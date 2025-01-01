Glaettungsmethoden

Vielen technischen Indikatoren zugrunde liegt eine oder andere Methode der Mittelung von Preisserien. Einige technische Standardindikatoren fordern der Andeutung des Mittelungstyps als Parameter. Der Andeutung des notwendigen Typs der Mittelung dienen Identifikatoren, die in der Enumeration ENUM_MA_METHOD angegeben sind .

ENUM_MA_METHOD

Identifikator Beschreibung MODE_SMA einfache Mittelung MODE_EMA exponentielle Mittelung MODE_SMMA geglaettete Mittelung MODE_LWMA lineal ausgewogene Mittelung

Beispiel: