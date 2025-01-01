//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Vertikale Linie\"."

#property description "Datum des Ankerpunkts wird als Prozentsatz der Breite"

#property description "des Chartfensters in Bars."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="VLine"; // Linienname

input int InpDate=25; // Datum der Linie %

input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Linienstil

input int InpWidth=3; // Linienbreite

input bool InpBack=false; // Die Linie im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen

input bool InpRay=true; // Fortsetzung der Linie nach unten

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt eine vertikale Linie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="VLine", // Linienname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time=0, // Linienzeit

const color clr=clrRed, // Linienfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil

const int width=1, // Linienbreite

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool ray=true, // Fortsetzung der Linie nach unten

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- wenn die Zeit der Linie nicht angegeben ist, wird sie auf den letzten Balken liegen

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine vertikale Linie erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Vertikale Linie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Farbe der Linie setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Linienbreite setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Anzeige der Linie in Unterfenster des Charts

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vertikale Linie bewegen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="VLine", // Linienname

datetime time=0) // Linienzeit

{

//--- wenn die Zeit der Linie nicht angegeben ist, bewegen wir sie auf den letzten Balken

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine vertikale Linie bewegen

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Vertikale Linie konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht eine vertikale Linie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="VLine") // Linienname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine vertikale Linie löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Vertikale Linie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Array speichert Datumswerte, die verwendet werden,

//--- um die Koordinaten der Ankerpunkten der Linie zu setzen und zu ändern

datetime date[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- eine vertikale Linie erstellen

if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))

return;

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir die Linie

//--- Schleifenzähler

int h_steps=bars/2;

//--- Linie bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.03 Sekunden

Sleep(30);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- den Kanal aus dem Chart löschen

VLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}