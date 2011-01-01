//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_COLOR_HISTOGRAM2"

#property description "Zeichnet ein Segment auf jedem Balken zwischen Open und Close"

#property description "Farbe, Breite und Stil werden zufällig"

#property description "jede N Ticks verändert"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorHistogram_2

#property indicator_label1 "ColorHistogram_2"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

//--- Definieren wir 5 Farben um Histogramm nach Wochentag zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1



//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks um Histogram zu ändern

int color_sections;

//--- Puffer mit Werte

double ColorHistogram_2Buffer1[];

double ColorHistogram_2Buffer2[];

//--- Puffer mit Farbindizes

double ColorHistogram_2Colors[];

//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 14 Elemente

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- Array für Speicherung der Linienstile

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- Leerer Wert setzen

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---- Anzahl der Farben um die Sinuskurve zu färben

color_sections=8; // Sehen Sie Kommentar zur Eigenschaft #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Ändern wir die Farben des Histogramms

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Berechnen der Indikatorwerte

int start=0;

//--- Um den Wochentag durch den Öffnungszeiten jedes Balkens

MqlDateTime dt;

//--- Wenn die Berechnung auf einem vorherigen Lauf von OnCalculate gemacht war

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // Setzen wir den Beginn der Berechnung auf dem vorletzten Balken

//--- Füllen den Indikator-Puffer mit Werte

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

TimeToStruct(time[i],dt);

//--- Wert

ColorHistogram_2Buffer1[i]=high[i];

ColorHistogram_2Buffer2[i]=low[i];

//--- Angeben wir den Farbindex nach Wochentag

int day=dt.day_of_week;

ColorHistogram_2Colors[i]=day;

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Farbe der Linieteile |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Anzahl der Farben

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- erhalten wir eine Zufallszahl

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division

int i=number%size;

//--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0, // Nummer der Grafikstile

PLOT_LINE_COLOR, // Property Identifier

plot_color_ind, // Farbindex, in dem wir die Farbe schreiben

cols[i]); // neue Farbe

//--- schreiben wir die Farbe

comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der angezeigten Linie im Indikator |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen des Linienstils

number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles

int size=ArraySize(styles);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen

int style_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Schreiben wir den Linienstil

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}