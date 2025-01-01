|
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Vertikale Linie\"."
#property description "Datum des Ankerpunkts wird als Prozentsatz der Breite"
#property description "des Chartfensters in Bars."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpName="VLine"; // Linienname
input int InpDate=25; // Datum der Linie %
input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Linienstil
input int InpWidth=3; // Linienbreite
input bool InpBack=false; // Die Linie im Hintergrund
input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen
input bool InpRay=true; // Fortsetzung der Linie nach unten
input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt eine vertikale Linie |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="VLine", // Linienname
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time=0, // Linienzeit
const color clr=clrRed, // Linienfarbe
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil
const int width=1, // Linienbreite
const bool back=false, // Im Hintergrund
const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen
const bool ray=true, // Fortsetzung der Linie nach unten
const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste
const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick
{
//--- wenn die Zeit der Linie nicht angegeben ist, wird sie auf den letzten Balken liegen
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- eine vertikale Linie erstellen
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": Vertikale Linie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Farbe der Linie setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Anzeige der Linie in Unterfenster des Charts
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vertikale Linie bewegen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="VLine", // Linienname
datetime time=0) // Linienzeit
{
//--- wenn die Zeit der Linie nicht angegeben ist, bewegen wir sie auf den letzten Balken
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- eine vertikale Linie bewegen
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": Vertikale Linie konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht eine vertikale Linie |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="VLine") // Linienname
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- eine vertikale Linie löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Vertikale Linie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
return;
}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Array speichert Datumswerte, die verwendet werden,
//--- um die Koordinaten der Ankerpunkten der Linie zu setzen und zu ändern
datetime date[];
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- eine vertikale Linie erstellen
if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
return;
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Linie
//--- Schleifenzähler
int h_steps=bars/2;
//--- Linie bewegen
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.03 Sekunden
Sleep(30);
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- den Kanal aus dem Chart löschen
VLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//---
}