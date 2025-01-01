Information über das Symbol

für die Erhaltung der laufenden Marktinformation werden Funktionen SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() und SymbolInfoString() verwendet. Als zweiter Parameter dieser Funktionen ist es zulässig, einen der Identifikatoren von den Enumerationen ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE und ENUM_SYMBOL_INFO_STRING zu übertragen.

für die Funktion SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft SYMBOL_SECTOR Der Wirtschaftssektor, zu dem der Vermögenswert gehört. ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY Die Industrie oder Wirtschaftszweig, zu dem das Symbol gehört. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM Das Symbol ist benutzerdefiniert, mit anderen Worten wurde es basierend auf anderen Symbolen aus der Marktübersicht und/oder externen Datenquellen erstellt bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR Die Farbe des Hintergrunds, die für das Symbol in der Marktübersicht verwendet wird color SYMBOL_CHART_MODE Preistyp für das Zeichnen von Balken – Bid oder Last ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Ein Symbol mit diesem Namen existiert bool SYMBOL_SELECT Symbol ist in Market Watch gewählt bool SYMBOL_VISIBLE Das ausgewählte Symbol ist sichtbar in Market Watch. Einige Symbole (in der Regel sind das Kreuzkurse, die für die Berechnung von Marginanforderungen oder des Profits in Kontowährung benötigt werden) werden automatisch ausgewählt, dabei können diese in der Marktübersicht nicht angezeigt werden. Damit solche Symbole angezeigt werden, muss man diese explizit auswählen. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Anzahl der Deals in der aktuellen Session long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Die Gesamtzahl der Buy-Ordern im Moment long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Die Gesamtzahl der Sell-Ordern im Moment long SYMBOL_VOLUME Volume - Volumen im letzten Deal long SYMBOL_VOLUMEHIGH Maximales Volumen pro Tag long SYMBOL_VOLUMELOW Minimales Volumen pro Tag long SYMBOL_TIME Zeit der letzten Quotation datetime SYMBOL_TIME_MSC Zeitpunkt des letzten Kurses in Millisekunden seit 1970.01.01 long SYMBOL_DIGITS Anzahl der Dezimalzeichen int SYMBOL_SPREAD Spreadgröße in Punkten int SYMBOL_SPREAD_FLOAT Symbol des fließenden Spreads bool SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Maximale Anzahl der in DOM gezeigten Anforderungen. Für Instrumente, die keine Quelle der Anforderungen haben, ist der Wert 0 int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Mode der Berechnung von Vertragskosten ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Typ der Orderdurchführung ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Anfangsdatum der Versteigerung nach dem Instrument(gewöhnlich wird für Futures verwendet) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Abschlussdatum der Versteigerung nach dem Instrument (gewöhnlich wird für Futures verwendet) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Minimale Einrückung in Punkten vom laufenden Schlusspreis für Einstellung der Stop Order int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distanz der Einfrierung der Handelsoperationen (in Punkten) int SYMBOL_TRADE_EXEMODE Mode des Dealsabschlusses ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Modell der Swapberechnung ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Wochentag für Anrechnung des dreifachen Swaps ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Berechnungsmodus der Hedging-Margin nach der größeren Seite (Buy oder Sell) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags der erlaubten Order-Ablaufmodi int SYMBOL_FILLING_MODE Flags der erlaubten Order-Füllmodi int SYMBOL_ORDER_MODE Flags der erlaubten Ordertypen int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Gültigkeitsdauer von StopLoss und TakeProfit Ordern, wenn SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Optionstyp ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Optionsrecht (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

für die Funktion SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft SYMBOL_BID Bid - das beste Verkaufsangebot double SYMBOL_BIDHIGH maximales Bid pro Tag double SYMBOL_BIDLOW Minimales Bid pro Tag double SYMBOL_ASK Ask - das beste Kaufsangebot double SYMBOL_ASKHIGH Maximales Ask pro Tag double SYMBOL_ASKLOW Minimales Ask pro Tag double SYMBOL_LAST Preis des letzten Deals double SYMBOL_LASTHIGH Maximales Last pro Tag double SYMBOL_LASTLOW Minimales Last pro Tag double SYMBOL_VOLUME_REAL Volume - Volumen im letzten Deal double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Maximales Volumen pro Tag double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Minimales Volumen pro Tag double SYMBOL_OPTION_STRIKE The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset. double SYMBOL_POINT Wert eines Punktes double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Berechnete Kosten des Ticks für wirtschaftliche Position double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Berechnete Kosten des Ticks für unwirtschaftliche Position double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Minimale Preisveränderung double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Größe des Handelsvertrags double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Stückzins – Zinsbetrag, der proportional der Anzahl der Tage berechnet wird, die seit dem Ausstellungsdatum der Anleihe oder seit dem letzten Zinstermin vergangen sind double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Nennwert – der ursprüngliche Betrag einer Anleihe, der vom Emittent festgelegt wurde double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE Liquiditätskoeffizient – der Anteil eines Vermögenswertes, den man als Marge verwenden kann. double SYMBOL_VOLUME_MIN Minimale Volumen für Dealsabschluss double SYMBOL_VOLUME_MAX Maximales Volumen für Dealsabschluss double SYMBOL_VOLUME_STEP Minimaler Schritt der Volumenveränderung für Dealsabschluss double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Die maximale zulässige gesamte Volumen von einer offenen Position und schwebende Ordern in einer Richtung (Kauf oder Verkauf) für das Symbol. Zum Beispiel mit der Begrenzung von 5 Lots, können Sie eine offene Kaufposition mit dem Volumen von 5 Lots haben und eine schwebende Order Sell Limit mit dem Volumen von 5 Lots stellen. Aber in diesem Fall können Sie nicht Buy Limit (seit dem Gesamtvolumen in eine Richtung wird die Begrenzung überschreiten) oder Sell Limit mit dem Volumen von mehr als 5 Lots stellen. double SYMBOL_SWAP_LONG Swapwert beim Kauf double SYMBOL_SWAP_SHORT Swapwert beim Verkauf double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von SONNTAG auf den nächsten Tag gerollt werden. Die folgenden Werte werden unterstützt: 0 - kein Swap wird berechnet

1 - einfacher Swap

3 - dreifacher Swap double SYMBOL_SWAP_MONDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Montag auf Dienstag gerollt werden. double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Dienstag auf Mittwoch gerollt. werden. double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Mittwoch auf Donnerstag gerollt werden. double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Donnerstag auf Freitag gerollt werden. double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Freitag auf Samstag gerollt werden. double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Samstag auf Sonntag gerollt werden. double SYMBOL_MARGIN_INITIAL Initiale Marge bezeichnet die Größe der erforderlichen Kautionssumme in Marge-Währung für Eröffnung einer Position im Volumen von einem Lot. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden beim Eintritt in den Markt. Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate(). double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Maintenance-Marge. Wenn sie eingegeben ist, setzt sie die Marge in der Marge-Währung des Symbols, die von einem Lot abgezogen wird. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden, wenn sein/ihr Kontozustand ändert. Wenn die Maintenance-Marge gleich 0 ist, wird die Initial Marge verwendet. Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate(). double SYMBOL_SESSION_VOLUME Das Gesamtvolumen der Deals in der aktuellen Session double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Der Gesamtumsatz in der aktuellen Session double SYMBOL_SESSION_INTEREST Der Gesamtumsatz der offenen Positionen double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Das Gesamtvolumen der Buy-Ordern im Moment double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Das Gesamtvolumen der Sell-Ordern im Moment double SYMBOL_SESSION_OPEN Der Eröffnungskurs der Session double SYMBOL_SESSION_CLOSE Der Schlusskurs der Session double SYMBOL_SESSION_AW Der durchschnittliche Preis für die Session double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Abrechnungspreis der aktuellen Session double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Der minimale Preiswert für die Session double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Der maximale Preiswert für die Session double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Die Größe des Kontrakts oder der Marge für einen Lot gehedgter Positionen (gegensätzliche Positionen auf einem Symbol). Es gibt zwei Methoden zur Berechnung der Marge für gehedgte Positionen. Die Berechnungsmethode wird vom Broker bestimmt. Basisberechnung: Wenn die Anfangsmarge (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) für das Symbol festgelegt ist, wird die abgesicherte Marge als absoluter Wert (in Geld) angegeben.

Wenn die Anfangsmarge nicht festgelegt wurde (= 0), dann wird die Größe des Kontrakts in SYMBOL_MARGIN_HEDGED angegeben, die bei der Berechnung der Marge nach einer Formel je nach Symbol ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ) verwendet wird. Berechnung nach der größeren Seite: Der Wert SYMBOL_MARGIN_HEDGED wird nicht berechnet.

Das Volumen aller Short- und Long-Positionen auf dem Symbol wird berechnet.

Für jede Seite wird ein gewichteter Eröffnungskurs und ein gewichteter Umrechnungskurs für die Währung des Depots berechnet.

Die Marge für die kleinere und größere Seite wird nach Formeln je nach Symboltyp ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ) berechnet.

Als Endwert der Marge gilt der größere Wert. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Veränderung des aktuellen Kurses im Vergleich zum Ende des vorangegangenen Handelstages in %. double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY Preisvolatilität in % double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Theoretischer Optionspreis double SYMBOL_PRICE_DELTA Das Delta von Optionen/Warrants zeigt den Wert, um den sich der Optionspreis ändert, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts um 1 ändert. double SYMBOL_PRICE_THETA Das Theta von Optionen/Warrants zeigt die Anzahl der Punkte, die der Optionspreis jeden Tag aufgrund einer vorübergehenden Liquidation, d.h. bei Annäherung an das Verfallsdatum, verliert. double SYMBOL_PRICE_GAMMA Das Gamma von Optionen/Warrants zeigt die Änderungsrate des Deltas - wie schnell oder langsam sich die Optionsprämie ändert. double SYMBOL_PRICE_VEGA Das Vega von Optionen/Warrants zeigt die Anzahl der Punkte an, um die sich der Optionspreis bei einer Änderung der Volatilität um 1 % ändert. double SYMBOL_PRICE_RHO Das Rho von Optionen/Warrants spiegelt die Empfindlichkeit des theoretischen Optionspreises gegenüber einer Zinsänderung von 1% wider. double SYMBOL_PRICE_OMEGA Das Omega von Optionen/Warrants. Die Optionselastizität zeigt eine relative prozentuale Änderung des Optionspreises durch die prozentuale Änderung des Basiswertpreises. double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY Die Sensitivität von Optionen/Warrants zeigt an, um wie viele Punkte sich der Preis des Basiswertes der Option ändern sollte, so dass sich der Preis der Option um einen Punkt ändert. double

für die Funktion SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft SYMBOL_BASIS Basiswert für ein Derivat string SYMBOL_CATEGORY Der Name der Branche oder Kategorie, zu der das Handelssymbol gehört string SYMBOL_COUNTRY Das Land, zu dem das Symbol gehört. string SYMBOL_SECTOR_NAME Der Wirtschaftssektor, zu dem das Finanzsymbol gehört. string SYMBOL_INDUSTRY_NAME Der Wirtschaftszweig oder Industrie, zu dem das Finanzsymbol gehört string SYMBOL_CURRENCY_BASE Basiswährung eines Symbols string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Währung des Gewinns string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Währung der Marge string SYMBOL_BANK Herkunft der laufenden Kurse string SYMBOL_DESCRIPTION Beschreibung des Symbols string SYMBOL_EXCHANGE Der Name der Börse, an der das Finanzsymbol gehandelt wird string SYMBOL_FORMULA Formel für das Erstellen eines benutzerdefinierten Symbols. Wenn der Name eines in der Formel verwendeten Finanzsymbols mit einer Ziffer beginnt oder ein Sonderzeichen enthält (">" ", "...", "-", "&", "#" u.s.w.), sollten um diese Symbolnamen Anführungszeichen verwendet werden. Synthetisches Symbol: "@ESU19"/EURCAD

Kalenderangaben: "Si-9.13"-"Si-6.13"

Euro-Index: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN Der Name eines Symbols im System ISIN (International Securities Identification Number). International Securities Identification Number ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Das Vorhandensein dieser Einstellung des Symbols wird auf der Seite eines Handelsservers ermittelt. string SYMBOL_PAGE Adresse der Webseite mit Informationen zum Symbol. Diese Adresse wird als Link bei Ansicht der Eigenschaften des Symbols im Terminal angezeigt string SYMBOL_PATH Pfad im Symbolbaum string

Der Preischart kann basierend auf Bid oder Last Preisen gezeichnet werden. Von der Auswahl des Preistyps hängt ab, wie die Balken im Terminal gebildet und angezeigt werden. Die möglichen Werte der Eigenschaft SYMBOL_CHART_MODE sind in der Aufzählung ENUM_SYMBOL_CHART_MODE angeführt

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Bezeichnung Beschreibung SYMBOL_CHART_MODE_BID Die Balken werden basierend auf Bid-Preisen gezeichnet SYMBOL_CHART_MODE_LAST Die Balken werden basierend auf Last-Preisen gezeichnet

für jedes finanzielles Instrument können mehrere Modi der Gültikeitsfrist (Ablauffrist) der wartenden Ordern angegeben werden. Für jeden Modus gibt es eine Flagge, Flaggen können miteinander durch die Operation des logischen ODER (|) kombiniert werden, ZB, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Für Prüfung der Zulässigkeit des bestimmten Modus für Instrument muss man das Ergebnis der logischen UND (&) mit der Flagge des Modus vergleichen.

Wenn für Symbol die Flagge SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED angegeben wird, kann beim Senden der wartenden Order ihre Gültigkeitsfrist explizit angegeben werden.

Identifikator Wert Beschreibung SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 Die Order ist zeitlich uneingeschränkt gültig, bis zu ihrer expliziten Annullierung SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 Die Order ist bis zum Tagesende gültig SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 Ablauffrist wird in der Order angegeben werden SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 Ablaufdatum wird in der Order angegeben werden

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| prüft Zulässigkeit des angegebenen Modus der Expiration |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- erhalten wir Wert der Eigenschaft, die zulässige Modi der Ablauffrist beschreibt

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- geben wir true zurück, wenn Modus exp_type zulässig ist

return((expiration & exp_type)==exp_type);

}

Wenn die Eigenschaft SYMBOL_EXPIRATION_MODE den Wert SYMBOL_EXPIRATION_GTC (die Order ist bis zum Löschen gültig) hat, wird die Zeit der Gültigkeit von Pending Orders und von StopLoss/TakeProfit Levels extra mithilfe der Aufzählung ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE gesetzt.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Bezeichnung Beschreibung SYMBOL_ORDERS_GTC Die Pending Orders und Stop Loss/Take Profit Levels sind unbegrenzt gültig, bis sie explizit abgebrochen werden SYMBOL_ORDERS_DAILY Die Orders sind nur innerhalb eines Handelstages gültig. An Ende des Tages werden alle StopLoss und TakeProfit Orders gelöscht, Pending Orders werden ebenfalls gelöscht SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS Bei Wechsel eines Handelstages werden nur Pending Ordres gelöscht, StopLoss und TakeProfit Level bleben erhalten

Beim Senden eines Auftrags kann der Fülltyp des angegebenen Volumens in dem Auftrag angeben werden. Die möglichen volumenbasierten Ausführungsoptionen des Auftrags für jedes Symbol sind in der Tabelle angegeben. Es ist möglich, mehrere Modi für jedes Instrument über eine Kombination von Flags zu setzen. Die Kombination von Flags wird durch die Operation eines logischen OR ausgedrückt, zum Beispiel SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Um zu prüfen, ob ein bestimmter Modus für ein Handelsinstrument erlaubt ist, vergleichen Sie das Ergebnis des logischen AND (&) mit dem Modus-Flag - Beispiel.

Füllrichtlinie ID Wert Beschreibung Alles oder Nichts (Fill or Kill, FOK) SYMBOL_FILLING_FOK 1 Ein Auftrag wird nur mit dem angegebenen Volumen ausgeführt. Wenn die angeforderte Volumen eines Finanzinstruments derzeit nicht auf dem Markt verfügbar ist, wird der Auftrag nicht ausgeführt. Das gewünschte Volumen kann sich aus mehreren verfügbaren Angeboten zusammensetzen. Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_FOK angegeben werden. Die Möglichkeit der Verwendung von FOK wird durch den Handelsserver festgelegt. Jetzt oder Nie (Immediate or Cancel, IOC) SYMBOL_FILLING_IOC 2 Ein Händler akzeptiert, den Auftrag mit dem maximal am Markt verfügbaren Volumen innerhalb des in dem Auftrag angegebenen Volumens auszuführen. Wenn die Anfrage nicht vollständig umgesetzt werden kann, wird ein Auftrag mit dem verfügbaren Volumen ausgeführt und das verbleibende Volumen wird annulliert. Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_IOC angegeben werden. Die Möglichkeit der Verwendung von IOC-Orders wird auf dem Handelsserver festgelegt. Passiv SYMBOL_FILLING_BOC 4 Die BOC-Richtlinie (Book-or-Cancel) geht davon aus, dass ein Auftrag nur in der Markttiefe platziert und nicht sofort ausgeführt werden kann. Wenn der Auftrag bei der Platzierung sofort ausgeführt werden könnte, dann würde er storniert werden. Diese Ausführungsrichtlinie kann nur dann angegebenen werden, wenn der Preis des erteilten Auftrags schlechter ist als der aktuelle Markt. BoC-Aufträge werden zur Umsetzung des passiven Handels verwendet, damit der Auftrag nicht sofort bei der Platzierung ausgeführt und die aktuelle Liquidität nicht verändert wird. Nur Limit- und Stop-Limit-Orders werden unterstützt, d.h. das Flag SYMBOL_ORDER_MODE sollte die Werte SYMBOL_ORDER_LIMIT und/oder SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT enthalten. Rückkehren Kein Identifikator Im Falle einer teilweisen Ausführung (Füllung) wird eine Markt- oder Limit-Order mit Restvolumen nicht storniert, sondern weiterverarbeitet. Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN angegeben werden. Diese Form der Rückkehr nach einem gesendeten Auftrag sind im Modus der Marktausführung (Marktausführung - SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) nicht zulässig.

Beim Senden einer Handelsanfrage mit der Funktion OrderSend() kann im Feld type_filling die notwendige Volumenausführungspolitik eingestellt werden, und zwar in der speziellen Struktur MqlTradeRequest.Es stehen die Werte aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_FILLING zur Verfügung. Wenn kein Fülltyp angegeben wird, wird ORDER_FILLING_RETURN automatisch in der Handelsanfrage gesetzt. Der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN ist in jedem Ausführungsmodus außer bei der "Marktausführung" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) aktiviert.

Wenn eine Handelsanfrage zur Ausführung zur aktuellen Zeit (time in force) gesendet wird, sollte nicht vergessen werden, dass Finanzmärkte keine Garantie dafür bieten, dass das gesamte angeforderte Volumen für ein bestimmtes Finanzinstrument zum gewünschten Preis verfügbar ist. Deshalb werden die Handelsoperationen in Echtzeit durch die Modi der Preis- und Volumenausführung geregelt. Die Modi, oder Ausführungsrichtlinien, definieren die Regeln für den Fall, dass der Preis sich geändert hat oder das angeforderte Volumen momentan nicht vollständig umgesetzt werden kann.

Ausführungsmodus Beschreibung Der Wert von ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Ausführungsmodus (Anfrage zur Ausführung) Ausführung einer Markt-Order zu dem zuvor vom Broker erhaltenen Preis. Die Preise für eine bestimmte Markt-Order werden beim Broker angefordert, bevor die Order gesendet wird. Nach Erhalt der Preise kann die Auftragsausführung zu dem angegebenen Preis entweder bestätigt oder abgelehnt werden. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Sofortige Ausführung (Sofortige Ausführung) Sofortige Ausführung einer Markt-Order zu dem angegebenen Preis. Wenn eine Handelsanfrage zur Ausführung gesendet wird, fügt die Plattform automatisch die aktuellen Preise dem Auftrag hinzu. Wenn der Broker den Preis akzeptiert, wird der Auftrag ausgeführt.

Wenn der Broker den angefragten Preis nicht akzeptiert, wird ein "Requote" gesendet — der Broker gibt Preise zurück, zu denen dieser Auftrag ausgeführt werden kann. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Marktausführung (Marktausführung) Der Broker trifft eine Entscheidung über den Ausführungspreis des Auftrags ohne zusätzliche Diskussion mit dem Händler. Das Absenden des Auftrags mit einem solchen Modus schließt die vorherige Zustimmung zu ihrer Ausführung zu diesem Preis ein. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Börsliche Ausführung (Börsliche Ausführung) Handelsgeschäfte werden zu den aktuellen Preisen des Marktes ausgeführt. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Vor dem Senden eines Auftrags mit der aktuellen Ausführungszeit, für die korrekte Einstellung des Wertes von ORDER_TYPE_FILLING (Volumenausführungsart), können Sie die Funktion SymbolInfoInteger() mit jedem Finanzinstrument verwenden, um den Eigenschaftswert von SYMBOL_FILLING_MODE zu erhalten, der die Volumenausführungsarten, die für das Symbol erlaubt sind, als eine Kombination von Flags anzeigt. Der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN ist immer aktiviert, außer im Modus "Marktausführung" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Die Verwendung der Fülltypen in Abhängigkeit vom Ausführungsmodus ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Ausführungsart Alles oder Nichts (FOK, ORDER_FILLING_FOK) Jetzt oder Nie (IOC, IOC ORDER_FILLING_IOC) Rückkehren (Return, ORDER_FILLING_RETURN) Sofortige Ausführung (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (unabhängig von der Einstellung eines Symbols) + (unabhängig von der Einstellung eines Symbols) + (immer) Ausführungsanfrage SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (unabhängig von der Einstellung eines Symbols) + (unabhängig von der Einstellung eines Symbols) + (immer) Marktausführung SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (definiert den Symboleinstellungen) + (definiert den Symboleinstellungen) - (deaktiviert, unabhängig von den Symboleinstellungen) Börsliche Ausführung SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (definiert den Symboleinstellungen) + (definiert den Symboleinstellungen) + (immer)

Bei Pending-Orders (schwebenden Aufträgen) sollte unabhängig von der Ausführungsart (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) die Ausführungsart ORDER_FILLING_RETURN verwendet werden, da solche Aufträge zum Zeitpunkt des Absendens nicht zur Ausführung vorgesehen sind. Bei der Verwendung von Pending-Orders (schwebenden Aufträgen) akzeptiert ein Händler im Voraus, dass der Broker, wenn die Bedingungen für ein Geschäft mit diesem Auftrag erfüllt sind, die von der Börse unterstützte Ausführungsart verwendet.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prüfen, ob der angegebene Fülltyp erlaubt ist |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- liefert den Wert der Eigenschaft, die den Fülltyp beschreibt

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- Rückgabe von 'true', wenn der Fülltyp erlaubt ist

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

Wenn die Funktion OrderSend() Handelsanfrage sendet, müssen Sie die Art der Bestellung für einige Operationen von ENUM_ORDER_TYPE eingeben. Nicht alle Arten von Aufträgen können für ein bestimmtes Finanzinstrument erlaubt sein, das Eigenschaft SYMBOL_ORDER_MODE beschreibt die Flags der zulässigen Arten von Aufträgen.

Bezeichnung Wert Beschreibung SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Limit-Orders sind erlaubt (Buy Limit und Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Stop-Orders sind erlaubt (Buy Stop und Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Stop-Limit-Orders sind erlaubt (Buy Stop Limit und Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Stop Loss ist erlaubt SYMBOL_ORDER_TP 32 Take Profit ist erlaubt SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Die Erlaubnis, eine Position durch eine Gegenposition, d.h. durch eine in die entgegengesetzte Richtung eröffnete Position auf demselben Symbol, zu schließen. Die Eigenschaft wird für Konten mit dem Hedging-Verrechnungssystem (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) gesetzt

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion druckt Ordertypen, die für den Symbol erlaubt sind |

//+------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- das Wert der Eigenschaft, die de erlaubten Ordertypen beschreibt

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- Prüfung von Markt-Orders (Market Execution)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell)");

//--- Prüfung von Limit-Orders

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Orders Buy Limit und Sell Limit sind erlaubt");

//--- Prüfung von Stop-Orders

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Orders Buy Stop und Sell Stop sind erlaubt");

//--- Prüfung von Stop Limit Orders

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Orders Buy Stop Limit und Sell Stop Limit sind erlaubt");

//--- Prüfung ob Stop Loss Orders erlaubt sind

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Orders Stop Loss sind erlaubt");

//--- Prüfung ob Take Profit Orders erlaubt sind

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Orders Take Profit sind erlaubt");

//--- Prüfung, ob das Schließen einer Position durch eine Gegenposition erlaubt ist

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": Schließen durch Gegenposition ist erlaubt"

//---

}

Für die Erhaltung der Information über Methode der Berechnung der Pfandgeldwerte für das Instrument (Größe der Margeanforderungen) ist die Enumeration ENUM_SYMBOL_CALC_MODE bestimmt.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identifikator Beschreibung Formel SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode – Berechnung von Gewinn und Marge für Forex Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Forex No Leverage mode – Berechnung des Gewinns und der Margin für Forex-Symbole ohne Berücksichtigung des Hebels Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für futures Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD durch Indexe Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD beim Leverage-Handel Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Wertpapieren an der Börse Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an der Börse Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate oder Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an FORTS. Marge kann auf die Menge der Abweichung MarginDiscount wie folgt reduziert werden: 1. Wenn der Preis für eine lange Position (Kauforder) weniger als der geschätzten Preis ist, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize) 2. Wenn der Preis für eine kurze Position (Verkaufsorder) weniger als der geschätzten Preis ist, dann MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize) wo: PriceSettle - Abrechnungspreis (Clearing) von der vorherigen Session; PriceOrder - gewichtete durchschnittliche Preis der Position oder der Eröffnungspreis, der im Order (Anfrage) angegeben ist; TickPrice - Preis von Tick (Kosten von Preisänderungen durch einen Punkt) TickSize - die Tick-Größe (minimaler Schritt der Preisänderung)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate oder Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Modus für Anleihen der Börse - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Anleihen an einer Börse. Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Modus für Aktien der Börse MOEX - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Aktien an der Börse MOEX. Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Modus für Anleihen der Börse MOEX - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Anleihen an der Börse MOEX. Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral Modus - das Symbol wird als nicht-handelbares Vermögen auf einem Handelskonto verwendet. Der Marktwert der offenen Position ist aufgrund von Volumen, aktuellem Marktpreis, Kontraktgröße und Liquiditätskennzahl berechnet. Der Wert ist im Vermögen (Assets) aufgezeichnet, das zum Eigenkapital (Equity) summiert wird. So erhöhen die offenen Positionen auf ein solches Instrument die Größe der verfügbaren Mittel (Free Margin) und dienen als Sicherheit für offene Positionen anderen gehandelten Instrumente Margin: kein Profit: kein Marktwert: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

Es gibt mehrere Handelsmodi für finanzielle Instrumente. Information über Handelsmodi für bestimmte Instrumente wird in Enumerationswerten ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE dargestellt.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identifikator Beschreibung SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Symbolhandel ist verboten SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Erlaubt werden nur Käufe SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Erlaubt werden nur Verkäufe SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Erlaubt werden die Operationen der Schliessung von Positionen SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Keine Einschrankungen für Handelsoperationen

Mögliche Modi der Dealsabschlüsse für bestimmte Instrumente sind in der Enumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION bestimmt.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identifikator Beschreibung SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Handel auf Anfrage SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Handel mit laufenden Preisen SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Orderdurchführung auf dem Markt SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Börslicher Ausführung

Methoden der Swapsanrechnung bei Übertragung der Position werden in der Enumeration ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE angegeben. Die Methode der Swapsanrechnung bestimmt die Maßeinheiten der Parameter SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT. Zum Beispiel, wenn die Swaps in der Einzahlung-Währung von Kunden angerechnet werden, wird in den Parametern das Volumen des angerechneten Swaps gerade in der Einzahlung-Währung des Kunden angegeben.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identifikator Beschreibung SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Keine Swaps SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swaps werden in Punkten angerechnet SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swaps werden in Geld in der Basiswährung des Symbols angerechnet SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swaps werden in Geld in der Margin-Währung des Symbols angerechnet. SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swaps werden in Geld in der Einzahlung-Währung des Kunden angerechnet SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Swaps werden in Geldwert der Währung für die Gewinnermittlung berechnet SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Instrumentpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Swaps (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Preis der Eröffnung der Position nach Symbol (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach einem Schlusskurs +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach dem aktuellen Geldkurs Bid +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet

Für Andeutung des Wochentages sind Werte der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK bestimmt.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identifikator Beschreibung SUNDAY Sonntag MONDAY Montag TUESDAY Dienstag WEDNESDAY Mittwoch THURSDAY Donnerstag FRIDAY Freitag SATURDAY Samstag

Eine Option bezeichnet ein Recht, nicht jedoch die Pflicht, bestimmte Sache (Ware, Stocks, Futures, etc.) zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die folgende Enumerationen beschreiben die Optionseigenschaften, wie Optionstyp und das Recht, den sie gewährt.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identifikator Beschreibung SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Eine Call-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu kaufen SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Eine Put-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu verkaufen

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identifikator Beschreibung SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Europäische Option: die Option kann nur am Fälligkeitsdatum ausgeübt werden SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Amerikanische Option: die Option kann an jedem Handelstag vor der Fälligkeit ausgeübt werden

Die Finanzinstrumente sind nach Wirtschaftssektoren kategorisiert. Ein Wirtschaftssektor ist ein Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit, der spezifische Merkmale, wirtschaftliche Ziele, Funktionen und Verhaltensweisen aufweist, die es ermöglichen, diesen Sektor von anderen Teilen der Wirtschaft zu trennen. ENUM_SYMBOL_SECTOR listet die Wirtschaftssektoren auf, zu denen ein Handelsinstrument gehören kann.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID Beschreibung SECTOR_UNDEFINED Unbestimmt SECTOR_BASIC_MATERIALS Grundstoffe SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES Kommunikationsdienste SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Konjunkturabhängige Konsumgüter SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Defensive Konsumgüter SECTOR_CURRENCY Währungen SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Kryptowährungen SECTOR_ENERGY Energie SECTOR_FINANCIAL Finanzsektor SECTOR_HEALTHCARE Gesundheitswesen SECTOR_INDUSTRIALS Industriell SECTOR_REAL_ESTATE Immobilien SECTOR_TECHNOLOGY Technologie SECTOR_UTILITIES Versorgungsunternehmen

Jedes Finanzinstrument kann einer bestimmten Art von Industrie oder Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Eine Industrie ist ein Wirtschaftszweig, der eine eng verwandte Menge von Rohstoffen, Waren oder Dienstleistungen produziert. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY listet Branchen auf, zu denen ein Handelsinstrument gehören kann.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY