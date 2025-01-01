|
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein Bild im Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Dateiname mit dem Bild
input int InpWidth=24; // X-Koordinate des Rahmens
input int InpHeight=24; // Y-Koordinate des Rahmens
input int InpXOffset=4; // X-Offset des Rahmens
input int InpYOffset=4; // X-Offset des Rahmens
input color InpColor=clrRed; // Farbe des Rahmens bei der Zuteilung
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Linienstil bei der Zuteilung
input int InpPointWidth=1; // Größe des Punktes für Bewegung
input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund
input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen
input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekte
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erzeugt ein Bild im Chartfenster |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Bitmap", // Bildname
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time=0, // Zeit des Ankerpunktes
double price=0, // Preis des Ankerpunktes
const string file="", // Name der Bilddatei
const int width=10, // X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs
const int height=10, // Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs
const int x_offset=0, // X-Verschiebung des Gültigkeitsbereichs
const int y_offset=0, // Y-Verschiebung des Gültigkeitsbereichs
const color clr=clrRed, //Rahmenfarbe bei dem Wählen
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil bei dem Wählen
const int point_width=1, // Größe des Ankerpunktes
const bool back=false, // Im Hintergrund
const bool selection=false, // Auswählen um zu bewegen
const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Liste der Objekte
const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick
{
//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Erstellen wir ein Bild
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": Konnte nicht das Bild im Chartfenster erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Pfad zur Datei mit dem Bild setzen
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": Bild konnte nicht geladen werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Bildrahmen eingebenö wenn die Werte von Breite oder Höhe
//--- größer als die Breite und Höhe des ursprünglichen Bildes sind, dann
//--- wird es nicht gezeichnet; wenn die Werte von Breite und Höhe sind kleiner als die Bildgröße,
//--- dann sein Teil, der diesen Größen entspricht, gezeichnet wird
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- setzen den Teil des Bildes, der in den Rahmen angezeigt werden soll
//--- Standardmäßig ist es der linke obere Bereich des Bildes; durch den Wert
//--- kann es von diesem Bild bewegt werden
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
//--- Farbe des Rahmens bei der Markierung des Objektes
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil des Rahmens bei der Markierung des Objektes
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- die Größe des Punktes, den benutzt werden kann, um ein Objekt zu bewegen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Setzt ein neues Bild für die Zeichnung |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Bitmap", // Name der Zeichnung
const string file="") // Pfad zur Datei
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Pfad zur Datei mit dem Bild setzen
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))
{
Print(__FUNCTION__,
": Bild konnte nicht geladen werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bewegt ein Bild im Chartfenster |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Bitmap", // Bildname
datetime time=0, // Zeit des Ankerpunktes
double price=0) // Preis des Ankerpunktes
{
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Größe von Gültigkeitsbereich (Bildgröße) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Bitmap", // Bildname
const int width=0, // Breite des Bildes
const int height=0) // Höhe des Bildes
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Bildgröße ändern
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": Konnte nicht die Breite des Bildes ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": Konnte nicht die Höhe des Bildes ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Koordinate der oberen linken Ecke von Bildrahmen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Bitmap", // Bildname
const int x_offset=0, // X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs
const int y_offset=0) // Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Koordinaten des Gültigkeitsbereichs des Bildes ändern
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": X-Koordinate des Objektrahmens konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))
{
Print(__FUNCTION__,
": Y-Koordinate des Objektrahmens konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht das Bild |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Bitmap") // Bildname
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- das Schild löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Könnte nicht ein Bild löschen! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |
//| setzt Standardwerte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // Array speichert Daten von sichtbaren Bars
double close[]; // Array speichert Close-Preise
//--- Name der Bilddatei
string file="\\Images\\dollar.bmp";
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(close,bars);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Array mit Close-Preise Füllen
if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)
{
Print("Kann nicht die Werte der Close-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Definieren wir, wie oft das Bild anzuzeigen
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- Schritt definieren
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=27;
break;
case 1:
step=14;
break;
case 2:
step=7;
break;
case 3:
step=4;
break;
case 4:
step=2;
break;
}
//--- Bilder für die Werte von High und Low der Baren erstellen (mit Zwischenräume)
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- Bilder erstellen
if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,
InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
;}
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//--- Halb-Sekunden-Verzögerung
Sleep(500);
//--- Zeichen "Sell" löschen
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
return;
if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//---
}