#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_COLOR_ARROW"

#property description "Auf dem Chart zeichnet es verschiedenfarbige Pfeile, die durch Unicode-Symbole definiert werden"

#property description "Die Farbe, Größe, Verschiebung und Zeichencode des Pfeils werden nach dem Zufallsprinzip"

#property description "jede N Ticks verändert."

#property description "Parameter code gibt den Basiswert an: Code=159 (Kreis)"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorArrow

#property indicator_label1 "ColorArrow"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW

//--- Definieren wir 8 Farben um Histogramm nach Wochentag zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrSeaGreen,clrGold,clrDarkOrange,clrMagenta,clrYellowGreen,clrChocolate

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1



//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung

input ushort code=159; // Zeichencode zu zeichnen in DRAW_ARROW

int color_sections;

//--- Indicator-Puffer

double ColorArrowBuffer[];

//--- Puffer, um die Indexe der Farbe zu speichern

double ColorArrowColors[];

//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 14 Elemente

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ColorArrowBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorArrowColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- Geben wir Zeichencode um in PLOT_ARROW zu zeichnen an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

//--- Definieren wir vertikale Verschiebung der Pfeile in Pixel

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);

//--- Setzen wir 0 als ein leerer Wert

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---- Anzahl der Farben um die Sinuskurve zu färben

color_sections=8; // Sehen Sie Kommentar zur Eigenschaft #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um die Farbe, Größe, Verschiebung und Code des Pfeils zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Pfeile

ChangeLineAppearance();

//--- Ändern wir die Farben des Histogramms

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Block mit Berechnung der Indikatorwerte

int start=1;

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- Berechnungzyklus

for(int i=1;i<rates_total;i++)

{

//--- Wenn der aktuelle Close-Preis ist höher als der vorherige Close-price, dann setzen den Pfeil

if(close[i]>close[i-1])

ColorArrowBuffer[i]=close[i];

//---Ansonsten geben einen leeren Wert an

else

ColorArrowBuffer[i]=0;

//--- Pfeilfarbe

int index=i%color_sections;

ColorArrowColors[i]=index;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Farbe der Linienteile |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Anzahl der Farben

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- erhalten wir eine Zufallszahl

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division

int i=number%size;

//--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0, // Nummer der Grafikstile

PLOT_LINE_COLOR, // Property Identifier

plot_color_ind, // Farbindex, in dem wir die Farbe schreiben

cols[i]); // neue Farbe

//--- schreiben wir die Farbe

comm=comm+StringFormat("ArrowColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der angezeigten Linie im Indikator |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen von Pfeilcode (PLOT_ARROW)

number=MathRand();

//--- Erhalten wir den Rest aus Integer-Division, um den neuen Pfeilcode zu berechnen (von 0 bis 19)

int code_add=number%20;

//--- Setzen wir einen neuen Zeichnencode als die Summe von code+code_add

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);

//--- Schreiben wir den Zeichencode PLOT_ARROW

comm="\r

"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;



//--- Block mit vertikaler Verschiebung der Pfeile in Pixel

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Verschiebung als den Rest der ganzzahligen Division

int shift=20-number%41;

//--- Einstellen wir wine neue Verschiebung von

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

//--- Screiben wir die Verschiebung PLOT_ARROW_SHIFT

comm="\r

"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;



//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}