Information über das Symbol

für die Erhaltung der laufenden Marktinformation werden Funktionen SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() und SymbolInfoString() verwendet. Als zweiter Parameter dieser Funktionen ist es zulässig, einen der Identifikatoren von den Enumerationen ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE und ENUM_SYMBOL_INFO_STRING zu übertragen.

für die Funktion SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

SYMBOL_SECTOR

Der Wirtschaftssektor, zu dem der Vermögenswert gehört.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

Die Industrie oder Wirtschaftszweig, zu dem das Symbol gehört.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

Das Symbol ist benutzerdefiniert, mit anderen Worten wurde es basierend auf anderen Symbolen aus der Marktübersicht und/oder externen Datenquellen erstellt

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

Die Farbe des Hintergrunds, die für das Symbol in der Marktübersicht verwendet wird

color

SYMBOL_CHART_MODE

Preistyp für das Zeichnen von Balken – Bid oder Last

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Ein Symbol mit diesem Namen existiert

bool

SYMBOL_SELECT

Symbol ist in Market Watch gewählt

bool

SYMBOL_VISIBLE

Das ausgewählte Symbol ist sichtbar in Market Watch.

 

Einige Symbole (in der Regel sind das Kreuzkurse, die für die Berechnung von Marginanforderungen oder des Profits in Kontowährung benötigt werden) werden automatisch ausgewählt, dabei können diese in der Marktübersicht nicht angezeigt werden. Damit solche Symbole angezeigt werden, muss man diese explizit auswählen.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Anzahl der Deals in der aktuellen Session

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Die Gesamtzahl der Buy-Ordern im Moment

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Die Gesamtzahl der Sell-Ordern im Moment

long

SYMBOL_VOLUME

Volume - Volumen im letzten Deal

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Maximales Volumen pro Tag  

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Minimales Volumen pro Tag  

long

SYMBOL_TIME

Zeit der letzten Quotation

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

Zeitpunkt des letzten Kurses in Millisekunden seit 1970.01.01

long

SYMBOL_DIGITS

Anzahl der Dezimalzeichen

int

SYMBOL_SPREAD

Spreadgröße in Punkten

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Symbol des fließenden Spreads

bool

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Maximale Anzahl der in DOM gezeigten Anforderungen. Für Instrumente, die keine Quelle der Anforderungen haben, ist der Wert 0

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Mode der Berechnung von Vertragskosten

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Typ der Orderdurchführung

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Anfangsdatum der Versteigerung nach dem Instrument(gewöhnlich wird für Futures verwendet)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Abschlussdatum der Versteigerung nach dem Instrument (gewöhnlich wird für Futures verwendet)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Minimale Einrückung in Punkten vom laufenden Schlusspreis für Einstellung der Stop Order

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distanz der Einfrierung der Handelsoperationen (in Punkten)

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Mode des Dealsabschlusses

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Modell der Swapberechnung

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Wochentag für Anrechnung des dreifachen Swaps

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Berechnungsmodus der Hedging-Margin nach der größeren Seite (Buy oder Sell)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags der erlaubten Order-Ablaufmodi

int

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags der erlaubten Order-Füllmodi

int

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags der erlaubten Ordertypen

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Gültigkeitsdauer von StopLoss und TakeProfit Ordern, wenn SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Good till cancelled)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Optionstyp

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Optionsrecht (Call/Put)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

für die Funktion SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

SYMBOL_BID

Bid - das beste Verkaufsangebot

double

SYMBOL_BIDHIGH

maximales Bid pro Tag

double

SYMBOL_BIDLOW

Minimales Bid pro Tag

double

SYMBOL_ASK

Ask - das beste Kaufsangebot

double

SYMBOL_ASKHIGH

Maximales Ask pro Tag

double

SYMBOL_ASKLOW

Minimales Ask pro Tag

double

SYMBOL_LAST

Preis des letzten Deals

double

SYMBOL_LASTHIGH

Maximales Last pro Tag

double

SYMBOL_LASTLOW

Minimales Last pro Tag

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Volume - Volumen im letzten Deal

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Maximales Volumen pro Tag  

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Minimales Volumen pro Tag  

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

The strike price of an option. The price at which an option buyer can buy (in a Call option) or sell (in a Put option) the underlying asset, and the option seller is obliged to sell or buy the appropriate amount of the underlying asset.

double

SYMBOL_POINT

Wert eines Punktes

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Berechnete Kosten des Ticks für wirtschaftliche Position

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Berechnete Kosten des Ticks für unwirtschaftliche Position

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Minimale Preisveränderung

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Größe des Handelsvertrags

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Stückzins – Zinsbetrag, der proportional der Anzahl der Tage berechnet wird, die seit dem Ausstellungsdatum der Anleihe oder seit dem letzten Zinstermin vergangen sind

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Nennwert – der ursprüngliche Betrag einer Anleihe, der vom Emittent festgelegt wurde

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

Liquiditätskoeffizient – der Anteil eines Vermögenswertes, den man als Marge verwenden kann.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Minimale Volumen für Dealsabschluss

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Maximales Volumen für Dealsabschluss

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Minimaler Schritt der Volumenveränderung für Dealsabschluss

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Die maximale zulässige gesamte Volumen von einer offenen Position und schwebende Ordern in einer Richtung (Kauf oder Verkauf) für das Symbol. Zum Beispiel mit der Begrenzung von 5 Lots, können Sie eine offene Kaufposition mit dem Volumen von 5 Lots haben und eine schwebende Order Sell Limit mit dem Volumen von 5 Lots stellen. Aber in diesem Fall können Sie nicht Buy Limit (seit dem Gesamtvolumen in eine Richtung wird die Begrenzung überschreiten) oder Sell Limit mit dem Volumen von mehr als 5 Lots stellen.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Swapwert beim Kauf

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Swapwert beim Verkauf

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von SONNTAG auf den nächsten Tag gerollt werden. Die folgenden Werte werden unterstützt:

  • 0 - kein Swap wird berechnet
  • 1 - einfacher Swap
  • 3 - dreifacher Swap

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Montag auf Dienstag gerollt werden.

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Dienstag auf Mittwoch gerollt. werden.

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Mittwoch auf Donnerstag gerollt werden.

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Donnerstag auf Freitag gerollt werden.

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Freitag auf Samstag gerollt werden.

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Swap-Berechnungsquote (SYMBOL_SWAP_LONG oder SYMBOL_SWAP_SHORT) für Übernachtpositionen, die von Samstag auf Sonntag gerollt werden.

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Initiale Marge bezeichnet die Größe der erforderlichen Kautionssumme in Marge-Währung für Eröffnung einer Position im Volumen von einem Lot. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden beim Eintritt in den Markt.

 

Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate().

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Maintenance-Marge. Wenn sie eingegeben ist, setzt sie die Marge in der Marge-Währung des Symbols, die von einem Lot abgezogen wird. Wird verwendet  bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden, wenn sein/ihr Kontozustand ändert. Wenn die Maintenance-Marge gleich 0 ist, wird die Initial Marge verwendet.

 

Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate().

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Das Gesamtvolumen der Deals in der aktuellen Session

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Der Gesamtumsatz in der aktuellen Session

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Der Gesamtumsatz der offenen Positionen

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Das Gesamtvolumen der Buy-Ordern im Moment

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Das Gesamtvolumen der Sell-Ordern im Moment

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Der Eröffnungskurs der Session

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Der Schlusskurs der Session

double

SYMBOL_SESSION_AW

Der durchschnittliche Preis für die Session

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Abrechnungspreis der aktuellen Session

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Der minimale Preiswert für die Session

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Der maximale Preiswert für die Session

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Die Größe des Kontrakts oder der Marge für einen Lot gehedgter Positionen (gegensätzliche Positionen auf einem Symbol). Es gibt zwei Methoden zur Berechnung der Marge für gehedgte Positionen. Die Berechnungsmethode wird vom Broker bestimmt.

 

Basisberechnung:

  • Wenn die Anfangsmarge (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) für das Symbol festgelegt ist, wird die abgesicherte Marge als absoluter Wert (in Geld) angegeben.
  • Wenn die Anfangsmarge nicht festgelegt wurde (= 0), dann wird die Größe des Kontrakts in SYMBOL_MARGIN_HEDGED angegeben, die bei der Berechnung der Marge nach einer Formel je nach Symbol (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) verwendet wird.

 

Berechnung nach der größeren Seite:

  • Der Wert SYMBOL_MARGIN_HEDGED wird nicht berechnet.
  • Das Volumen aller Short- und Long-Positionen auf dem Symbol wird berechnet.
  • Für jede Seite wird ein gewichteter Eröffnungskurs und ein gewichteter Umrechnungskurs für die Währung des Depots berechnet.
  • Die Marge für die kleinere und größere Seite wird nach Formeln je nach Symboltyp (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) berechnet.
  • Als Endwert der Marge gilt der größere Wert.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Veränderung des aktuellen Kurses im Vergleich zum Ende des vorangegangenen Handelstages in %.

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

Preisvolatilität in %

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Theoretischer Optionspreis

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Das Delta von Optionen/Warrants zeigt den Wert, um den sich der Optionspreis ändert, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts um 1 ändert.

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Das Theta von Optionen/Warrants zeigt die Anzahl der Punkte, die der Optionspreis jeden Tag aufgrund einer vorübergehenden Liquidation, d.h. bei Annäherung an das Verfallsdatum, verliert.

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Das Gamma von Optionen/Warrants zeigt die Änderungsrate des Deltas - wie schnell oder langsam sich die Optionsprämie ändert.

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Das Vega von Optionen/Warrants zeigt die Anzahl der Punkte an, um die sich der Optionspreis bei einer Änderung der Volatilität um 1 % ändert.

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Das Rho von Optionen/Warrants spiegelt die Empfindlichkeit des theoretischen Optionspreises gegenüber einer Zinsänderung von 1% wider.

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Das Omega von Optionen/Warrants. Die Optionselastizität zeigt eine relative prozentuale Änderung des Optionspreises durch die prozentuale Änderung des Basiswertpreises.

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

Die Sensitivität von Optionen/Warrants zeigt an, um wie viele Punkte sich der Preis des Basiswertes der Option ändern sollte, so dass sich der Preis der Option um einen Punkt ändert.

double

für die Funktion SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identifikator

Beschreibung

Typ der Eigenschaft

SYMBOL_BASIS

Basiswert für ein Derivat

string

SYMBOL_CATEGORY

Der Name der Branche oder Kategorie, zu der das Handelssymbol gehört

string

SYMBOL_COUNTRY

Das Land, zu dem das Symbol gehört.

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

Der Wirtschaftssektor, zu dem das Finanzsymbol gehört.

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

Der Wirtschaftszweig oder Industrie, zu dem das Finanzsymbol gehört

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Basiswährung eines Symbols

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Währung des Gewinns

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Währung der Marge

string

SYMBOL_BANK

Herkunft der laufenden Kurse

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Beschreibung des Symbols

string

SYMBOL_EXCHANGE

Der Name der Börse, an der das Finanzsymbol gehandelt wird

string

SYMBOL_FORMULA

Formel für das Erstellen eines benutzerdefinierten Symbols. Wenn der Name eines in der Formel verwendeten Finanzsymbols mit einer Ziffer beginnt oder ein Sonderzeichen enthält (">" ", "...", "-", "&", "#" u.s.w.), sollten um diese Symbolnamen Anführungszeichen verwendet werden.

  • Synthetisches Symbol: "@ESU19"/EURCAD
  • Kalenderangaben: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • Euro-Index: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

Der Name eines Symbols im System ISIN (International Securities Identification Number). International Securities Identification Number ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Das Vorhandensein dieser Einstellung des Symbols wird auf der Seite eines Handelsservers ermittelt.

string

SYMBOL_PAGE

Adresse der Webseite mit Informationen zum Symbol. Diese Adresse wird als Link bei Ansicht der Eigenschaften des Symbols im Terminal angezeigt

string

SYMBOL_PATH

Pfad im Symbolbaum

string

 

Der Preischart kann basierend auf Bid oder Last Preisen gezeichnet werden. Von der Auswahl des Preistyps hängt ab, wie die Balken im Terminal gebildet und angezeigt werden. Die möglichen Werte der Eigenschaft SYMBOL_CHART_MODE sind in der Aufzählung ENUM_SYMBOL_CHART_MODE angeführt

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Bezeichnung

Beschreibung

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Die Balken werden basierend auf Bid-Preisen gezeichnet

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Die Balken werden basierend auf Last-Preisen gezeichnet

 

für jedes finanzielles Instrument können mehrere Modi der Gültikeitsfrist (Ablauffrist) der wartenden Ordern angegeben werden. Für jeden Modus gibt es eine Flagge, Flaggen können miteinander durch die Operation des logischen ODER (|) kombiniert werden, ZB, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Für Prüfung der Zulässigkeit des bestimmten Modus für Instrument muss man das Ergebnis der logischen UND (&) mit der Flagge des Modus vergleichen.

Wenn für Symbol die Flagge SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED angegeben wird, kann beim Senden der wartenden Order ihre Gültigkeitsfrist explizit angegeben werden.

Identifikator

Wert

Beschreibung

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

Die Order ist zeitlich uneingeschränkt gültig, bis zu ihrer expliziten Annullierung

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

Die Order ist bis zum Tagesende gültig

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

Ablauffrist wird in der Order angegeben werden

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

Ablaufdatum wird in der Order angegeben werden

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| prüft Zulässigkeit des angegebenen Modus der Expiration          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- erhalten wir Wert der Eigenschaft, die zulässige Modi der Ablauffrist beschreibt 
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- geben wir true zurück, wenn Modus exp_type zulässig ist
   return((expiration & exp_type)==exp_type);
  }

 

Wenn die Eigenschaft SYMBOL_EXPIRATION_MODE den Wert SYMBOL_EXPIRATION_GTC (die Order ist bis zum Löschen gültig) hat, wird die Zeit der Gültigkeit von Pending Orders und von StopLoss/TakeProfit Levels extra mithilfe der Aufzählung ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE gesetzt.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Bezeichnung

Beschreibung

SYMBOL_ORDERS_GTC

Die Pending Orders und Stop Loss/Take Profit Levels sind unbegrenzt gültig, bis sie explizit abgebrochen werden

SYMBOL_ORDERS_DAILY

Die Orders sind nur innerhalb eines Handelstages gültig. An Ende des Tages werden alle StopLoss und TakeProfit Orders gelöscht, Pending Orders werden ebenfalls gelöscht

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

Bei Wechsel eines Handelstages werden nur Pending Ordres gelöscht, StopLoss und TakeProfit Level bleben erhalten

 

Beim Senden eines Auftrags kann der Fülltyp des angegebenen Volumens in dem Auftrag angeben werden. Die möglichen volumenbasierten Ausführungsoptionen des Auftrags für jedes Symbol sind in der Tabelle angegeben. Es ist möglich, mehrere Modi für jedes Instrument über eine Kombination von Flags zu setzen. Die Kombination von Flags wird durch die Operation eines logischen OR ausgedrückt, zum Beispiel SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC.  Um zu prüfen, ob ein bestimmter Modus für ein Handelsinstrument erlaubt ist, vergleichen Sie das Ergebnis des logischen AND (&) mit dem Modus-Flag - Beispiel.

Füllrichtlinie

ID

Wert

Beschreibung

Alles oder Nichts (Fill or Kill, FOK)

SYMBOL_FILLING_FOK

1

Ein Auftrag wird nur mit dem angegebenen Volumen ausgeführt.

 

Wenn die angeforderte Volumen eines Finanzinstruments derzeit nicht auf dem Markt verfügbar ist, wird der Auftrag nicht ausgeführt. Das gewünschte Volumen kann sich aus mehreren verfügbaren Angeboten zusammensetzen.

 

Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_FOK angegeben werden.

 

Die Möglichkeit der Verwendung von FOK wird durch den Handelsserver festgelegt.

Jetzt oder Nie (Immediate or Cancel, IOC)

SYMBOL_FILLING_IOC

2

Ein Händler akzeptiert, den Auftrag mit dem maximal am Markt verfügbaren Volumen innerhalb des in dem Auftrag angegebenen Volumens auszuführen. Wenn die Anfrage nicht vollständig umgesetzt werden kann, wird ein Auftrag mit dem verfügbaren Volumen ausgeführt und das verbleibende Volumen wird annulliert.

 

Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_IOC angegeben werden.

 

Die Möglichkeit der Verwendung von IOC-Orders wird auf dem Handelsserver festgelegt.

Passiv

SYMBOL_FILLING_BOC

4

Die BOC-Richtlinie (Book-or-Cancel) geht davon aus, dass ein Auftrag nur in der Markttiefe platziert und nicht sofort ausgeführt werden kann. Wenn der Auftrag bei der Platzierung sofort ausgeführt werden könnte, dann würde er storniert werden.

 

Diese Ausführungsrichtlinie kann nur dann angegebenen werden, wenn der Preis des erteilten Auftrags schlechter ist als der aktuelle Markt. BoC-Aufträge werden zur Umsetzung des passiven Handels verwendet, damit der Auftrag nicht sofort bei der Platzierung ausgeführt und die aktuelle Liquidität nicht verändert wird.

 

Nur Limit- und Stop-Limit-Orders werden unterstützt, d.h. das Flag SYMBOL_ORDER_MODE sollte die Werte SYMBOL_ORDER_LIMIT und/oder SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT enthalten.

Rückkehren

Kein Identifikator

 

Im Falle einer teilweisen Ausführung (Füllung) wird eine Markt- oder Limit-Order mit Restvolumen nicht storniert, sondern weiterverarbeitet.

 

Beim Senden eines Auftrags sollte dafür der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN angegeben werden.

 

Diese Form der Rückkehr nach einem gesendeten Auftrag sind im Modus der Marktausführung (Marktausführung - SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) nicht zulässig.

Beim Senden einer Handelsanfrage mit der Funktion OrderSend() kann im Feld type_filling die notwendige Volumenausführungspolitik eingestellt werden, und zwar in der speziellen Struktur MqlTradeRequest.Es stehen die Werte aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_FILLING zur Verfügung.  Wenn kein Fülltyp angegeben wird, wird ORDER_FILLING_RETURN automatisch in der Handelsanfrage gesetzt. Der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN ist in jedem Ausführungsmodus außer bei der "Marktausführung" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) aktiviert.

Wenn eine Handelsanfrage zur Ausführung zur aktuellen Zeit (time in force) gesendet wird, sollte nicht vergessen werden, dass Finanzmärkte keine Garantie dafür bieten, dass das gesamte angeforderte Volumen für ein bestimmtes Finanzinstrument zum gewünschten Preis verfügbar ist. Deshalb werden die Handelsoperationen in Echtzeit durch die Modi der Preis- und Volumenausführung geregelt. Die Modi, oder Ausführungsrichtlinien, definieren die Regeln für den Fall, dass der Preis sich geändert hat oder das angeforderte Volumen momentan nicht vollständig umgesetzt werden kann.

Ausführungsmodus

Beschreibung

Der Wert von ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Ausführungsmodus

 

(Anfrage zur Ausführung)

Ausführung einer Markt-Order zu dem zuvor vom Broker erhaltenen Preis.

 

Die Preise für eine bestimmte Markt-Order werden beim Broker angefordert, bevor die Order gesendet wird. Nach Erhalt der Preise kann die Auftragsausführung zu dem angegebenen Preis entweder bestätigt oder abgelehnt werden.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Sofortige Ausführung

 

(Sofortige Ausführung)

Sofortige Ausführung einer Markt-Order zu dem angegebenen Preis.

 

Wenn eine Handelsanfrage zur Ausführung gesendet wird, fügt die Plattform automatisch die aktuellen Preise dem Auftrag hinzu.

  • Wenn der Broker den Preis akzeptiert, wird der Auftrag ausgeführt.
  • Wenn der Broker den angefragten Preis nicht akzeptiert, wird ein "Requote" gesendet — der Broker gibt Preise zurück, zu denen dieser Auftrag ausgeführt werden kann.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Marktausführung

 

(Marktausführung)

Der Broker trifft eine Entscheidung über den Ausführungspreis des Auftrags ohne zusätzliche Diskussion mit dem Händler.

 

Das Absenden des Auftrags mit einem solchen Modus schließt die vorherige Zustimmung zu ihrer Ausführung zu diesem Preis ein.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Börsliche Ausführung

 

(Börsliche Ausführung)

Handelsgeschäfte werden zu den aktuellen Preisen des Marktes ausgeführt.

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Vor dem Senden eines Auftrags mit der aktuellen Ausführungszeit, für die korrekte Einstellung des Wertes von ORDER_TYPE_FILLING (Volumenausführungsart), können Sie die Funktion SymbolInfoInteger() mit jedem Finanzinstrument verwenden, um den Eigenschaftswert von SYMBOL_FILLING_MODE zu erhalten, der die Volumenausführungsarten, die für das Symbol erlaubt sind, als eine Kombination von Flags anzeigt. Der Fülltyp ORDER_FILLING_RETURN ist immer aktiviert, außer im Modus "Marktausführung" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Die Verwendung der Fülltypen in Abhängigkeit vom Ausführungsmodus ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Ausführungsart

Alles oder Nichts (FOK, ORDER_FILLING_FOK)

Jetzt oder Nie (IOC, IOC ORDER_FILLING_IOC)

Rückkehren (Return, ORDER_FILLING_RETURN)

Sofortige Ausführung

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)

+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)

+ (immer)

Ausführungsanfrage

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)

 

+ (unabhängig von der Einstellung eines Symbols)

+ (immer)

Marktausführung

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ (definiert den Symboleinstellungen)

+ (definiert den Symboleinstellungen)

- (deaktiviert, unabhängig von den Symboleinstellungen)

Börsliche Ausführung

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ (definiert den Symboleinstellungen)

+ (definiert den Symboleinstellungen)

+ (immer)

Bei Pending-Orders (schwebenden Aufträgen) sollte unabhängig von der Ausführungsart (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) die Ausführungsart ORDER_FILLING_RETURN verwendet werden, da solche Aufträge zum Zeitpunkt des Absendens nicht zur Ausführung vorgesehen sind. Bei der Verwendung von Pending-Orders (schwebenden Aufträgen) akzeptiert ein Händler im Voraus, dass der Broker, wenn die Bedingungen für ein Geschäft mit diesem Auftrag erfüllt sind, die von der Börse unterstützte Ausführungsart verwendet.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Prüfen, ob der angegebene Fülltyp erlaubt ist                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- liefert den Wert der Eigenschaft, die den Fülltyp beschreibt
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- Rückgabe von 'true', wenn der Fülltyp erlaubt ist
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

Wenn die Funktion OrderSend() Handelsanfrage sendet, müssen Sie die Art der Bestellung für einige Operationen von ENUM_ORDER_TYPE eingeben. Nicht alle Arten von Aufträgen können für ein bestimmtes Finanzinstrument erlaubt sein, das Eigenschaft SYMBOL_ORDER_MODE beschreibt die Flags der zulässigen Arten von Aufträgen.

Bezeichnung

Wert

Beschreibung

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Limit-Orders sind erlaubt (Buy Limit und Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Stop-Orders sind erlaubt (Buy Stop und Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Stop-Limit-Orders sind erlaubt (Buy Stop Limit und Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Stop Loss ist erlaubt

SYMBOL_ORDER_TP

32

Take Profit ist erlaubt

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Die Erlaubnis, eine Position durch eine Gegenposition, d.h. durch eine in die entgegengesetzte Richtung eröffnete Position auf demselben Symbol, zu schließen. Die Eigenschaft wird für Konten mit dem Hedging-Verrechnungssystem (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) gesetzt

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion druckt Ordertypen, die für den Symbol erlaubt sind  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- das Wert der Eigenschaft, die de erlaubten Ordertypen beschreibt
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- Prüfung von Markt-Orders (Market Execution)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell)");
//--- Prüfung von Limit-Orders
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Orders Buy Limit und Sell Limit sind erlaubt");
//--- Prüfung von Stop-Orders
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Orders Buy Stop und Sell Stop sind erlaubt");
//--- Prüfung von Stop Limit Orders
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Orders Buy Stop Limit und Sell Stop Limit sind erlaubt");
//--- Prüfung ob Stop Loss Orders erlaubt sind
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Orders Stop Loss sind erlaubt");
//--- Prüfung ob Take Profit Orders erlaubt sind
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Orders Take Profit sind erlaubt");
//--- Prüfung, ob das Schließen einer Position durch eine Gegenposition erlaubt ist
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": Schließen durch Gegenposition ist erlaubt"
//---
  }

 

Für die Erhaltung der Information über Methode der Berechnung der Pfandgeldwerte für das Instrument (Größe der Margeanforderungen) ist die Enumeration  ENUM_SYMBOL_CALC_MODE bestimmt.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identifikator

Beschreibung

Formel

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – Berechnung von Gewinn und Marge für Forex

Margin:  Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Forex No Leverage mode – Berechnung des Gewinns und der Margin für Forex-Symbole ohne Berücksichtigung des Hebels

Margin:  Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

Profit:   (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für futures

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD

Margin: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD durch Indexe

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD beim Leverage-Handel  

Margin: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Wertpapieren an der Börse

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode –  Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an der Börse

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate oder Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode –  Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an FORTS. Marge kann auf die Menge der Abweichung MarginDiscount wie folgt reduziert werden:

1. Wenn der Preis für eine lange Position (Kauforder) weniger als der geschätzten Preis ist, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. Wenn der Preis für eine kurze Position (Verkaufsorder) weniger als der geschätzten Preis ist, dann MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

wo:

    • PriceSettle - Abrechnungspreis (Clearing) von der vorherigen Session;
    • PriceOrder - gewichtete durchschnittliche Preis der Position oder der Eröffnungspreis, der im Order (Anfrage) angegeben ist;
    • TickPrice - Preis von Tick (Kosten von Preisänderungen durch einen Punkt)
    • TickSize - die Tick-Größe (minimaler Schritt der Preisänderung)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate oder Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Modus für Anleihen der Börse - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Anleihen an einer Börse.

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Modus für Aktien der Börse MOEX - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Aktien an der Börse MOEX.

Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Modus für Anleihen der Börse MOEX - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Anleihen an der Börse MOEX.

Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

Profit:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral Modus - das Symbol wird als nicht-handelbares Vermögen auf einem Handelskonto verwendet. Der Marktwert der offenen Position ist aufgrund von Volumen, aktuellem Marktpreis, Kontraktgröße und Liquiditätskennzahl berechnet. Der Wert ist im Vermögen (Assets) aufgezeichnet, das zum Eigenkapital (Equity) summiert wird. So erhöhen die offenen Positionen auf ein solches Instrument die Größe der verfügbaren Mittel (Free Margin) und dienen als Sicherheit für offene Positionen anderen gehandelten Instrumente

Margin: kein

Profit:  kein

 

Marktwert: Lots * ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

 

Es gibt mehrere Handelsmodi für finanzielle Instrumente. Information über Handelsmodi für bestimmte Instrumente wird in Enumerationswerten ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE dargestellt.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identifikator

Beschreibung

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Symbolhandel ist verboten

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Erlaubt werden nur Käufe

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Erlaubt werden nur Verkäufe

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Erlaubt werden die Operationen der Schliessung von Positionen

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Keine Einschrankungen für Handelsoperationen

 

Mögliche Modi der Dealsabschlüsse für bestimmte Instrumente sind in der Enumeration  ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION bestimmt.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identifikator

Beschreibung

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Handel auf Anfrage

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Handel mit laufenden Preisen

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Orderdurchführung auf dem Markt

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Börslicher Ausführung

 

Methoden der Swapsanrechnung bei Übertragung der Position werden in der Enumeration  ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE angegeben. Die Methode der Swapsanrechnung bestimmt die Maßeinheiten der Parameter SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT. Zum Beispiel, wenn die Swaps in der Einzahlung-Währung von Kunden angerechnet werden, wird in den Parametern das Volumen des angerechneten Swaps gerade in der Einzahlung-Währung des Kunden angegeben.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identifikator

Beschreibung

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Keine Swaps

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swaps werden in Punkten angerechnet

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swaps werden in Geld in der Basiswährung des Symbols angerechnet

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swaps werden in Geld in der Margin-Währung des Symbols angerechnet.

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swaps werden in Geld in der Einzahlung-Währung des Kunden angerechnet

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

Swaps werden in Geldwert der Währung für die Gewinnermittlung berechnet

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Instrumentpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Swaps (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Preis der Eröffnung der Position nach Symbol (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach einem Schlusskurs +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach dem aktuellen Geldkurs Bid +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet

 

Für Andeutung des Wochentages sind Werte der Enumeration  ENUM_DAY_OF_WEEK bestimmt.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identifikator

Beschreibung

SUNDAY

Sonntag

MONDAY

Montag

TUESDAY

Dienstag

WEDNESDAY

Mittwoch

THURSDAY

Donnerstag

FRIDAY

Freitag

SATURDAY

Samstag

 

Eine Option bezeichnet ein Recht, nicht jedoch die Pflicht, bestimmte Sache (Ware, Stocks, Futures, etc.) zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die folgende Enumerationen beschreiben die Optionseigenschaften, wie Optionstyp und das Recht, den sie gewährt.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identifikator

Beschreibung

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Eine Call-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu kaufen

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Eine Put-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu verkaufen

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identifikator

Beschreibung

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Europäische Option: die Option kann nur am Fälligkeitsdatum ausgeübt werden

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Amerikanische Option: die Option kann an jedem Handelstag vor der Fälligkeit ausgeübt werden

Die Finanzinstrumente sind nach Wirtschaftssektoren kategorisiert. Ein Wirtschaftssektor ist ein Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit, der spezifische Merkmale, wirtschaftliche Ziele, Funktionen und Verhaltensweisen aufweist, die es ermöglichen, diesen Sektor von anderen Teilen der Wirtschaft zu trennen. ENUM_SYMBOL_SECTOR listet die Wirtschaftssektoren auf, zu denen ein Handelsinstrument gehören kann.

 

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID

Beschreibung

SECTOR_UNDEFINED

Unbestimmt

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Grundstoffe

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

Kommunikationsdienste

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Konjunkturabhängige Konsumgüter

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Defensive Konsumgüter

SECTOR_CURRENCY

Währungen

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Kryptowährungen

SECTOR_ENERGY

Energie

SECTOR_FINANCIAL

Finanzsektor

SECTOR_HEALTHCARE

Gesundheitswesen

SECTOR_INDUSTRIALS

Industriell

SECTOR_REAL_ESTATE

Immobilien

SECTOR_TECHNOLOGY

Technologie

SECTOR_UTILITIES

Versorgungsunternehmen

 

Jedes Finanzinstrument kann einer bestimmten Art von Industrie oder Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. Eine Industrie ist ein Wirtschaftszweig, der eine eng verwandte Menge von Rohstoffen, Waren oder Dienstleistungen produziert. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY listet Branchen auf, zu denen ein Handelsinstrument gehören kann.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

ID

Beschreibung

INDUSTRY_UNDEFINED

Unbestimmt

Grundstoffe

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

INDUSTRY_ALUMINIUM

Aluminium

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

Baustoffe

INDUSTRY_CHEMICALS

Chemikalien

INDUSTRY_COKING_COAL

Kokskohle

INDUSTRY_COPPER

Kupfer

INDUSTRY_GOLD

Gold

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

Schnittholz und Holzproduktion

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

Andere Industriemetalle und Bergbau

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

Andere Edelmetalle und Bergbau

INDUSTRY_PAPER

Papier und Papierprodukte

INDUSTRY_SILVER

Silber

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

Spezialchemikalien

INDUSTRY_STEEL

Stahl

Kommunikationsdienste

INDUSTRY_ADVERTISING

Werbeagenturen

INDUSTRY_BROADCASTING

Rundfunk

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

Elektronische Spiele und Multimedia

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

Unterhaltung

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

Internet-Inhalte und -Informationen

INDUSTRY_PUBLISHING

Verlagswesen

INDUSTRY_TELECOM

Telekommunikationsdienste

Konjunkturabhängige Konsumgüter

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

Bekleidungsherstellung

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

Bekleidungseinzelhandel

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

Autohersteller

INDUSTRY_AUTO_PARTS

Autoteile

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

Auto- und Lkw-Händler

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

Kaufhäuser

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

Schuhe und Zubehör

INDUSTRY_FURNISHINGS

Mobiliar, Einrichtungsgegenstände und Geräte

INDUSTRY_GAMBLING

Glücksspiel

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

Heimwerkereinzelhandel

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

Interneteinzelhandel

INDUSTRY_LEISURE

Freizeit

INDUSTRY_LODGING

Beherbergung

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

Luxusgüter

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

Verpackung und Behälter

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

Personaldienstleistungen

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Freizeit-Fahrzeuge

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

Wohnbau

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

Ferienanlagen und Kasinos

INDUSTRY_RESTAURANTS

Restauration

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

Spezialisierter Einzelhandel

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

Textilherstellung

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

Reisedienstleistungen

Defensive Konsumgüter

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

Getränke - Brauereien

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

Getränke - alkoholfrei

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

Getränke - Weinkellereien und Destillerien

INDUSTRY_CONFECTIONERS

Konditoreien

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

Discountläden

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

Dienstleistungen im Bereich Bildung und Ausbildung

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

Landwirtschaftliche Produkte

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

Lebensmittelvertrieb

INDUSTRY_GROCERY_STORES

Lebensmittelgeschäfte

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

Haushalt und persönliche Produkte

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

Verpackte Lebensmittel

INDUSTRY_TOBACCO

Tabak

Energie

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

Öl- und Gasbohrung

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

Gewinnung und Verarbeitung von Öl und Gas

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

Öl und Gas, integriert

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

Öl- und Gas-Midstream

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

Öl und Gas, Raffinierung und Marketing

INDUSTRY_THERMAL_COAL

Thermische Kohle

INDUSTRY_URANIUM

Uran

Finanzsektor

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

Exchange Traded Fund (ETF)

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

Vermögensverwaltung

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

Banken - Diversifiziert

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

Banken - Regional

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

Capital markets

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

Geschlossener Fonds - Verschuldung

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

Geschlossene Fonds - Aktien

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

Geschlossener Fonds - Ausland

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

Kredit-Dienstleistungen

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

Finanzkonglomerate

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

Finanzdaten & Aktienbörse

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

Versicherungsmakler

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

Versicherung - Diversifiziert

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

Versicherung - Leben

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

Insurance - Property and casualty

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

Versicherung - Rückversicherung

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

Versicherung - Spezialgebiet

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

Hypotheken-Finanzierung

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

Mantelgesellschaften

Gesundheitswesen

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

Biotechnologie

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

Diagnostik und Forschung

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

Arzneimittelhersteller - Allgemein

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

Arzneimittelhersteller - Spezialitäten und Generika

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

Krankenversicherungen

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

Gesundheitsinformationsdienste

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

Einrichtungen der medizinischen Versorgung

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

Medizinische Geräte

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

Medizinischer Vertrieb

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

Medizinische Instrumente und Zubehör

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Pharmazeutische Einzelhändler

Industriell

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

INDUSTRY_AIRLINES

Fluggesellschaften

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

Flughäfen und Flugdienste

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

Bauprodukte und Ausrüstung

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

Geschäftsausstattung und -zubehör

INDUSTRY_CONGLOMERATES

Großkonzerne

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

Beratungsdienste

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

Elektrische Ausrüstung & Teile

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

Technik und Baugewerbe

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

Industrievertrieb

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

Infrastruktur-Betrieb

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

Integrierter Güterverkehr und Logistik

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

Seeschifffahrt

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

Metall-Herstellung

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

Kontrolle von Umweltverschmutzung und Behandlung

INDUSTRY_RAILROADS

Eisenbahnen

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

Miet- und Leasing-Dienstleistungen

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

Sicherheits- und Schutzdienste

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

Spezielle Dienstleistungen für Unternehmen

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

Spezialisierte Industriemaschinen

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

Arbeitsvermittlung

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

Werkzeuge und Zubehör

INDUSTRY_TRUCKING

Frachtverkehr

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

Waste management

Immobilien

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

Real estate - Development

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

Immobilien - Diversifiziert

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

Immobilien-Dienstleistungen

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

Immobilien-Investmentfonds - Diversifiziert

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

REIT - Medizinische Einrichtungen

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

REIT - Hotels und Motels

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

Immobilien-Investmentfonds - Industrie

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

Immobilien-Investmentfonds - Hypothek

INDUSTRY_REIT_OFFICE

Immobilien-Investmentfonds - Büros

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

Immobilien-Investmentfonds - Wohnraum

INDUSTRY_REIT_RETAIL

Immobilien-Investmentfonds - Einzelhandel

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

Immobilien-Investmentfonds - Besondere Räumlichkeiten

Technologie

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

Kommunikationsausrüstung

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

Computer-Ausrüstung

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

Unterhaltungselektronik

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

Elektronische Komponenten

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

Elektronik- und Computervertrieb

INDUSTRY_IT_SERVICES

Informationstechnische Dienstleistungen

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

Wissenschaftliche und technologische Instrumente

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

Halbleiter-Ausrüstung und -Materialien

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

Halbleiter

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

Software - Anwendungen

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

Software - Infrastruktur

INDUSTRY_SOLAR

Solarenergie

Versorgungsunternehmen

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

Versorger - Diversifiziert

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

Versorger - Unabhängige Energieerzeuger

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

Versorger - Erneuerbare Energie

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

Versorger - Regulierte Elektrizitätsunternehmen

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

Versorger - Regulierte Gasunternehmen

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

Versorger - Regulierte Wasserversorger

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

Beginn der Aufzählung der Typen von Versorgungsdienstleistungen. Korrespondierend mit INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED.

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

Ende der Aufzählung der Typen von Versorgungsdienstleistungen. Korrespondierend mit INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER.

 