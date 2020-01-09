//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt Dreieck auf dem Chart."

#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden als"

#property description "Prozentsatz der Größe des Chartfensters angegeben."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Triangle"; // Name des Dreiecks

input int InpDate1=25; // Datum des ersten Punktes in %

input int InpPrice1=50; // Preis des ersten Punktes in %

input int InpDate2=70; // Datum des zweiten Punktes in %

input int InpPrice2=70; // Preis des zweiten Punktes in %

input int InpDate3=65; // Datum des dritten Punktes in %

input int InpPrice3=20; // Preis des dritten Punktes in %

input color InpColor=clrRed; // Farbe des Dreiecks

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Linienstil des Dreiecks

input int InpWidth=2; // Linienbreite des Dreiecks

input bool InpFill=false; // Farbfüllung des Dreiecks

input bool InpBack=false; // Dreieck im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt ein Dreieck auf angegebenen Koordinaten |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TriangleCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Triangle", // Name des Dreiecks

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes

double price1=0, // Preis des ersten Punktes

datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes

double price2=0, // Preis des zweiten Punktes

datetime time3=0, // Zeit des dritten Punktes

double price3=0, // Preis des dritten Punktes

const color clr=clrRed, // Farbe des Dreiecks

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil des Dreiecks

const int width=1, // Dreiecklinienbreite

const bool fill=false, // Farbfüllung des Dreiecks

const bool back=false, // In der Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeTriangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Dreieck auf angegebenen Koordinaten erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

": konnte nicht Dreieck erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Farbe des Dreiecks setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Stil der Dreiecklinien einstellen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Breite der Dreiecklinien einstellen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Dreieckfüllung

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen von Dreieck für Bewegung

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verschiebt den Ankerpunkt des Dreiecks |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrianglePointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Triangle", // Name des Dreiecks

const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes

double price=0) // Preiskoordinate des Punktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Dreieck |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TriangleDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Triangle") // Name des Dreiecks

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Dreieck löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Könnte nicht das Dreieck löschen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft Werte der Ankerpunkten des Dreiecks |

//| und setzt Standardwerte für leere Werte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTriangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3)

{

//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links sein

if(!time2)

{

//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);

//--- den zweiten Punkt 9 Bars nach links vom ersten Punkt setzen

time2=temp[0];

}

//--- wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 300 Punkte niedriger als der erste

if(!price2)

price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- wenn die Zeit des dritten Punktes nicht angegeben ist, wird sie der Zeit des zweiten Punktes gleich sein

if(!time3)

time3=time2;

//--- wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird er dem Preis des ersten Punktes gleich sein

if(!price3)

price3=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten der Ankerpunkten des Dreiecks verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Definieren die Punkte um ein Dreieck zu zeichnen

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- Dreieck erstellen

if(!TriangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir die Ankerpunkte des Dreiecks

//--- Schleifenzähler

int v_steps=accuracy*3/10;

//--- den ersten Punkt bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p1>1)

p1-=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!TrianglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Schleifenzähler

int h_steps=bars*9/20-1;

//--- den zweiten Punkt bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(d2>1)

d2-=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!TrianglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Schleifenzähler

v_steps=accuracy/4;

//--- den dritten Punkt bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p3<accuracy-1)

p3+=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!TrianglePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- das Dreieck aus dem Chart löschen

TriangleDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}