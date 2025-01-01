- Vorbestimmte Makrosubstitutionen
- Mathematische Konstanten
- Konstanten der numerischenTypen
- Deinitialisierungsgruende
- Pruefung des Objektanzeigers
- Andere Konstanten
Konstanten der numerischen Datentypen
Jeder einfache numerische Typ ist für gewisse Aufgaben bestimmt und ermöglicht Arbeit des mql5-Programms beim richtigen Verwenden zu optimieren. Für bessere Kodelesbarkeit und richtige Bearbeitung der Berechnungsergebnisse sind Konstanten eingeführt, die Informationen über Einschraenkungen zu bekommen ermöglichen, durch die einer oder anderer Typ einfacher Daten bechraenkt werden.
|
Konstante
|
Beschreibung
|
Wert
|
CHAR_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ char dargestellt werden kann
|
-128
|
CHAR_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ char dargestell werden kann
|
127
|
UCHAR_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ uchar dargestell werden kann
|
255
|
SHORT_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann
|
32767
|
USHORT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ ushort dargestellt werden kann
|
65535
|
INT_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann int
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ uint dargestellt werden kann
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ ulong dargestellt werden kann
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
Minimaler positiver Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Der minimale Wert, für den Die Bedingung 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 erfuellt wird
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
Anzahl der Bits in mantissa
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Minimaler dezimaler Wert der Exponenetenstufung
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
Minimaler positiver Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Der minimale Wert, für den die Bedingung 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 erfuellt wird
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
Anzahl der Bits in mantissa
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Minimaler dezimaler Wert der Exponentenstufung
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
(-125)
Beispiel:
|
void OnStart()