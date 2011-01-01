|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_LINE.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_COLOR_LINE"
#property description "Zeichnet eine Linie mit farbigen Segmenten von 20 Balken auf Close-Preise"
#property description "Breite, Stil und Farbe der Liniensegmente werden zufällig"
#property description "jede N Ticks verändert
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1 "ColorLine"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
//--- Definieren wir 5 Farben um Balken zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (Sie können bis zu 64 Farben abgeben)
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Eingabeparameter
input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung
input int Length=20; // Länge der Farbsegmente in Balken
int line_colors=5; // Anzahl der angegebenen Farben ist 5 - Sehen Sie #property indicator_color1
//--- Buffer für das Rendering
double ColorLineBuffer[];
//--- Puffer zu speichern Farben der Liniensegmente auf jedem Balken
double ColorLineColors[];
//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 7 Elemente
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Bindung vom Array und Indikator-Puffer
SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Initialisierung des Zufallszahlengenerators
MathSrand(GetTickCount());
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
ChangeLineAppearance();
//--- Ändern wir die Farben der Liniensegmente
ChangeColors(colors,5);
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- Block mit Berechnung der Indikatorwerte
for(int i=0;i<rates_total;i++)
{
//--- Schreiben wir den Wert des Indikators in den Puffer
ColorLineBuffer[i]=close[i];
//--- Nun definieren wir eine zufällige Farbeindex für diesen Balken
int color_index=i%(5*Length);
color_index=color_index/Length;
//--- Auf diesem balken wird die Linie mit der Farbe Nummer color_index gezeichnet wird
ColorLineColors[i]=color_index;
}
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Farbe der Linienteile |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Anzahl der Farben
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- erhalten wir eine Zufallszahl
int number=MathRand();
//--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division
int i=number%size;
//--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0, // Nummer der Grafikstile
PLOT_LINE_COLOR, // Property Identifier
plot_color_ind, // Farbeindex, in dem wir die Farbe schreiben
cols[i]); // neue Farbe
//--- schreiben wir die Farbe
comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der angezeigten Linie im Indikator |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen
string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
int number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
int size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
int style_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}