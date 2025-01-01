- Zustand des Client-Terminals
- Information über das ausgeführte MQL5-Programm
- Information über das Symbol
- Information über das Konto
- Teststatistik
Information über das Symbol
für die Erhaltung der laufenden Marktinformation werden Funktionen SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() und SymbolInfoString() verwendet. Als zweiter Parameter dieser Funktionen ist es zulässig, einen der Identifikatoren von den Enumerationen ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE und ENUM_SYMBOL_INFO_STRING zu übertragen.
für die Funktion SymbolInfoInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
SYMBOL_SECTOR
|
Der Wirtschaftssektor, zu dem der Vermögenswert gehört.
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
Die Industrie oder Wirtschaftszweig, zu dem das Symbol gehört.
|
SYMBOL_CUSTOM
|
Das Symbol ist benutzerdefiniert, mit anderen Worten wurde es basierend auf anderen Symbolen aus der Marktübersicht und/oder externen Datenquellen erstellt
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
Die Farbe des Hintergrunds, die für das Symbol in der Marktübersicht verwendet wird
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
Preistyp für das Zeichnen von Balken – Bid oder Last
|
SYMBOL_EXIST
|
Ein Symbol mit diesem Namen existiert
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
Symbol ist in Market Watch gewählt
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
Das ausgewählte Symbol ist sichtbar in Market Watch.
Einige Symbole (in der Regel sind das Kreuzkurse, die für die Berechnung von Marginanforderungen oder des Profits in Kontowährung benötigt werden) werden automatisch ausgewählt, dabei können diese in der Marktübersicht nicht angezeigt werden. Damit solche Symbole angezeigt werden, muss man diese explizit auswählen.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Anzahl der Deals in der aktuellen Session
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Die Gesamtzahl der Buy-Ordern im Moment
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Die Gesamtzahl der Sell-Ordern im Moment
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume - Volumen im letzten Deal
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Maximales Volumen pro Tag
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Minimales Volumen pro Tag
|
long
|
Zeit der letzten Quotation
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
Zeitpunkt des letzten Kurses in Millisekunden seit 1970.01.01
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
Anzahl der Dezimalzeichen
|
int
|
SYMBOL_SPREAD
|
Spreadgröße in Punkten
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Symbol des fließenden Spreads
|
bool
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Maximale Anzahl der in DOM gezeigten Anforderungen. Für Instrumente, die keine Quelle der Anforderungen haben, ist der Wert 0
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Mode der Berechnung von Vertragskosten
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Typ der Orderdurchführung
|
SYMBOL_START_TIME
|
Anfangsdatum der Versteigerung nach dem Instrument(gewöhnlich wird für Futures verwendet)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Abschlussdatum der Versteigerung nach dem Instrument (gewöhnlich wird für Futures verwendet)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Minimale Einrückung in Punkten vom laufenden Schlusspreis für Einstellung der Stop Order
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distanz der Einfrierung der Handelsoperationen (in Punkten)
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Mode des Dealsabschlusses
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modell der Swapberechnung
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Wochentag für Anrechnung des dreifachen Swaps
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
Berechnungsmodus der Hedging-Margin nach der größeren Seite (Buy oder Sell)
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags der erlaubten Order-Ablaufmodi
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Flags der erlaubten Order-Füllmodi
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Flags der erlaubten Ordertypen
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
Gültigkeitsdauer von StopLoss und TakeProfit Ordern, wenn SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Optionstyp
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Optionsrecht (Call/Put)
für die Funktion SymbolInfoDouble()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
SYMBOL_BID
|
Bid - das beste Verkaufsangebot
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
maximales Bid pro Tag
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Minimales Bid pro Tag
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - das beste Kaufsangebot
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Maximales Ask pro Tag
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Minimales Ask pro Tag
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
Preis des letzten Deals
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Maximales Last pro Tag
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Minimales Last pro Tag
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
Volume - Volumen im letzten Deal
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
Maximales Volumen pro Tag
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
Minimales Volumen pro Tag
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset.
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
Wert eines Punktes
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Berechnete Kosten des Ticks für wirtschaftliche Position
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Berechnete Kosten des Ticks für unwirtschaftliche Position
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Minimale Preisveränderung
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Größe des Handelsvertrags
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
Stückzins – Zinsbetrag, der proportional der Anzahl der Tage berechnet wird, die seit dem Ausstellungsdatum der Anleihe oder seit dem letzten Zinstermin vergangen sind
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
Nennwert – der ursprüngliche Betrag einer Anleihe, der vom Emittent festgelegt wurde
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
Liquiditätskoeffizient – der Anteil eines Vermögenswertes, den man als Marge verwenden kann.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Minimale Volumen für Dealsabschluss
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Maximales Volumen für Dealsabschluss
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Minimaler Schritt der Volumenveränderung für Dealsabschluss
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Die maximale zulässige gesamte Volumen von einer offenen Position und schwebende Ordern in einer Richtung (Kauf oder Verkauf) für das Symbol. Zum Beispiel mit der Begrenzung von 5 Lots, können Sie eine offene Kaufposition mit dem Volumen von 5 Lots haben und eine schwebende Order Sell Limit mit dem Volumen von 5 Lots stellen. Aber in diesem Fall können Sie nicht Buy Limit (seit dem Gesamtvolumen in eine Richtung wird die Begrenzung überschreiten) oder Sell Limit mit dem Volumen von mehr als 5 Lots stellen.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Swapwert beim Kauf
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Swapwert beim Verkauf
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von SONNTAG auf den nächsten Tag gerollt werden. Die folgenden Werte werden unterstützt:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Montag auf Dienstag gerollt werden.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Dienstag auf Mittwoch gerollt. werden.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Mittwoch auf Donnerstag gerollt werden.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Donnerstag auf Freitag gerollt werden.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Freitag auf Samstag gerollt werden.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Samstag auf Sonntag gerollt werden.
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Initiale Marge bezeichnet die Größe der erforderlichen Kautionssumme in Marge-Währung für Eröffnung einer Position im Volumen von einem Lot. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden beim Eintritt in den Markt.
Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate().
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance-Marge. Wenn sie eingegeben ist, setzt sie die Marge in der Marge-Währung des Symbols, die von einem Lot abgezogen wird. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden, wenn sein/ihr Kontozustand ändert. Wenn die Maintenance-Marge gleich 0 ist, wird die Initial Marge verwendet.
Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate().
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Das Gesamtvolumen der Deals in der aktuellen Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Der Gesamtumsatz in der aktuellen Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Der Gesamtumsatz der offenen Positionen
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Das Gesamtvolumen der Buy-Ordern im Moment
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Das Gesamtvolumen der Sell-Ordern im Moment
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Der Eröffnungskurs der Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Der Schlusskurs der Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Der durchschnittliche Preis für die Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Abrechnungspreis der aktuellen Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Der minimale Preiswert für die Session
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Der maximale Preiswert für die Session
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
Die Größe des Kontrakts oder der Marge für einen Lot gehedgter Positionen (gegensätzliche Positionen auf einem Symbol). Es gibt zwei Methoden zur Berechnung der Marge für gehedgte Positionen. Die Berechnungsmethode wird vom Broker bestimmt.
Basisberechnung:
Berechnung nach der größeren Seite:
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
Veränderung des aktuellen Kurses im Vergleich zum Ende des vorangegangenen Handelstages in %.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
Preisvolatilität in %
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
Theoretischer Optionspreis
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
Das Delta von Optionen/Warrants zeigt den Wert, um den sich der Optionspreis ändert, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts um 1 ändert.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
Das Theta von Optionen/Warrants zeigt die Anzahl der Punkte, die der Optionspreis jeden Tag aufgrund einer vorübergehenden Liquidation, d.h. bei Annäherung an das Verfallsdatum, verliert.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
Das Gamma von Optionen/Warrants zeigt die Änderungsrate des Deltas - wie schnell oder langsam sich die Optionsprämie ändert.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
Das Vega von Optionen/Warrants zeigt die Anzahl der Punkte an, um die sich der Optionspreis bei einer Änderung der Volatilität um 1 % ändert.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
Das Rho von Optionen/Warrants spiegelt die Empfindlichkeit des theoretischen Optionspreises gegenüber einer Zinsänderung von 1% wider.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
Das Omega von Optionen/Warrants. Die Optionselastizität zeigt eine relative prozentuale Änderung des Optionspreises durch die prozentuale Änderung des Basiswertpreises.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
Die Sensitivität von Optionen/Warrants zeigt an, um wie viele Punkte sich der Preis des Basiswertes der Option ändern sollte, so dass sich der Preis der Option um einen Punkt ändert.
|
double
für die Funktion SymbolInfoString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
SYMBOL_BASIS
|
Basiswert für ein Derivat
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
Der Name der Branche oder Kategorie, zu der das Handelssymbol gehört
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
Das Land, zu dem das Symbol gehört.
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
Der Wirtschaftssektor, zu dem das Finanzsymbol gehört.
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
Der Wirtschaftszweig oder Industrie, zu dem das Finanzsymbol gehört
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Basiswährung eines Symbols
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Währung des Gewinns
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Währung der Marge
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
Herkunft der laufenden Kurse
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Beschreibung des Symbols
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
Der Name der Börse, an der das Finanzsymbol gehandelt wird
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
Formel für das Erstellen eines benutzerdefinierten Symbols. Wenn der Name eines in der Formel verwendeten Finanzsymbols mit einer Ziffer beginnt oder ein Sonderzeichen enthält (">" ", "...", "-", "&", "#" u.s.w.), sollten um diese Symbolnamen Anführungszeichen verwendet werden.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
Der Name eines Symbols im System ISIN (International Securities Identification Number). International Securities Identification Number ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Das Vorhandensein dieser Einstellung des Symbols wird auf der Seite eines Handelsservers ermittelt.
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
Adresse der Webseite mit Informationen zum Symbol. Diese Adresse wird als Link bei Ansicht der Eigenschaften des Symbols im Terminal angezeigt
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
Pfad im Symbolbaum
|
string
Der Preischart kann basierend auf Bid oder Last Preisen gezeichnet werden. Von der Auswahl des Preistyps hängt ab, wie die Balken im Terminal gebildet und angezeigt werden. Die möglichen Werte der Eigenschaft SYMBOL_CHART_MODE sind in der Aufzählung ENUM_SYMBOL_CHART_MODE angeführt
|
Bezeichnung
|
Beschreibung
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
Die Balken werden basierend auf Bid-Preisen gezeichnet
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
Die Balken werden basierend auf Last-Preisen gezeichnet
für jedes finanzielles Instrument können mehrere Modi der Gültikeitsfrist (Ablauffrist) der wartenden Ordern angegeben werden. Für jeden Modus gibt es eine Flagge, Flaggen können miteinander durch die Operation des logischen ODER (|) kombiniert werden, ZB, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Für Prüfung der Zulässigkeit des bestimmten Modus für Instrument muss man das Ergebnis der logischen UND (&) mit der Flagge des Modus vergleichen.
Wenn für Symbol die Flagge SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED angegeben wird, kann beim Senden der wartenden Order ihre Gültigkeitsfrist explizit angegeben werden.
|
Identifikator
|
Wert
|
Beschreibung
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
Die Order ist zeitlich uneingeschränkt gültig, bis zu ihrer expliziten Annullierung
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
Die Order ist bis zum Tagesende gültig
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
Ablauffrist wird in der Order angegeben werden
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
Ablaufdatum wird in der Order angegeben werden
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Wenn die Eigenschaft SYMBOL_EXPIRATION_MODE den Wert SYMBOL_EXPIRATION_GTC (die Order ist bis zum Löschen gültig) hat, wird die Zeit der Gültigkeit von Pending Orders und von StopLoss/TakeProfit Levels extra mithilfe der Aufzählung ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE gesetzt.
|
Bezeichnung
|
Beschreibung
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
Die Pending Orders und Stop Loss/Take Profit Levels sind unbegrenzt gültig, bis sie explizit abgebrochen werden
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
Die Orders sind nur innerhalb eines Handelstages gültig. An Ende des Tages werden alle StopLoss und TakeProfit Orders gelöscht, Pending Orders werden ebenfalls gelöscht
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
Bei Wechsel eines Handelstages werden nur Pending Ordres gelöscht, StopLoss und TakeProfit Level bleben erhalten
Beim Senden eines Auftrags kann der Fülltyp des angegebenen Volumens in dem Auftrag angeben werden. Die möglichen volumenbasierten Ausführungsoptionen des Auftrags für jedes Symbol sind in der Tabelle angegeben. Es ist möglich, mehrere Modi für jedes Instrument über eine Kombination von Flags zu setzen. Die Kombination von Flags wird durch die Operation eines logischen OR ausgedrückt, zum Beispiel SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Um zu prüfen, ob ein bestimmter Modus für ein Handelsinstrument erlaubt ist, vergleichen Sie das Ergebnis des logischen AND (&) mit dem Modus-Flag - Beispiel.
|
Füllrichtlinie
|
ID
|
Wert
|
Beschreibung
|
Alles oder Nichts (Fill or Kill, FOK)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
Ein Auftrag wird nur mit dem angegebenen Volumen ausgeführt.
Wenn die angeforderte Volumen eines Finanzinstruments derzeit nicht auf dem Markt verfügbar ist, wird der Auftrag nicht ausgeführt. Das gewünschte Volumen kann sich aus mehreren verfügbaren Angeboten zusammensetzen.
Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_FOK angegeben werden.
Die Möglichkeit der Verwendung von FOK wird durch den Handelsserver festgelegt.
|
Jetzt oder Nie (Immediate or Cancel, IOC)
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
Ein Händler akzeptiert, den Auftrag mit dem maximal am Markt verfügbaren Volumen innerhalb des in dem Auftrag angegebenen Volumens auszuführen. Wenn die Anfrage nicht vollständig umgesetzt werden kann, wird ein Auftrag mit dem verfügbaren Volumen ausgeführt und das verbleibende Volumen wird annulliert.
Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_IOC angegeben werden.
Die Möglichkeit der Verwendung von IOC-Orders wird auf dem Handelsserver festgelegt.
|
Passiv
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
Die BOC-Richtlinie (Book-or-Cancel) geht davon aus, dass ein Auftrag nur in der Markttiefe platziert und nicht sofort ausgeführt werden kann. Wenn der Auftrag bei der Platzierung sofort ausgeführt werden könnte, dann würde er storniert werden.
Diese Ausführungsrichtlinie kann nur dann angegebenen werden, wenn der Preis des erteilten Auftrags schlechter ist als der aktuelle Markt. BoC-Aufträge werden zur Umsetzung des passiven Handels verwendet, damit der Auftrag nicht sofort bei der Platzierung ausgeführt und die aktuelle Liquidität nicht verändert wird.
Nur Limit- und Stop-Limit-Orders werden unterstützt, d.h. das Flag SYMBOL_ORDER_MODE sollte die Werte SYMBOL_ORDER_LIMIT und/oder SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT enthalten.
|
Rückkehren
|
Kein Identifikator
|
|
Im Falle einer teilweisen Ausführung (Füllung) wird eine Markt- oder Limit-Order mit Restvolumen nicht storniert, sondern weiterverarbeitet.
Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN angegeben werden.
Diese Form der Rückkehr nach einem gesendeten Auftrag sind im Modus der Marktausführung (Marktausführung - SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) nicht zulässig.
Beim Senden einer Handelsanfrage mit der Funktion OrderSend() kann im Feld type_filling die notwendige Volumenausführungspolitik eingestellt werden, und zwar in der speziellen Struktur MqlTradeRequest.Es stehen die Werte aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_FILLING zur Verfügung. Wenn kein Fülltyp angegeben wird, wird ORDER_FILLING_RETURN automatisch in der Handelsanfrage gesetzt. Der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN ist in jedem Ausführungsmodus außer bei der "Marktausführung" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) aktiviert.
Wenn eine Handelsanfrage zur Ausführung zur aktuellen Zeit (time in force) gesendet wird, sollte nicht vergessen werden, dass Finanzmärkte keine Garantie dafür bieten, dass das gesamte angeforderte Volumen für ein bestimmtes Finanzinstrument zum gewünschten Preis verfügbar ist. Deshalb werden die Handelsoperationen in Echtzeit durch die Modi der Preis- und Volumenausführung geregelt. Die Modi, oder Ausführungsrichtlinien, definieren die Regeln für den Fall, dass der Preis sich geändert hat oder das angeforderte Volumen momentan nicht vollständig umgesetzt werden kann.
|
Ausführungsmodus
|
Beschreibung
|
Der Wert von ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION
|
Ausführungsmodus
(Anfrage zur Ausführung)
|
Ausführung einer Markt-Order zu dem zuvor vom Broker erhaltenen Preis.
Die Preise für eine bestimmte Markt-Order werden beim Broker angefordert, bevor die Order gesendet wird. Nach Erhalt der Preise kann die Auftragsausführung zu dem angegebenen Preis entweder bestätigt oder abgelehnt werden.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Sofortige Ausführung
(Sofortige Ausführung)
|
Sofortige Ausführung einer Markt-Order zu dem angegebenen Preis.
Wenn eine Handelsanfrage zur Ausführung gesendet wird, fügt die Plattform automatisch die aktuellen Preise dem Auftrag hinzu.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Marktausführung
(Marktausführung)
|
Der Broker trifft eine Entscheidung über den Ausführungspreis des Auftrags ohne zusätzliche Diskussion mit dem Händler.
Das Absenden des Auftrags mit einem solchen Modus schließt die vorherige Zustimmung zu ihrer Ausführung zu diesem Preis ein.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Börsliche Ausführung
(Börsliche Ausführung)
|
Handelsgeschäfte werden zu den aktuellen Preisen des Marktes ausgeführt.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Vor dem Senden eines Auftrags mit der aktuellen Ausführungszeit, für die korrekte Einstellung des Wertes von ORDER_TYPE_FILLING (Volumenausführungsart), können Sie die Funktion SymbolInfoInteger() mit jedem Finanzinstrument verwenden, um den Eigenschaftswert von SYMBOL_FILLING_MODE zu erhalten, der die Volumenausführungsarten, die für das Symbol erlaubt sind, als eine Kombination von Flags anzeigt. Der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN ist immer aktiviert, außer im Modus "Marktausführung" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
Die Verwendung der Fülltypen in Abhängigkeit vom Ausführungsmodus ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
|
Ausführungsart
|
Alles oder Nichts (FOK, ORDER_FILLING_FOK)
|
Jetzt oder Nie (IOC, IOC ORDER_FILLING_IOC)
|
Rückkehren (Return, ORDER_FILLING_RETURN)
|
Sofortige Ausführung
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
|
+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)
|
+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)
|
+ (immer)
|
Ausführungsanfrage
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)
|
+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)
|
+ (immer)
|
Marktausführung
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
+ (definiert den Symboleinstellungen)
|
+ (definiert den Symboleinstellungen)
|
- (deaktiviert, unabhängig von den Symboleinstellungen)
|
Börsliche Ausführung
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
+ (definiert den Symboleinstellungen)
|
+ (definiert den Symboleinstellungen)
|
+ (immer)
Bei Pending-Orders (schwebenden Aufträgen) sollte unabhängig von der Ausführungsart (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) die Ausführungsart ORDER_FILLING_RETURN verwendet werden, da solche Aufträge zum Zeitpunkt des Absendens nicht zur Ausführung vorgesehen sind. Bei der Verwendung von Pending-Orders (schwebenden Aufträgen) akzeptiert ein Händler im Voraus, dass der Broker, wenn die Bedingungen für ein Geschäft mit diesem Auftrag erfüllt sind, die von der Börse unterstützte Ausführungsart verwendet.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Wenn die Funktion OrderSend() Handelsanfrage sendet, müssen Sie die Art der Bestellung für einige Operationen von ENUM_ORDER_TYPE eingeben. Nicht alle Arten von Aufträgen können für ein bestimmtes Finanzinstrument erlaubt sein, das Eigenschaft SYMBOL_ORDER_MODE beschreibt die Flags der zulässigen Arten von Aufträgen.
|
Bezeichnung
|
Wert
|
Beschreibung
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell)
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
Limit-Orders sind erlaubt (Buy Limit und Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
Stop-Orders sind erlaubt (Buy Stop und Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
Stop-Limit-Orders sind erlaubt (Buy Stop Limit und Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
Stop Loss ist erlaubt
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
Take Profit ist erlaubt
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Die Erlaubnis, eine Position durch eine Gegenposition, d.h. durch eine in die entgegengesetzte Richtung eröffnete Position auf demselben Symbol, zu schließen. Die Eigenschaft wird für Konten mit dem Hedging-Verrechnungssystem (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) gesetzt
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Für die Erhaltung der Information über Methode der Berechnung der Pfandgeldwerte für das Instrument (Größe der Margeanforderungen) ist die Enumeration ENUM_SYMBOL_CALC_MODE bestimmt.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Formel
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode – Berechnung von Gewinn und Marge für Forex
|
Margin: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
Forex No Leverage mode – Berechnung des Gewinns und der Margin für Forex-Symbole ohne Berücksichtigung des Hebels
|
Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für futures
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD
|
Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD durch Indexe
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD beim Leverage-Handel
|
Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
Profit: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Wertpapieren an der Börse
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an der Börse
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate oder Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an FORTS. Marge kann auf die Menge der Abweichung MarginDiscount wie folgt reduziert werden:
1. Wenn der Preis für eine lange Position (Kauforder) weniger als der geschätzten Preis ist, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Wenn der Preis für eine kurze Position (Verkaufsorder) weniger als der geschätzten Preis ist, dann MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
wo:
|
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate oder Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Modus für Anleihen der Börse - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Anleihen an einer Börse.
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Modus für Aktien der Börse MOEX - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Aktien an der Börse MOEX.
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Modus für Anleihen der Börse MOEX - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Anleihen an der Börse MOEX.
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral Modus - das Symbol wird als nicht-handelbares Vermögen auf einem Handelskonto verwendet. Der Marktwert der offenen Position ist aufgrund von Volumen, aktuellem Marktpreis, Kontraktgröße und Liquiditätskennzahl berechnet. Der Wert ist im Vermögen (Assets) aufgezeichnet, das zum Eigenkapital (Equity) summiert wird. So erhöhen die offenen Positionen auf ein solches Instrument die Größe der verfügbaren Mittel (Free Margin) und dienen als Sicherheit für offene Positionen anderen gehandelten Instrumente
|
Margin: kein
Profit: kein
Marktwert: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate
Es gibt mehrere Handelsmodi für finanzielle Instrumente. Information über Handelsmodi für bestimmte Instrumente wird in Enumerationswerten ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE dargestellt.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Symbolhandel ist verboten
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Erlaubt werden nur Käufe
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Erlaubt werden nur Verkäufe
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Erlaubt werden die Operationen der Schliessung von Positionen
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Keine Einschrankungen für Handelsoperationen
Mögliche Modi der Dealsabschlüsse für bestimmte Instrumente sind in der Enumeration ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION bestimmt.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Handel auf Anfrage
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Handel mit laufenden Preisen
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Orderdurchführung auf dem Markt
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Börslicher Ausführung
Methoden der Swapsanrechnung bei Übertragung der Position werden in der Enumeration ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE angegeben. Die Methode der Swapsanrechnung bestimmt die Maßeinheiten der Parameter SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT. Zum Beispiel, wenn die Swaps in der Einzahlung-Währung von Kunden angerechnet werden, wird in den Parametern das Volumen des angerechneten Swaps gerade in der Einzahlung-Währung des Kunden angegeben.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Keine Swaps
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swaps werden in Punkten angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swaps werden in Geld in der Basiswährung des Symbols angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swaps werden in Geld in der Margin-Währung des Symbols angerechnet.
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swaps werden in Geld in der Einzahlung-Währung des Kunden angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
Swaps werden in Geldwert der Währung für die Gewinnermittlung berechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Instrumentpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Swaps (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Preis der Eröffnung der Position nach Symbol (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach einem Schlusskurs +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach dem aktuellen Geldkurs Bid +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet
Für Andeutung des Wochentages sind Werte der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK bestimmt.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
SUNDAY
|
Sonntag
|
MONDAY
|
Montag
|
TUESDAY
|
Dienstag
|
WEDNESDAY
|
Mittwoch
|
THURSDAY
|
Donnerstag
|
FRIDAY
|
Freitag
|
SATURDAY
|
Samstag
Eine Option bezeichnet ein Recht, nicht jedoch die Pflicht, bestimmte Sache (Ware, Stocks, Futures, etc.) zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die folgende Enumerationen beschreiben die Optionseigenschaften, wie Optionstyp und das Recht, den sie gewährt.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Eine Call-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu kaufen
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
Eine Put-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu verkaufen
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Europäische Option: die Option kann nur am Fälligkeitsdatum ausgeübt werden
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Amerikanische Option: die Option kann an jedem Handelstag vor der Fälligkeit ausgeübt werden
Die Finanzinstrumente sind nach Wirtschaftssektoren kategorisiert. Ein Wirtschaftssektor ist ein Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit, der spezifische Merkmale, wirtschaftliche Ziele, Funktionen und Verhaltensweisen aufweist, die es ermöglichen, diesen Sektor von anderen Teilen der Wirtschaft zu trennen. ENUM_SYMBOL_SECTOR listet die Wirtschaftssektoren auf, zu denen ein Handelsinstrument gehören kann.
|
ID
|
Beschreibung
|
SECTOR_UNDEFINED
|
Unbestimmt
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
Grundstoffe
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
Kommunikationsdienste
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
Konjunkturabhängige Konsumgüter
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
Defensive Konsumgüter
|
SECTOR_CURRENCY
|
Währungen
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
Kryptowährungen
|
SECTOR_ENERGY
|
Energie
|
SECTOR_FINANCIAL
|
Finanzsektor
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
Gesundheitswesen
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
Industriell
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
Immobilien
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
Technologie
|
SECTOR_UTILITIES
|
Versorgungsunternehmen
Jedes Finanzinstrument kann einer bestimmten Art von Industrie oder Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Eine Industrie ist ein Wirtschaftszweig, der eine eng verwandte Menge von Rohstoffen, Waren oder Dienstleistungen produziert. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY listet Branchen auf, zu denen ein Handelsinstrument gehören kann.
|
ID
|
Beschreibung
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
Unbestimmt
|
Grundstoffe
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
Landwirtschaftliche Betriebsmittel
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
Aluminium
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
Baustoffe
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
Chemikalien
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
Kokskohle
|
INDUSTRY_COPPER
|
Kupfer
|
INDUSTRY_GOLD
|
Gold
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
Schnittholz und Holzproduktion
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
Andere Industriemetalle und Bergbau
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
Andere Edelmetalle und Bergbau
|
INDUSTRY_PAPER
|
Papier und Papierprodukte
|
INDUSTRY_SILVER
|
Silber
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
Spezialchemikalien
|
INDUSTRY_STEEL
|
Stahl
|
Kommunikationsdienste
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
Werbeagenturen
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
Rundfunk
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
Elektronische Spiele und Multimedia
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
Unterhaltung
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
Internet-Inhalte und -Informationen
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
Verlagswesen
|
INDUSTRY_TELECOM
|
Telekommunikationsdienste
|
Konjunkturabhängige Konsumgüter
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
Bekleidungsherstellung
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
Bekleidungseinzelhandel
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
Autohersteller
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
Autoteile
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
Auto- und Lkw-Händler
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
Kaufhäuser
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
Schuhe und Zubehör
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
Mobiliar, Einrichtungsgegenstände und Geräte
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
Glücksspiel
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
Heimwerkereinzelhandel
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
Interneteinzelhandel
|
INDUSTRY_LEISURE
|
Freizeit
|
INDUSTRY_LODGING
|
Beherbergung
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
Luxusgüter
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
Verpackung und Behälter
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
Personaldienstleistungen
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Freizeit-Fahrzeuge
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
Wohnbau
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
Ferienanlagen und Kasinos
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
Restauration
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
Spezialisierter Einzelhandel
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
Textilherstellung
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
Reisedienstleistungen
|
Defensive Konsumgüter
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
Getränke - Brauereien
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
Getränke - alkoholfrei
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
Getränke - Weinkellereien und Destillerien
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
Konditoreien
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
Discountläden
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
Dienstleistungen im Bereich Bildung und Ausbildung
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
Landwirtschaftliche Produkte
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
Lebensmittelvertrieb
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
Lebensmittelgeschäfte
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
Haushalt und persönliche Produkte
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
Verpackte Lebensmittel
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
Tabak
|
Energie
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
Öl- und Gasbohrung
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
Gewinnung und Verarbeitung von Öl und Gas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
Öl und Gas, integriert
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
Öl- und Gas-Midstream
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
Öl und Gas, Raffinierung und Marketing
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
Thermische Kohle
|
INDUSTRY_URANIUM
|
Uran
|
Finanzsektor
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
Exchange Traded Fund (ETF)
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
Vermögensverwaltung
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
Banken - Diversifiziert
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
Banken - Regional
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
Capital markets
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
Geschlossener Fonds - Verschuldung
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
Geschlossene Fonds - Aktien
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
Geschlossener Fonds - Ausland
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
Kredit-Dienstleistungen
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
Finanzkonglomerate
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
Finanzdaten & Aktienbörse
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
Versicherungsmakler
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
Versicherung - Diversifiziert
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
Versicherung - Leben
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
Insurance - Property and casualty
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
Versicherung - Rückversicherung
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
Versicherung - Spezialgebiet
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
Hypotheken-Finanzierung
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
Mantelgesellschaften
|
Gesundheitswesen
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
Biotechnologie
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
Diagnostik und Forschung
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
Arzneimittelhersteller - Allgemein
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
Arzneimittelhersteller - Spezialitäten und Generika
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
Krankenversicherungen
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
Gesundheitsinformationsdienste
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
Einrichtungen der medizinischen Versorgung
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
Medizinische Geräte
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
Medizinischer Vertrieb
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
Medizinische Instrumente und Zubehör
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Pharmazeutische Einzelhändler
|
Industriell
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
Fluggesellschaften
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
Flughäfen und Flugdienste
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
Bauprodukte und Ausrüstung
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
Geschäftsausstattung und -zubehör
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
Großkonzerne
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
Beratungsdienste
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
Elektrische Ausrüstung & Teile
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
Technik und Baugewerbe
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
Industrievertrieb
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
Infrastruktur-Betrieb
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
Integrierter Güterverkehr und Logistik
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
Seeschifffahrt
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
Metall-Herstellung
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
Kontrolle von Umweltverschmutzung und Behandlung
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
Eisenbahnen
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
Miet- und Leasing-Dienstleistungen
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
Sicherheits- und Schutzdienste
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
Spezielle Dienstleistungen für Unternehmen
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
Spezialisierte Industriemaschinen
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
Arbeitsvermittlung
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
Werkzeuge und Zubehör
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
Frachtverkehr
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
Waste management
|
Immobilien
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
Real estate - Development
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
Immobilien - Diversifiziert
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
Immobilien-Dienstleistungen
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
Immobilien-Investmentfonds - Diversifiziert
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
REIT - Medizinische Einrichtungen
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
REIT - Hotels und Motels
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
Immobilien-Investmentfonds - Industrie
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
Immobilien-Investmentfonds - Hypothek
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
Immobilien-Investmentfonds - Büros
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
Immobilien-Investmentfonds - Wohnraum
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
Immobilien-Investmentfonds - Einzelhandel
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
Immobilien-Investmentfonds - Besondere Räumlichkeiten
|
Technologie
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
Kommunikationsausrüstung
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
Computer-Ausrüstung
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
Unterhaltungselektronik
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
Elektronische Komponenten
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
Elektronik- und Computervertrieb
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
Informationstechnische Dienstleistungen
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
Wissenschaftliche und technologische Instrumente
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
Halbleiter-Ausrüstung und -Materialien
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
Halbleiter
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
Software - Anwendungen
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
Software - Infrastruktur
|
INDUSTRY_SOLAR
|
Solarenergie
|
Versorgungsunternehmen
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
Versorger - Diversifiziert
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
Versorger - Unabhängige Energieerzeuger
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
Versorger - Erneuerbare Energie
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
Versorger - Regulierte Elektrizitätsunternehmen
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
Versorger - Regulierte Gasunternehmen
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
Versorger - Regulierte Wasserversorger
|
INDUSTRY_UTILITIES_FIRST
|
Beginn der Aufzählung der Typen von Versorgungsdienstleistungen. Korrespondierend mit INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED.
|
INDUSTRY_UTILITIES_LAST
|
Ende der Aufzählung der Typen von Versorgungsdienstleistungen. Korrespondierend mit INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER.