DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5BenutzerindikatorenStile der Indikator in den BeispielenDRAW_HISTOGRAM 

DRAW_HISTOGRAM

DRAW_HISTOGRAM-Stil zeichnet ein Histogramm der angegebenen Farbe von Null bis den angegebenen Wert. Die Werte werden aus den Indikator-Puffer aufgenommen. Die Breite, Farbe und Stil der Säule können wie für DRAW_LINE durch Compiler-Direktiven oder dynamisch mit der PlotIndexSetInteger()-Funktion angegeben werden. Dynamische Veränderungen in den Eigenschaften der graphischen Konstruktion ermöglichen es Ihnen, den Aussehens des Histogramms je nach der aktuellen Situation zu ändern.

Da wird auf jeden Balken eine Säule von Null-Ebene gezeichnet, dann wird DRAW_HISTOGRAM besser für Zeichnung in einem separaten Fenster verwendet. Meistens wird diese Art der graphischen Konstruktion an einen Oszillator Art von Indikatoren, z.B. Bears Power oder OsMA verwendet. Für leere nicht gezeichnete Werte ist es genug Null-Werte anzugeben.

Die erforderliche Anzahl der Puffer für den Bau von DRAW_HISTOGRAM ist 1.

Ein Beispiel für einen Indikator, der eine Sinuskurve der angegebenen Farbe auf Funktion MathSin() zeichnet. Die Farbe, Breite und Stil aller Säule des Histograms werden nach dem Zufallsprinzip jede N Ticks verändert. Parameter bars gibt den Zeitraum der Sinuskurve, d.h. in einer bestimmten Anzahl von Balken wird die Sinuskurve ihren Zyklus wiederholen.

Ein Beispiel für den Stil DRAW_HISTOGRAM

Bitte beachten Sie, dass für plot1 mit dem DRAW_HISTOGRAM-Stil werden Eigenschaften mithilfe Compiler-Direktive #property angegeben, und dann in der Funktion OnCalculate() werden diese drei Eigenschaften nach dem Zufallsprinzip angegeben. Der Parameter N wird in externen Parametern des Indikators angegeben, damit kann es manuell angegeben werden (die Registerkarte "Einstellungen" im Indikatoreigenschaften-Fenster).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Zeichnet die Sinuskurve als ein Histogramm in einem separaten Fenster"
#property description "Farbe und Breite der Säulen werden zufällig"
#property description "jede N Ticks verändert"
#property description "Parameter bars setzt die Anzahl der Balken im Zyklus der Sinuskurve"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1  "Histogram"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Eingabeparameter
input int      bars=30;          // Zeitraum der Sinuskurve in Balken
input int      N=5;              // Anzahl der Ticks um Histogram zu ändern
//--- indicator buffers
double         HistogramBuffer[];
//--- Faktor für 2Pi Winkel im Bogenmaß durch Multiplikation mit der Parameter bars
double    multiplier;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Berechnen wir den Multiplikator
   if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
   else
     {
      PrintFormat("Geben Sie den Wert von bars=%d größer als 1",bars);
      //--- Vorzeitige Beendigung des Indikators
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
   ticks++;
//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
      ChangeLineAppearance();
      //--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
      ticks=0;
     }
 
//--- Berechnen der Indikatorwerte
   int start=0;
//--- Wenn die Berechnung auf einem vorherigen Lauf von OnCalculate gemacht war
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // Setzen wir den Beginn der Berechnung auf dem vorletzten Balken
//--- Füllen den Indikator-Puffer mit Werte
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
     }
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Linien im Indikator                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen
   string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe
   int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
   int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
   number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
   int width=number%5;   // Breite ist von 0 bis 4
//--- Breite angeben
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
   number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
   size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
   int style_index=number%size;
//--- Linienart angeben
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
   Comment(comm);
  }