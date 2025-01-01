//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt Objekt \"Bitmap Label\"."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="BmpLabel"; // Name von Label

input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // Der Dateiname für Modus On

input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // Der Dateiname für Modus Off

input bool InpState=false; // Label gedrückt/ungedrückt

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Der Winkel des Charts für Bindung

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Bezugsmethode

input color InpColor=clrRed; // Farbe des Rahmens bei der Markierung

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Linienstil bei der Markierung

input int InpPointWidth=1; // Größe des Punktes zu bewegen

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekten

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt das Objekt "Bitmap Label" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="BmpLabel", // Name des Objekts

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0, // Y-Koordinate

const string file_on="", // Bild im Modus On

const string file_off="", // Bild im Modus Off

const int width=0, // X-Koordinate des Rahmens

const int height=0, // Y-Koordinate des Rahmens

const int x_offset=10, // X-Offset des Rahmens

const int y_offset=10, // Y-Offset des Rahmens

const bool state=false, // gedruckt/ungedruckt

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // Ecke des Charts zu binden

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // Bindungsmethode

const color clr=clrRed, // Rahmenfarbe bei der Markerung

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil bei der Markierung

const int point_width=1, // Größe des Punktes

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Markieren zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Bitmap Label erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Bitmap Label\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Wählen Bilder für Modi On und Off

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))

{

Print(__FUNCTION__,

": Bild für Modus On konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))

{

Print(__FUNCTION__,

": Bild für Modus Off konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Die Koordinaten des Schilds setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- Bildrahmen eingebenö wenn die Werte von Breite oder Höhe

//--- größer als die Breite und Höhe des ursprünglichen Bildes sind, dann

//--- wird es nicht gezeichnet; wenn die Werte von Breite und Höhe sind kleiner als die Bildgröße,

//--- dann sein Teil, der diesen Größen entspricht, gezeichnet wird

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- setzen den Teil des Bildes, der in den Rahmen angezeigt werden soll

//--- Standardmäßig ist es der linke obere Bereich des Bildes; durch den Wert

//--- kann es von diesem Bild bewegt werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- Zustand von Label (gedrückt oder nicht)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- wählen die Ecke des Charts, relativ zu der die Punktkoordinaten eingegeben werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- die Bindungsmethode setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- Farbe des Rahmens bei der Markierung des Objektes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil des Rahmens bei der Markierung des Objektes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- die Größe des Punktes, den benutzt werden kann, um ein Objekt zu bewegen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ein neues Bild für "Bitmap Label" setzen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="BmpLabel", // Name des Objekts

const int on_off=0, // Modifier (On oder Off)

const string file="") // Pfad zur Datei

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Pfad zur Datei mit dem Bild setzen

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": Bild konnte nicht geladen werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verschiebt das Objekt "Bitmap Label" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="BmpLabel", // Name des Labels

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0) // Y-Koordinate

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objekt bewegen

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": X-Koordinate des Objekts konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": Y-Koordinate des Objekts konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Rahmen des Objekts (Objektgröße) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="BmpLabel", // Name des Labels

const int width=0, // Breite von Label

const int height=0) // Höhe von Label

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objektgröße ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": Breite des Objekts konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": Höhe des Objekts konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Koordinate der oberen linken Ecke von Bildrahmen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="BmpLabel", // Name des Objekts

const int x_offset=0, // X-Koordinate des Rahmens

const int y_offset=0) // Y-Koordinate des Rahmens

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Koordinaten des Objektrahmens ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": X-Koordinate des Objektrahmens konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

;}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": Y-Koordinate des Objektrahmens konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Objekt "Bitmap Label" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="BmpLabel") // Name des Objekts

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Schild löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Bitmap Label\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Größe des Chartfensters

long x_distance;

long y_distance;

//--- Größe des Chartfensters definieren

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Konnte nicht Breite des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Konnte nicht Höhe des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Die Koordinaten des Objekts definieren

int x=(int)x_distance/2;

int y=(int)y_distance/2;

//--- Objektgröße und Koordinate des Rahmens setzen

int width=32;

int height=32;

int x_offset=0;

int y_offset=0;

//--- Bitmap Label auf der Mitte des Fensters platzieren

if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,

InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- Größe des Objektrahmens im Loop ändern

for(int i=0;i<6;i++)

{

//--- Größe des Objektrahmens ändern

width--;

height--;

if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.3 Sekunden

Sleep(300);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Koordinaten des Objektrahmens im Loop ändern

for(int i=0;i<2;i++)

{

//--- Koordinaten des Objektrahmens ändern

x_offset++;

y_offset++;

if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.3 Sekunden

Sleep(300);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- das Schild löschen

BitmapLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}