUND:
case CHART_COLOR_GRID:
case CHART_COLOR_VOLUME:
case CHART_COLOR_CHART_UP:
case CHART_COLOR_CHART_DOWN:
case CHART_COLOR_CHART_LINE:
case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:
case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:
case CHART_COLOR_BID:
case CHART_COLOR_ASK:
case CHART_COLOR_LAST:
case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:
draw_type='C';
break;
//--- Die Eigenschaft gehört nicht zur zweiten Gruppe
default:
return(false);
}
//--- Die Eigenschaft gehört zur zweiten Gruppe
group_type=2;
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Diese Funktion wird nur aufgerufen, wenn es bereits bekannt ist, |
//| dass die Eigenschaft nicht zur zweiten und dritten Gruppe |
//| von Eigenschaften gehört |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- Die Eigenschaft gehört zur ersten Gruppe
group_type=1;
//--- Typ von Anzeige der Eigenschaft definieren
switch(property_number)
{
//--- Integer Eigenschaften
case CHART_SCALE:
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
draw_type='I';
return;
//--- echte Eigenschaften
case CHART_SHIFT_SIZE:
case CHART_FIXED_POSITION:
case CHART_FIXED_MAX:
case CHART_FIXED_MIN:
case CHART_POINTS_PER_BAR:
draw_type='D';
return;
//--- Nur Boolesche Eigenschaften
default:
draw_type='B';
return;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ein Label und eine Schaltfläche für die Eigenschaft erstellen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,
const int xb,const int y,const bool btn)
{
//--- Statischer Array um innerhalb des Farbe-Arrays ExtColors zu wechseln
static uint color_index[3]={1,1,1};
//--- Ändern Index für eine andere Farbe
color_index[type]=1-color_index[type];
//--- Label und Taste (wenn btn=true) für die Eigenschaft anzeigen
if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))
return(false);
if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))
return(false);
if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))
return(false);
//--- erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Label erstellen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,
const color clr,const int x,const int y)
{
if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);
if(!lbl.Description(text)) return(false);
if(!lbl.FontSize(10)) return(false);
if(!lbl.Color(clr)) return(false);
//--- erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Taste erstellen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,
const int x,const int y)
{
if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);
if(!btn.Description("Next")) return(false);
if(!btn.FontSize(10)) return(false);
if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);
if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);
if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);
//--- erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Den maximalen und minimalen Wert und den Schritt eingeben |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)
{
double value;
//--- Den neuen Wert der Eigenschaft je nach ihr Typ setzen
switch(property_number)
{
case CHART_SCALE:
max=5;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_MODE:
case CHART_SHOW_VOLUMES:
max=2;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_SHIFT_SIZE:
max=50;
min=10;
step=2.5;
break;
case CHART_FIXED_POSITION:
max=90;
min=0;
step=15;
break;
case CHART_POINTS_PER_BAR:
max=19;
min=1;
step=3;
break;
case CHART_FIXED_MAX:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);
max=value*1.25;
min=value;
step=value/32;
break;
case CHART_FIXED_MIN:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);
max=value;
min=value*0.75;
step=value/32;
break;
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
max=700;
min=520;
step=30;
break;
//--- Default values
default:
max=1;
min=0;
step=1;
}
}