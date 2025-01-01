//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein Bild im Chartfenster."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Dateiname mit dem Bild

input int InpWidth=24; // X-Koordinate des Rahmens

input int InpHeight=24; // Y-Koordinate des Rahmens

input int InpXOffset=4; // X-Offset des Rahmens

input int InpYOffset=4; // X-Offset des Rahmens

input color InpColor=clrRed; // Farbe des Rahmens bei der Zuteilung

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Linienstil bei der Zuteilung

input int InpPointWidth=1; // Größe des Punktes für Bewegung

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekte

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erzeugt ein Bild im Chartfenster |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Bitmap", // Bildname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time=0, // Zeit des Ankerpunktes

double price=0, // Preis des Ankerpunktes

const string file="", // Name der Bilddatei

const int width=10, // X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs

const int height=10, // Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs

const int x_offset=0, // X-Verschiebung des Gültigkeitsbereichs

const int y_offset=0, // Y-Verschiebung des Gültigkeitsbereichs

const color clr=clrRed, //Rahmenfarbe bei dem Wählen

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil bei dem Wählen

const int point_width=1, // Größe des Ankerpunktes

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Auswählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Liste der Objekte

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Erstellen wir ein Bild

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht das Bild im Chartfenster erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Pfad zur Datei mit dem Bild setzen

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": Bild konnte nicht geladen werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Bildrahmen eingebenö wenn die Werte von Breite oder Höhe

//--- größer als die Breite und Höhe des ursprünglichen Bildes sind, dann

//--- wird es nicht gezeichnet; wenn die Werte von Breite und Höhe sind kleiner als die Bildgröße,

//--- dann sein Teil, der diesen Größen entspricht, gezeichnet wird

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- setzen den Teil des Bildes, der in den Rahmen angezeigt werden soll

//--- Standardmäßig ist es der linke obere Bereich des Bildes; durch den Wert

//--- kann es von diesem Bild bewegt werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- Farbe des Rahmens bei der Markierung des Objektes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil des Rahmens bei der Markierung des Objektes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- die Größe des Punktes, den benutzt werden kann, um ein Objekt zu bewegen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Setzt ein neues Bild für die Zeichnung |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Bitmap", // Name der Zeichnung

const string file="") // Pfad zur Datei

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Pfad zur Datei mit dem Bild setzen

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": Bild konnte nicht geladen werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt ein Bild im Chartfenster |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Bitmap", // Bildname

datetime time=0, // Zeit des Ankerpunktes

double price=0) // Preis des Ankerpunktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Größe von Gültigkeitsbereich (Bildgröße) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Bitmap", // Bildname

const int width=0, // Breite des Bildes

const int height=0) // Höhe des Bildes

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Bildgröße ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Breite des Bildes ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Höhe des Bildes ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Koordinate der oberen linken Ecke von Bildrahmen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Bitmap", // Bildname

const int x_offset=0, // X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs

const int y_offset=0) // Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Koordinaten des Gültigkeitsbereichs des Bildes ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": X-Koordinate des Objektrahmens konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": Y-Koordinate des Objektrahmens konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Bild |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Bitmap") // Bildname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Schild löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Könnte nicht ein Bild löschen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |

//| setzt Standardwerte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // Array speichert Daten von sichtbaren Bars

double close[]; // Array speichert Close-Preise

//--- Name der Bilddatei

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Array mit Close-Preise Füllen

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("Kann nicht die Werte der Close-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Definieren wir, wie oft das Bild anzuzeigen

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- Schritt definieren

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- Bilder für die Werte von High und Low der Baren erstellen (mit Zwischenräume)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- Bilder erstellen

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

;}

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Zeichen "Sell" löschen

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//---

}