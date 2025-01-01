//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Gann Linie\"."

#property description "Koordinaten des Bezugspunktes werden in Prozent von"

#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="GannLine"; // Linienname

input int InpDate1=20; // Datum des ersten Punktes in %

input int InpPrice1=75; // Preis des ersten Punktes in %

input int InpDate2=80; // Datum des zweiten Punktes in %

input double InpAngle=0.0; // Gann Winkel

input double InpScale=1.0; // Maßstab

input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Linienstil

input int InpWidth=2; // Linienbreite

input bool InpBack=false; // Die Linie im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpRayLeft=false; // Fortsetzung der Linie nach links

input bool InpRayRight=true; // Fortsetzung der Linie nach rechts

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt Gann Linie auf Koordinaten, Winkel und Maßstab |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannLine", // Linienname

const int sub_window=0, // Nummer des Fensters

datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes

double price1=0, // Preis des ersten Punktes

datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes

const double angle=1.0, // Gann Winkel

const double scale=1.0, // Maßstab

const color clr=clrRed, // Linienfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil

const int width=1, // Linienbreite

const bool back=false, // In der Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool ray_left=false, // Fortsetzung der Linie nach links

const bool ray_right=true, // Fortsetzung der Linie nach rechts

const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- "Gann Linie" auf angegebenen Koordinaten erstellen

//--- Richtige Preiskoordinate des zweiten Ankerpunktes wird automatisch

//--- neu gesetzt nachdem Gann Winkel und (oder) Maßstab verändert ist,

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \" Gann Linie\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Gann Winkel ändern

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- Farbe der Linie setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Linienbreite setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen der Linie für Bewegung

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach links

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach rechts

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verschiebt den Ankerpunkt von Gann Linien |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLinePointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannLine", // Linienname

const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes

double price=0) // Preiskoordinate des Punktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt der Linie

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Gann Winkel |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineAngleChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannLine", // Linienname

const double angle=1.0) // Gann Winkel

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Gann Winkel ändern

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann den Gann Winkel nicht ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Maßstab von "Gann Linie" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineScaleChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannLine", // Linienname

const double scale=1.0) // Maßstab

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Maßstab ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion löscht das Objekt "Gann Linie" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannLine") // Linienname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Gann Linie löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \" Gann Linie\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Gann Linie |

//| und setzt Standardwerte für leere Werte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links vom ersten sein

if(!time1)

{

//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- stellen wir den ersten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt

time1=temp[0];

}

//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten von Bezugspunkte der Linie verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Definieren die Punkte um Gann Linie zu zeichnen

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- Gann Linie erstellen

if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir den Ankerpunkt von der Linie und ändern den Winkel

//--- Schleifenzähler

int v_steps=accuracy/2;

//--- Wir bewegen den ersten Bezugspunkt vertikal

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p1>1)

p1-=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Definieren wir den aktuellen wert des Gann-Winkels (hat

//--- nach der Bewegung des ersten Punktes geändert)

double curr_angle;

if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))

return;

//--- Schleifenzähler

v_steps=accuracy/8;

//--- Gann Winkel ändern

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- die Linie aus dem Chart löschen

GannLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}