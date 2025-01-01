icon string Pfad zur Datei mit dem Bild, das als ein Icon des EX5-Programms verwendet werden soll. Pfadangaberegel sind die gleichen wie für die Ressourcen. Die Eigenschaft muss in dem Hauptmodul mit dem MQL5 Quellcode angegeben werden. Die Icondatei muss im ICO-Format sein.

link string Verweis auf die Site der Gesellschaft-Hersteller

copyright string Name des Autors/Rechteinhabers

version string Programmversion, nicht mehr als 31 Zeichen

description string Kurze Textbeschreibung des mql5-Programms. Sie kann mehrere Textzeilen umfassen. Allerdings darf die gesamte Länge, einschließlich der Zeilenumbrüche, nicht 511 Zeichen überschreiten.

stacksize int Die Stack Größe eines MQL5 Programms. Ein Stack ausreichender Größe wird benötigt, wenn Funktionen rekursiv aufgerufen werden. Beim Start eines Skripts oder Expert Advisors wird ein Stack in Höhe von 8Mb reserviert, für Indikatoren gilt diese Eigenschaft nicht - das Stack ist immer gleich 1Mb. Beim Start im Strategietester wird immer ein Stack von 16 MB reserviert.

library Bibliothek; wird von keiner Startfunktion zugeordnet, Funktionen mit dem Modifikator export können in andere mql5-Programme importiert werden

indicator_applied_price int gibt Default-Wert für Feld "Apply to" vor. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_APPLIED_PRICEvorgegeben werden. Wenn die Eigenschaft nicht vorgegeben wird, wird PRICE_CLOSE als Default-Wert verwendet

indicator_chart_window Indikator im Chartfenster ausgeben

indicator_separate_window Indikator in einem separaten Fenster ausgeben

indicator_height int Feste Höhe des Indikator-Unterfensters in Pixel (Eigenschaft INDICATOR_HEIGHT)

indicator_buffers int Anzahl der Puffer für Indikatorberechnung

indicator_plots int Anzahl der graphischen Reihen im Indikator

indicator_minimum double der untere Grenzwert der Skala für ein separates Fenster des Indikators

indicator_maximum double der obere Grenzwert der Skala für ein separates Fenster des Indikators

indicator_labelN string gibt Marke für N- graphische Serie vor, die im Fenster DataWindow dargestellt wird. Für graphische Serien, die mehrere Indikatorpuffer erfordern (DRAW_CANDLES, DRAW_FILLING und andere), werden die Markennamen durch Begrenzer vorgegeben ';'.

indicator_colorN color Farbe für Linienausgabe N, wo N - Nummer einer graphischen Serie; Nummerierung fängt mit 1 an

indicator_widthN int Linienbreite in der graphischen Serie, wo N - Nummer der graphischen Serie; Numerierung mit 1

indicator_styleN int Linienstil in der graphischen Serie, der mittels des Werte aus ENUM_LINE_STYLE angegeben wird. N - Nummer einer graphischen Serie, Nummerierung fängt mit 1 an

indicator_typeN int Typ der graphischen Darstellung, der durch den Wert aus ENUM_DRAW_TYPE angegeben wird . N - Nummer einer graphischen Serie, Nummerierung fängt mit 1 an

indicator_levelN double horizontaler Level N im eigenen Fenster des Indikators

indicator_levelcolor color Farbe der horizontalen Levels des Indikators

indicator_levelwidth int Breite der horizontalen Levels des Indikators

indicator_levelstyle int Stil der horizontalen Niveaus des Indikators

script_show_confirm Ausgabe des Bestätigungsfensters vor dem Scriptablauf

script_show_inputs Ausgabe des Fensters mit Eigenschaften vor dem Scriptablauf und Verbot, Bestätigungsfenster auszugeben

tester_indicator string Name des Benutzerindikators im Format "Name_des Indikators.ex5". Die für Testenerforderliche Indikatoren werden automatisch aus Aufruf der Funktionen iCustom() bestimmt, wenn der entsprechende Parameter von der Konstantzeile vorgegeben ist. Für andere Fälle (Verwendung der Funktion IndicatorCreate() oder Verwendung einer nicht Konstantzeile im Parameter, der den Namen des Indikator vorgibt) ist diese Eigenschaft erforderlich.

tester_file string Dateiname für Tester mit Angabe der Erweiterung, in Doppelanführungszeichen (als Konstantzeile). Die angegebene Datei wird dem Tester für Arbeit übertragen. Eingabeparameter für Testen müssen immer angegeben werden (wenn sie erforderlich sind)

tester_library string Name der Bibliothek mit Erweiterung in doppelten Anführungszeichen. Eine Bibliothek kann sowohl die Erweiterung dll, als auch die Erweiterung ex5 haben. Die für das Testen erforderlichen Bibliotheken werden automatisch definiert. Aber wenn eine der Bibliotheken von einem benutzerdefinierten Indikator verwendet wird, muss man diese Eigenschaft verwenden.

tester_set string Der Name der Set-Datei mit den Werten und der Schrittweite der Input-Parameter. Die Datei wird dem Tester vor dem Testen oder der Optimierung übergeben. Die Dateiname muss samt einer Erweiterung und in doppelten Anführungszeichen als ein Constant-String angegeben werden. Wenn Sie den Namen des Expert Advisors und die Nummer der Version im Namen einer Set-Datei als "<expert_name>_<number>.set" angeben, wird diese dem Download-Menü der Versionen der Parameter unter der Nummer der Version <number> automatisch hinzugefügt. Der Name "MACD Sample_4.set" bedeutet zum Beispiel, dass dies eine Set-Datei für den Expert Advisor "MACD Sample.mq5" mit der Versionsnummer 4 ist. Um das Format zu untersuchen, ist es empfehlenswert, Einstellungen des Testens/der Optimierung im Strategietester zu speichern, und dann die auf solche Weise erstellte Set-Datei zu öffnen.

tester_no_cache string Während einer Optimierung speichert der Strategietester alle Ergebnisse der ausgeführten Durchläufe im Optimierungs-Cache, in dem das Testergebnis für jeden Satz von Eingangsparameter gespeichert wird. Dies ermöglicht es, die bereits erzielten Ergebnisse bei einer erneuten Optimierung mit den gleichen Parametern zu verwenden, ohne Zeit durch eine erneute Berechnung zu verschwenden. Bei einigen Aufgaben (z.B. bei mathematischen Berechnungen) kann es jedoch notwendig sein, Berechnungen unabhängig von der Verfügbarkeit bereits erzielter Ergebnisse im Optimierungs-Cache durchzuführen. In diesem Fall sollte die Datei die Eigenschaft tester_no_cache enthalten. Die Testergebnisse werden weiterhin im Cache gespeichert, so dass Sie im Strategietester alle Daten zu den durchgeführten Durchläufen sehen können.

tester_everytick_calculate string Im Strategietester werden Indikatoren erst beim Zugriff auf ihre Daten berechnet, d.h. wenn die Werte von Indikatorpuffern angefordert werden. Dies ermöglicht eine deutlich schnellere Test- und Optimierungsgeschwindigkeit, da nicht bei jedem Tick Indikatorwerte bereitgestellt werden müssen. Durch die Angabe der Eigenschaft tester_everytick_calculate können Sie die erzwungene Berechnung des Indikators bei jedem Tick aktivieren. Die Indikatoren im Strategietester werden auch in den folgenden Fällen für jeden Tick zwingend berechnet: Wenn Sie im visuellen Modus ; testen.

OnChartEvent, OnTimer; Wenn der Indikator über eine der folgenden Funktionen verfügt: EventChartCustom

Wenn der Indikator mit dem Compiler mit build Nummer kleiner als 1916 erstellt wurde. Diese Funktion gilt nur für den Strategietester, während in den Terminals die Indikatoren immer bei jedem empfangenen Tick berechnet werden.