|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_HISTOGRAM.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_HISTOGRAM"
#property description "Zeichnet die Sinuskurve als ein Histogramm in einem separaten Fenster"
#property description "Farbe und Breite der Säulen werden zufällig"
#property description "jede N Ticks verändert"
#property description "Parameter bars setzt die Anzahl der Balken im Zyklus der Sinuskurve"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1 "Histogram"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Eingabeparameter
input int bars=30; // Zeitraum der Sinuskurve in Balken
input int N=5; // Anzahl der Ticks um Histogram zu ändern
//--- indicator buffers
double HistogramBuffer[];
//--- Faktor für 2Pi Winkel im Bogenmaß durch Multiplikation mit der Parameter bars
double multiplier;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Berechnen wir den Multiplikator
if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
else
{
PrintFormat("Geben Sie den Wert von bars=%d größer als 1",bars);
//--- Vorzeitige Beendigung des Indikators
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
ChangeLineAppearance();
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- Berechnen der Indikatorwerte
int start=0;
//--- Wenn die Berechnung auf einem vorherigen Lauf von OnCalculate gemacht war
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // Setzen wir den Beginn der Berechnung auf dem vorletzten Balken
//--- Füllen den Indikator-Puffer mit Werte
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
}
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Linien im Indikator |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen
string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Linienfarbe
int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4
//--- Breite angeben
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
int style_index=number%size;
//--- Linienart angeben
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}