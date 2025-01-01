Nachschlagewerk MQL5Allgemeine FunktionenSetUserError
SetUserError
Stellt die Vorbestimmte Variable _LastError in Wert ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
void SetUserError(
Parameter
user_error
[in] Nummer des Fehlers, festgelegt vom Benutzer.
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Nach Einstellung des Fehlers durch die Funktion SetUserError(user_error), gibt die Funktion GetLastError()den den Wert, gleich ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.
Beispiel:
void OnStart()