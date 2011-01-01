//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ARROW.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Indikator zeigt DRAW_ARROW"

#property description "Auf dem Chart zeichnet es Pfeile, die durch Unicode-Symbole definiert werden"

#property description "Die Farbe, Größe, Verschiebung und Zeichencode des Pfeils werden nach dem Zufallsprinzip"

#property description "jede N Ticks verändert"

#property description "Parameter code gibt den Basiswert an: Code=159 (Kreis)"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Arrows

#property indicator_label1 "Arrows"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_width1 1

//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung

input ushort code=159; // Zeichencode zu zeichnen in DRAW_ARROW

//--- Indicator-Puffer

double ArrowsBuffer[];

//--- Array, um die Farbe zu speichern

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ArrowsBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Geben wir Zeichencode um in PLOT_ARROW zu zeichnen an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

//--- Definieren wir vertikale Verschiebung der Pfeile in Pixel

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);

//--- Setzen wir 0 als ein leerer Wert

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um die Farbe, Größe, Verschiebung und Code des Pfeils zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Block mit Berechnung der Indikatorwerte

int start=1;

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- Berechnungzyklus

for(int i=1;i<rates_total;i++)

{

//--- Wenn der aktuelle Close-Preis ist höher als der vorherige Close-price, dann setzen den Pfeil

if(close[i]>close[i-1])

ArrowsBuffer[i]=close[i];

//---Ansonsten geben einen leeren Wert an

else

ArrowsBuffer[i]=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der Zeichen im Indikator |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften des Indikators zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Pfeilfarbe

int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen

int color_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Schreiben wir die Linienfarbe

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Block mit Änderungen der Pfeilgröße

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // die Größe wird von 0 bis 4 angegeben

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Größe der Pfeile

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen von Pfeilcode (PLOT_ARROW)

number=MathRand();

//--- Erhalten wir den Rest aus Integer-Division, um den neuen Pfeilcode zu berechnen (von 0 bis 19)

int code_add=number%20;

//--- Setzen wir einen neuen Zeichnencode als die Summe von code+code_add

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);

//--- Schreiben wir den Zeichencode PLOT_ARROW

comm="\r

"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;



//--- Block mit vertikaler Verschiebung der Pfeile in Pixel

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Verschiebung als den Rest der ganzzahligen Division

int shift=20-number%41;

//--- Einstellen wir wine neue Verschiebung von -20 bis 20

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

//--- Screiben wir die Verschiebung PLOT_ARROW_SHIFT

comm="\r

"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;



//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}