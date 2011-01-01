|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_HISTOGRAM2.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_HISTOGRAM2"
#property description "Zeichnet ein Segment auf jedem Balken zwischen Open und Close"
#property description "Farbe, Breite und Stil werden zufällig"
#property description "jede N Ticks verändert"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot Histogram_2
#property indicator_label1 "Histogram_2"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM2
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- input parameters
input int N=5; // Anzahl der Ticks um Histogram zu ändern
//--- indicator buffers
double Histogram_2Buffer1[];
double Histogram_2Buffer2[];
//--- der Wochentag, für den der Indikator nicht gezeichnet wird
int invisible_day;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,Histogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Histogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
//--- Leerer Wert setzen
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Erhalten eine Zufallszahl von 0 bis 5
invisible_day=MathRand()%6;
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
ChangeLineAppearance();
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- Berechnen der Indikatorwerte
int start=0;
//--- Um den Wochentag durch den Öffnungszeiten jedes Balkens
MqlDateTime dt;
//--- Wenn die Berechnung auf einem vorherigen Lauf von OnCalculate gemacht war
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // Setzen wir den Beginn der Berechnung auf dem vorletzten Balken
//--- Füllen den Indikator-Puffer mit Werte
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
TimeToStruct(time[i],dt);
if(dt.day_of_week==invisible_day)
{
Histogram_2Buffer1[i]=0;
Histogram_2Buffer2[i]=0;
}
else
{
Histogram_2Buffer1[i]=open[i];
Histogram_2Buffer2[i]=close[i];
}
}
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Linien im Indikator |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen
string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe
int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4
//--- Linienbreite angeben
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
int style_index=number%size;
//--- Linienart angeben
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Informationen über den Tag, der in den Berechnungen ignoriert wird, hinzufügen
comm="\r\nUngezeichnetert Tag - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}