DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenObjektkonstantenObjekttypenOBJ_GANNFAN 

OBJ_GANNFAN

Gann Fan.

ObjGannFan

Hinweis

Für "Gann Fan" können Sie den Trendtyp aus der Enumeration ENUM_GANN_DIRECTION angeben. Durch die Anpassung des Maßstabs (OBJPROP_SCALE), können Sie den Winkel der Fanlinien ändern.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart Objekt "Gann Fan". Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

 

//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Gann Fan\"."
#property description "Koordinaten des Bezugspunktes werden in Prozent von"
#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string          InpName="GannFan";         // Name
input int             InpDate1=15;               // Datum des ersten Punktes in %
input int             InpPrice1=25;              // Preis des ersten Punktes in %
input int             InpDate2=85;               // Datum des zweiten Punktes in %
input double          InpScale=2.0;              // Maßstab
input bool            InpDirection=false;        // Trendrichtung 
input color           InpColor=clrRed;           // Farbe von Fan
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Stil der Fanlinien
input int             InpWidth=1;                // Breite der Fanlinien
input bool            InpBack=false;             // Fan im Hintergrund
input bool            InpSelection=true;         // Wählen um zu bewegen
input bool            InpHidden=true;            // Ausgeblendet in der Objektliste
input long            InpZOrder=0;               // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt "Gann Fan"                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanCreate(const long            chart_ID=0,        // ID des Charts
                   const string          name="GannFan",    // Name des Fans
                   const int             sub_window=0,      // Nummer des Unterfensters
                   datetime              time1=0,           // Zeit des ersten Punktes
                   double                price1=0,          // Preis des ersten Punktes
                   datetime              time2=0,           // Zeit des zweiten Punktes
                   const double          scale=1.0,         // Maßstab
                   const bool            direction=true,    // Trendrichtung
                   const color           clr=clrRed,        // Fanfarbe
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Stil der Fanlinien
                   const int             width=1,           // Breite der Fanlinien
                   const bool            back=false,        // Im Hintergrund
                   const bool            selection=true,    // Auswählen um zu bewegen
                   const bool            hidden=true,       // Ausgeblendet in der Objektliste
                   const long            z_order=0)         // Priorität auf Mausklick
  {
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
   ChangeGannFanEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- "Gann Fan" auf angegebenen Koordinaten erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNFAN,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Objekt \" Gann Fan\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- Ändern wir die Richtung des Trends von "Gann Fan" (true - absteigend, falsch - aufsteigend)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
//--- Fanfarbe setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil angeben
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Breite der Fanlinien einstellen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen von Fan für Bewegung
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt den Ankerpunkt von Gann Fan                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID des Charts
                        const string name="GannFan"// Name
                        const int    point_index=0,  // Nummer des Punktes
                        datetime     time=0,         // Zeitkoordinate des Punktes
                        double       price=0)        // Preiskoordinate des Punktes
  {
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Ankerpunkt von Fan bewegen
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
    ;}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert den Maßstab von "Gann Fan"                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanScaleChange(const long   chart_ID=0,     // ID des Charts
                        const string name="GannFan"// Name
                        const double scale=1.0)      // Maßstab
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Konnte nicht den Maßstab ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Trendrichtung von "Gann Fan"                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanDirectionChange(const long   chart_ID=0,     // ID des Charts
                            const string name="GannFan"// Name
                            const bool   direction=true// Trendrichtung
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Ändern wir die Trendrichtung von "Gann Fan"
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Konnte nicht die Trendrichtung ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion löscht das Objekt "Gann Fan"                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanDelete(const long   chart_ID=0,     // ID des Charts
                   const string name="GannFan"// Name
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Gann Fan löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Objekt \" Gann Fan\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Gann Fan                |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannFanEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links vom zweiten sein
   if(!time1)
     {
      //--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- stellen wir den ersten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt
      time1=temp[0];
     }
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
    ;}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Ankerpunkten von Fan verwendet werden
   datetime date[];
   double   price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
      return;
    ;}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um Gann Fan zu zeichnen
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- Gann Fan erstellen
   if(!GannFanCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir den Ankerpunkt von Fan
//--- Schleifenzähler
   int v_steps=accuracy/2;
//--- Wir bewegen den ersten Bezugspunkt vertikal
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!GannFanPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Ändern wir die Trendrichtung von "Gann Fan" zu absteigend 
   GannFanDirectionChange(0,InpName,true);
//--- den Chart neu zeichnen
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- den Fan aus dem Chart löschen
   GannFanDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
 }