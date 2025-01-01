//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Text\"."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpFont="Arial"; // Schrift

input int InpFontSize=10; // Schriftgröße

input color InpColor=clrRed; // Farbe

input double InpAngle=90.0; // Der Winkel in Grad

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Bindungsmethode

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausblenden in der Liste der Objekten

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt das Objekt "Text" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Text", // Objektname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time=0, // Zeit des Ankerpunktes

double price=0, // Preis des Ankerpunktes

const string text="Text", // Der Text

const string font="Arial", // Schrift

const int font_size=10, // Schriftgröße

const color clr=clrRed, // Farbe

const double angle=0.0, // Text Winkel

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // Bindungsmethode

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Erstellen wir das Objekt "Text"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Text\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- den Text setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- Textschrift setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- Schriftgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- Text-Winkel angeben

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- die Bindungsmethode setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- Farbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Bewegung des Objekts mit dem Maus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt den Bezugspunkt |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Text", // Objektname

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes

double price=0) // Preiskoordinate des Punktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Text des Objektes |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Text", // Objektname

const string text="Text") // Text

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ändern wir den Text des Objektes

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Text ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Objekt "Text" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Text") // Objektname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Objekt löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Text\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |

//| setzt Standardwerte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // Array zu speichern Daten von sichtbaren Bars

double low[]; // Array zu speichern Low-Priese von sichtbaren Bars

double high[]; // Array zu speichern High-Preise von sichtbaren Bars

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen die Anordnung von Low-Preise

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Low-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen die Anordnung von High-Preise

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der High-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Definieren wir, wie oft die Inschriften zu Tun

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- Schritt definieren

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- Text für die Werte von High und Low der Baren erstellen (mit Zwischenräume)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- Texte erstellen

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Texte löschen

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//---

}