Vielen technischen Indikatoren zugrunde liegt eine oder andere Methode der Mittelung von Preisserien. Einige technische Standardindikatoren fordern der Andeutung des Mittelungstyps als Parameter. Der Andeutung des notwendigen Typs der Mittelung dienen Identifikatoren, die in der Enumeration ENUM_MA_METHOD angegeben sind .

ENUM_MA_METHOD

Identifikator

Beschreibung

MODE_SMA

einfache Mittelung

MODE_EMA

exponentielle Mittelung

MODE_SMMA

geglaettete Mittelung

MODE_LWMA

lineal ausgewogene Mittelung

Beispiel:

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- handles for moving averages
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- get MA's handles
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 