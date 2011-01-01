|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_SECTION"
#property description "Zeichnet gerade Linien durch jede bars Balken"
#property description "Farbe, Breite und Stil der Sektionen werden zufällig"
#property description "jede N Ticks verändert"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Section
#property indicator_label1 "Section"
#property indicator_type1 DRAW_SECTION
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Eingabeparameter
input int bars=5; // Länge der Sektionen in Balken
input int N=5; // Anzahl der Ticks um Stil der Sektionen zu ändern
//--- Indicator-Puffer
double SectionBuffer[];
//--- Hilfsvariable, um Ende der Sektionen zu berechnen
int divider;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Bindung vom Array und Indikator-Puffer
SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Überprüfen wir die Indikator-Parameter
if(bars<=0)
{
PrintFormat("Invalid Parameterwert bar=%d",bars);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
;}
else divider=2*bars;
//---+
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
ChangeLineAppearance();
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- Anzahl der Balken, mit dem die Berechnung des Indikators beginnt
int start=0;
//--- Wenn der Indikator bevor berechnet wurde, dann setzen wir start bei dem vorherigen Balken
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- alle Berechnungen der Indikatorwerte
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Wir bekommen Rest nach der Division der Nummer des Balkens durch 2*bars
int rest=i%divider;
//--- Wenn die Nummer des Balken ohne Rest durch 2*bars teilbar ist
if(rest==0)
{
//--- Ende der Segment ist auf den High-Preis dieses Balkens gesetzt
SectionBuffer[i]=high[i];
}
//--- Wenn der Rest der Division gleich bars ist,
else
{
//--- Ende der Segment ist auf den High-Preis dieses Balkens gesetzt
if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];
//--- Wenn etwas nicht passt, dann überspringen wir diesen Balken - setzen 0
else SectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben
return(rates_total);
;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Sektionen im Indikator |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen
string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe
int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4
//--- Breite angeben
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
int style_index=number%size;
//--- Linienart angeben
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}