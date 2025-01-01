//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Ereignis\"."

#property description "Datum des Ankerpunkts wird als Prozentsatz"

#property description "des Breite des Chartfensters angegeben."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Event"; // Name des Ereignisses

input int InpDate=25; // Datum des Ereignisses in %

input string InpText="Text"; // Text des Ereignisses

input color InpColor=clrRed; // Farbe des Ereignisses

input int InpWidth=1; // Größe des Punktes für Bewegung

input bool InpBack=false; //Ereignis Im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen um zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt das Objekt "Ereignis" auf dem Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Event", // Name des Ereignisses

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const string text="Text", // Text des Ereignisses

datetime time=0, // Zeit

const color clr=clrRed, // Farbe

const int width=1, // Punktdicke bei Wählen

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- wenn die Zeit nicht angegeben ist, wird Objekt auf dem letzten Balken erstellt werden

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Erstellen wir das Objekt "Ereignis"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Ereignis\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- den Text des Ereignisses setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- Farbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Dicke des Ankerpunktes, wenn ein Objekt ausgewählt ist, setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Bewegung des Ereignisses mit dem Maus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Text des Objektes "Ereignis" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Event", // Name des Ereignisses

const string text="Text") // Text

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ändern wir den Text des Objektes

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Text ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegung des Objekts "Ereignis" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Event", // Name des Ereignisses

datetime time=0) // Zeit

{

//--- wenn die Zeit nicht angegeben ist, bewegen wir das Ereignis auf den letzten Balken

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objekt bewegen

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Ereignis\" konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Objekt "Ereignis" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Event") // Name des Ereignisses

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Objekt löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Ereignis\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Array speichert Datumswerte, die verwendet werden,

//--- um die Koordinaten der Ankerpunkten des Objekts "Ereignis" zu setzen und zu bewegen

datetime date[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Definieren die Punkte um das Objekt zu erstellen

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- Erstellen wir das Objekt "Ereignis"

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir das Objekt

//--- Schleifenzähler

int h_steps=bars/2;

//--- Objekt bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- den Kanal aus dem Chart löschen

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}