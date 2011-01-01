DokumentationKategorien
DRAW_LINE

Stil DRAW_LINE zeichnet eine Linie der angegebenen Farbe auf die Werte des Indikator-Puffers. Die Breite, Stil und Farbe der Linie können durch Compiler-Direkriven, oder dynamisch mit der PlotIndexSetInteger()-Funktion angegeben werden. Dynamische Veränderungen in den Eigenschaften der graphischen Konstruktion ermöglichen es Ihnen, die Indikatoren zu "wiederbeleben" so, dass sie ihr Aussehen ändern je nach der aktuellen Situation.

Die erforderliche Anzahl der Puffer für den Bau von DRAW_LINE ist 1.

Ein Beispiel für einen Indikator, der eine Linie auf die Close Priese der Balken zeichnet. Farbe, Breite und Linienart werden nach dem Zufallsprinzip jede N=5 Ticks geändert.

Ein Beispiel des Stils DRAW_LINE

Bitte beachten Sie, dass für plot1 mit dem DRAW_LINE-Stil werden Eigenschaften mithilfe Compiler-Direktive #property angegeben, und dann in der Funktion OnCalculate() werden diese drei Eigenschaften nach dem Zufallsprinzip angegeben. Der Parameter N wird in externen Parametern des Indikators angegeben, damit kann es manuell angegeben werden (die Registerkarte "Einstellungen" im Indikatoreigenschaften-Fenster).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DRAW_LINE.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_LINE"
#property description "Zeichnet eine Linie der angegebenen Farbe auf die Close Preise"
#property description "Farbe, Breite und Linienart werden nach dem Zufallsprinzip"
#property description "jede N Ticks verändert"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- Eigenschaften der Linie werden durch Compiler-Direktiven definiert
#property indicator_label1  "Line"      // Name der Darstellung für Data Window
#property indicator_type1   DRAW_LINE   // Typ der graphischen Darstellung ist die Linie
#property indicator_color1  clrRed      // Linienfarbe
#property indicator_style1  STYLE_SOLID // Linienstil
#property indicator_width1  1           // Linienbreite
//--- Eingabeparameter
input int      N=5;         // Anzahl der Ticks für Änderung
//--- Indicator-Puffer
double         LineBuffer[];
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Bindung vom Array und Indikator-Puffer
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Initialisierung des Zufallszahlengenerators
   MathSrand(GetTickCount());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
   ticks++;
//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
      ChangeLineAppearance();
      //--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
      ticks=0;
     }
 
//--- Block mit Berechnung der Indikatorwerte
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      LineBuffer[i]=close[i];
     }
 
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der angezeigten Linie im Indikator           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen
   string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe
//--- Wir erhalten eine Zufallszahl
   int number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
   int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
   comm=comm+(string)colors[color_index];
 
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
   number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
   int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
   comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);
 
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
   number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
   size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
   int style_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
   Comment(comm);
  }

 