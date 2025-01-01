DokumentationKategorien
Zeichen "Schlecht".

ObjArrowTumbDown

Hinweis

Die Position des Bezugspunktes relativ zum Zeichen kann aus der Enumeration ENUM_ARROW_ANCHOR gewählt werden.

Größe Zeichen (mehr als 5) können nur durch Setzen der entsprechenden Eigenschaft OBJPROP_WIDTH beim Schreiben von Code in MetaEditor erstellt werden.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart Icons "Schlecht". Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

 

 

//--- Beschreibung
#property description "Der Skript zieht Zeichen \"Schlecht\" (Daumen nach unten)."
#property description "Koordinate des Bezugspunktes wird in Prozent von"
#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string            InpName="ThumbDown";     // Name des Zeichens
input int               InpDate=25;              // Datum des Bezugspunktes in %
input int               InpPrice=75;             // Preis des Bezugspunktes in %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_BOTTOM// Bindungsmethode
input color             InpColor=clrRed;      // Farbe des Zeichens
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;   // Stil der Einfassungslinie
input int               InpWidth=5;           // Größe des Zeichens
input bool              InpBack=false;        // Das Zeichen im Hintergrund
input bool              InpSelection=true;    // Wählen zu bewegen
input bool              InpHidden=true;       // Ausblenden in der Liste der Objekten
input long              InpZOrder=0;          // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt Zeichen "Schlecht"                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownCreate(const long              chart_ID=0,           // ID des Chart
                          const string            name="ThumbDown",     // Name des Zeichens
                     const int               sub_window=0,         // Nummer des Unterfensters
                      datetime                time=0,               // Zeit des Bezugspunkts
                      double                  price=0,              // Preis des Bezugspunkts
                      const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// Bezugsmethode
                      const color             clr=clrRed,           // Farbe des Zeichens
                      const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // Stil der Einfassungslinie
                      const int               width=3,              // Größe des Zeichens
                      const bool              back=false,           // Im Hintergrund
                      const bool              selection=true,       // Wählen zu bewegen
                      const bool              hidden=true,          // Verborgen in der Liste der Objekten
                      const long              z_order=0)            // Priorität auf Mausklick
  {
//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Zeichen erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Kann nicht Zeichen \"Schlecht\ erstellen"! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die Bindungsmethode setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- Die Farbe des Zeichens setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Stil der Einfassungslinie setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Die Größe des Zeichens setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bewegt den Bezugspunkt                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownMove(const long   chart_ID=0,       // ID des Charts
                        const string name="ThumbDown"// Name des Objekts
                   datetime     time=0,           // Zeitkoordinate des Bezugspunkts
                   double       price=0)          // Preiskoordinate des Bezugspunkts
  {
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Weise der Bindung von "Schlecht"                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // ID des Charts
                                const string            name="ThumbDown",  // Name des Objekts
                           const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// Bindungsmethode
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Bindungsmethode ändern
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Bindungsmethode konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht Zeichen "Schlecht"                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbDownDelete(const long   chart_ID=0,       // ID des Charts
                          const string name="ThumbDown"// Name des Zichens
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Zeichen löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Kann nicht Zeichen \"Schlecht\ löschen"! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte              |
//| setzt Standardwerte                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
     }
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten von Ankerpunkte verwendet werden
   datetime date[];
   double   price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Punkte für das Zeichnen der Zeichen definieren
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- erstellen das Zeichen "Schlecht" auf dem Chart
   if(!ArrowThumbDownCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- Jetzt werden wir den Bezugspunkt bewegen und seine Position relativ zu dem Zeichen ändern
//--- Schleifenzähler
   int h_steps=bars/4;
//--- bewegen den Bezugspunkt
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!ArrowThumbDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.05 Sekunden
      Sleep(50);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
   int v_steps=accuracy/4;
//--- bewegen den Bezugspunkt
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(p>1)
         p-=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!ArrowThumbDownMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
     }
//--- Die Position des Bezugspunktes relativ zum Zeichen ändern
   ArrowThumbDownAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_TOP);
//--- den Chart neu zeichnen
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Zeichen aus dem Chart löschen
   ArrowThumbDownDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
  }