DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Allgemeine FunktionenSetUserError 

SetUserError

Stellt die Vorbestimmte Variable _LastError in Wert ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

void  SetUserError(
   ushort user_error,   // Fehlernummer
   );

Parameter

user_error

[in]  Nummer des Fehlers, festgelegt vom Benutzer.

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Nach Einstellung des Fehlers durch die Funktion SetUserError(user_error), gibt die Funktion GetLastError()den den Wert, gleich ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- legen wir Fehlernummer 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1)fest
   SetUserError(1);
//--- erhalten wir Kode des letzten Fehlers 
   Print("GetLastError = ",GetLastError());
/* 
   Ergebnis
   GetLastError = 65537
*/ 
  }