#property version "1.00"



#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_LINE"

#property description "Zeichnet eine Linie der angegebenen Farbe auf die Close Preise"

#property description "Farbe, Breite und Linienart werden nach dem Zufallsprinzip"

#property description "jede N Ticks verändert"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- Eigenschaften der Linie werden durch Compiler-Direktiven definiert

#property indicator_label1 "Line" // Name der Darstellung für Data Window

#property indicator_type1 DRAW_LINE // Typ der graphischen Darstellung ist die Linie

#property indicator_color1 clrRed // Linienfarbe

#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Linienstil

#property indicator_width1 1 // Linienbreite

//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung

//--- Indicator-Puffer

double LineBuffer[];

//--- Array, um die Farbe zu speichern

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Array für Speicherung der Linienstile

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung vom Array und Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Initialisierung des Zufallszahlengenerators

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Block mit Berechnung der Indikatorwerte

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

LineBuffer[i]=close[i];

}



//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der angezeigten Linie im Indikator |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe

//--- Wir erhalten eine Zufallszahl

int number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen

int color_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Schreiben wir die Linienfarbe

comm=comm+(string)colors[color_index];



//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen des Linienstils

number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles

size=ArraySize(styles);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen

int style_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Schreiben wir den Linienstil

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}