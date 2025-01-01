Web-Farben

für Typ color werden folgende Preiskonstanten bestimmt:

clrBlack clrDarkGreen clrDarkSlateGray clrOlive clrGreen clrTeal clrNavy clrPurple clrMaroon clrIndigo clrMidnightBlue clrDarkBlue clrDarkOliveGreen clrSaddleBrown clrForestGreen clrOliveDrab clrSeaGreen clrDarkGoldenrod clrDarkSlateBlue clrSienna clrMediumBlue clrBrown clrDarkTurquoise clrDimGray clrLightSeaGreen clrDarkViolet clrFireBrick clrMediumVioletRed clrMediumSeaGreen clrChocolate clrCrimson clrSteelBlue clrGoldenrod clrMediumSpringGreen clrLawnGreen clrCadetBlue clrDarkOrchid clrYellowGreen clrLimeGreen clrOrangeRed clrDarkOrange clrOrange clrGold clrYellow clrChartreuse clrLime clrSpringGreen clrAqua clrDeepSkyBlue clrBlue clrMagenta clrRed clrGray clrSlateGray clrPeru clrBlueViolet clrLightSlateGray clrDeepPink clrMediumTurquoise clrDodgerBlue clrTurquoise clrRoyalBlue clrSlateBlue clrDarkKhaki clrIndianRed clrMediumOrchid clrGreenYellow clrMediumAquamarine clrDarkSeaGreen clrTomato clrRosyBrown clrOrchid clrMediumPurple clrPaleVioletRed clrCoral clrCornflowerBlue clrDarkGray clrSandyBrown clrMediumSlateBlue clrTan clrDarkSalmon clrBurlyWood clrHotPink clrSalmon clrViolet clrLightCoral clrSkyBlue clrLightSalmon clrPlum clrKhaki clrLightGreen clrAquamarine clrSilver clrLightSkyBlue clrLightSteelBlue clrLightBlue clrPaleGreen clrThistle clrPowderBlue clrPaleGoldenrod clrPaleTurquoise clrLightGray clrWheat clrNavajoWhite clrMoccasin clrLightPink clrGainsboro clrPeachPuff clrPink clrBisque clrLightGoldenrod clrBlanchedAlmond clrLemonChiffon clrBeige clrAntiqueWhite clrPapayaWhip clrCornsilk clrLightYellow clrLightCyan clrLinen clrLavender clrMistyRose clrOldLace clrWhiteSmoke clrSeashell clrIvory clrHoneydew clrAliceBlue clrLavenderBlush clrMintCream clrSnow clrWhite

Die Farbe für Objekte kann durch die Funktion ObjectSetInteger() und für Benutzerindikatoren durch die Funktion PlotIndexSetInteger() festgestellt werden. Für Erhalten des Farbwertes dienen Analogfunktionen ObjectGetInteger() und PlotIndexGetInteger().

Beispiel: