Stil DRAW_FILLING zeichnet Farbbereich zwischen den Werten der zwei Indikator-Puffer. In der Tat zeichnet dieser Stil zwei Zeilen und füllt den Raum zwischen ihnen mit einem der zwei angegebenen Farben. Es wird für Indikatoren, diw die Kanäle zeichnen, benutzt. Keiner der Puffer darf nicht nur leere Werte erhalten, da in diesem Fall auch für die Erbringung nicht der Fall ist.

Sie können zwei Farbe für Füllen angeben:

die erste Farbe ist für die Bereiche, wo die Werte im ersten Indikatorpuffer größer als jene im zweiten Indikator-Puffer sind;

die zweite Farbe ist für die Bereiche, wo die Werte im zweiten Indikatorpuffer größer als jene im ersten Indikator-Puffer sind.

Füllfarbe kann durch Compiler-Direktiven oder dynamisch mit der PlotIndexSetInteger()-Funktion angegeben werden. Dynamische Veränderungen in den Eigenschaften der graphischen Konstruktion ermöglichen es Ihnen, die Indikatoren zu "wiederbeleben" so, dass sie ihr Aussehen ändern je nach der aktuellen Situation.

Der Indikator wird für alle Bars, für die die Werte der beiden Indikatorpuffer nicht gleich 0 sind und nicht gleich dem leeren Wert sind, berechnet. Um anzugeben, welcher Wert als "leer" betrachtet werden sollte, setzen Sie diesen Wert in Eigenschaft PLOT_EMPTY_VALUE:

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE -1.0

//--- Wert INDICATOR_EMPTY_VALUE (leerer Wert) wird nicht in Berechnungen teil nehmen

PlotIndexSetDouble(Plot_Index_DRAW_FILLING,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

Zeichnung auf die Bars, die nicht in die Berechnung des Indikators beteiligt sind, sind von den Werten in den Indikatorpuffern abhängig:

Die Bars, für die die Werte der beiden Indikatorpuffer 0 sind, beteiligen nicht in der Zeichnung des Indikators. Das ist ein Bereich mit Null-Werte wird nicht übermalt werden.

Die Bars, für die die Werte der Indikatorpuffer dem leeren Wert gleich sind, beteiligen in der Zeichnung des Indikators. Bereich mit leeren Werten wird übermalt, um die Bereiche mit sinnvollen Werten zu verbinden.

Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn ein "leerer Wert" Null gleich ist, dann werden die Bars, die nicht in die Berechnung des Indikators beteiligen, auch übermalt.

Die erforderliche Anzahl der Puffer für den Bau von DRAW_FILLING ist 2.

Ein Beispiel für einen Indikator, der einen Kanal zwischen zwei MAs mit verschiedenen Perioden der Mitteilung in einem separaten Fenster zeichnet. Farbwechsel beim Überschreiten der MAs zeigt Veränderung der aufsteigenden und absteigenden Trends. Farben variieren zufällig jede N Ticks. Der Parameter N wird in externen Parameter des Indikators angegeben, damit kann es manuell angegeben werden (die Registerkarte "Einstellungen" im Indikatoreigenschaften-Fenster).

Bitte beachten Sie, dass für plot1 mit dem DRAW_FILLING-Stil werden zwei Farben mithilfe Compiler-Direktive #property angegeben, und dann in der Funktion OnCalculate() werden neue Farben nach dem Zufallsprinzip angegeben.