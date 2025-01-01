- Preiskonstanten
- Glaettungsmethoden
- Linien der Indikatoren
- Zeichnungsstile
- Eigenschaften der Benutzerobjekte
- Typen der Indikatoren
- Identifikatoren der Datentypen
Glaettungsmethoden
Vielen technischen Indikatoren zugrunde liegt eine oder andere Methode der Mittelung von Preisserien. Einige technische Standardindikatoren fordern der Andeutung des Mittelungstyps als Parameter. Der Andeutung des notwendigen Typs der Mittelung dienen Identifikatoren, die in der Enumeration ENUM_MA_METHOD angegeben sind .
ENUM_MA_METHOD
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
MODE_SMA
|
einfache Mittelung
|
MODE_EMA
|
exponentielle Mittelung
|
MODE_SMMA
|
geglaettete Mittelung
|
MODE_LWMA
|
lineal ausgewogene Mittelung
Beispiel:
|
double ExtJaws[];