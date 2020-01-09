|
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt Dreieck auf dem Chart."
#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden als"
#property description "Prozentsatz der Größe des Chartfensters angegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpName="Triangle"; // Name des Dreiecks
input int InpDate1=25; // Datum des ersten Punktes in %
input int InpPrice1=50; // Preis des ersten Punktes in %
input int InpDate2=70; // Datum des zweiten Punktes in %
input int InpPrice2=70; // Preis des zweiten Punktes in %
input int InpDate3=65; // Datum des dritten Punktes in %
input int InpPrice3=20; // Preis des dritten Punktes in %
input color InpColor=clrRed; // Farbe des Dreiecks
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Linienstil des Dreiecks
input int InpWidth=2; // Linienbreite des Dreiecks
input bool InpFill=false; // Farbfüllung des Dreiecks
input bool InpBack=false; // Dreieck im Hintergrund
input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen
input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt ein Dreieck auf angegebenen Koordinaten |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Triangle", // Name des Dreiecks
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes
double price1=0, // Preis des ersten Punktes
datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes
double price2=0, // Preis des zweiten Punktes
datetime time3=0, // Zeit des dritten Punktes
double price3=0, // Preis des dritten Punktes
const color clr=clrRed, // Farbe des Dreiecks
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil des Dreiecks
const int width=1, // Dreiecklinienbreite
const bool fill=false, // Farbfüllung des Dreiecks
const bool back=false, // In der Hintergrund
const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen
const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten
const long z_order=0) // Priorität für Mausklick
{
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeTriangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Dreieck auf angegebenen Koordinaten erstellen
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
{
Print(__FUNCTION__,
": konnte nicht Dreieck erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Farbe des Dreiecks setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Stil der Dreiecklinien einstellen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Breite der Dreiecklinien einstellen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Dreieckfüllung
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen von Dreieck für Bewegung
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt den Ankerpunkt des Dreiecks |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrianglePointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Triangle", // Name des Dreiecks
const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes
datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes
double price=0) // Preiskoordinate des Punktes
{
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht das Dreieck |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Triangle") // Name des Dreiecks
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Dreieck löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Könnte nicht das Dreieck löschen! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft Werte der Ankerpunkten des Dreiecks |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTriangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2,
datetime &time3,double &price3)
{
//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links sein
if(!time2)
{
//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
//--- den zweiten Punkt 9 Bars nach links vom ersten Punkt setzen
time2=temp[0];
}
//--- wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 300 Punkte niedriger als der erste
if(!price2)
price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- wenn die Zeit des dritten Punktes nicht angegeben ist, wird sie der Zeit des zweiten Punktes gleich sein
if(!time3)
time3=time2;
//--- wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird er dem Preis des ersten Punktes gleich sein
if(!price3)
price3=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||
InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
{
Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
return;
}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Ankerpunkten des Dreiecks verwendet werden
datetime date[];
double price[];
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um ein Dreieck zu zeichnen
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- Dreieck erstellen
if(!TriangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Ankerpunkte des Dreiecks
//--- Schleifenzähler
int v_steps=accuracy*3/10;
//--- den ersten Punkt bewegen
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(p1>1)
p1-=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!TrianglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
int h_steps=bars*9/20-1;
//--- den zweiten Punkt bewegen
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(d2>1)
d2-=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!TrianglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
v_steps=accuracy/4;
//--- den dritten Punkt bewegen
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(p3<accuracy-1)
p3+=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!TrianglePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- das Dreieck aus dem Chart löschen
TriangleDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//---
}