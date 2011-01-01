//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_SECTION.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_SECTION"

#property description "Zeichnet gerade Linien durch jede bars Balken"

#property description "Farbe, Breite und Stil der Sektionen werden zufällig"

#property description "jede N Ticks verändert"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Section

#property indicator_label1 "Section"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Eingabeparameter

input int bars=5; // Länge der Sektionen in Balken

input int N=5; // Anzahl der Ticks um Stil der Sektionen zu ändern

//--- Indicator-Puffer

double SectionBuffer[];

//--- Hilfsvariable, um Ende der Sektionen zu berechnen

int divider;

//--- Array, um die Farbe zu speichern

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Array für Speicherung der Linienstile

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung vom Array und Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- Überprüfen wir die Indikator-Parameter

if(bars<=0)

{

PrintFormat("Invalid Parameterwert bar=%d",bars);

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

;}

else divider=2*bars;

//---+

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Anzahl der Balken, mit dem die Berechnung des Indikators beginnt

int start=0;

//--- Wenn der Indikator bevor berechnet wurde, dann setzen wir start bei dem vorherigen Balken

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- alle Berechnungen der Indikatorwerte

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Wir bekommen Rest nach der Division der Nummer des Balkens durch 2*bars

int rest=i%divider;

//--- Wenn die Nummer des Balken ohne Rest durch 2*bars teilbar ist

if(rest==0)

{

//--- Ende der Segment ist auf den High-Preis dieses Balkens gesetzt

SectionBuffer[i]=high[i];

}

//--- Wenn der Rest der Division gleich bars ist,

else

{

//--- Ende der Segment ist auf den High-Preis dieses Balkens gesetzt

if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];

//--- Wenn etwas nicht passt, dann überspringen wir diesen Balken - setzen 0

else SectionBuffer[i]=0;

}

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben

return(rates_total);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der Sektionen im Indikator |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe

int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen

int color_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Schreiben wir die Linienfarbe

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Breite angeben

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen des Linienstils

number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles

size=ArraySize(styles);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen

int style_index=number%size;

//--- Linienart angeben

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Schreiben wir den Linienstil

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}