Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenChartkonstantenChartperioden 

Chartperioden

Alle vordefinierten Zeitrahmen haben eindeutige Identifikatoren. Der Identifikator PERIOD_CURRENT bezeichnet den aktuellen Zeitrahmen eines Charts, auf welchem das mql5-Programm läuft.

ENUM_TIMEFRAMES

Identifikator

Beschreibung

PERIOD_CURRENT

Aktueller Zeitrahmen

PERIOD_M1

1 Minute

PERIOD_M2

2 Minuten

PERIOD_M3

3 Minuten

PERIOD_M4

4 Minuten

PERIOD_M5

5 Minuten

PERIOD_M6

6 Minuten

PERIOD_M10

10 Minuten

PERIOD_M12

12 Minuten

PERIOD_M15

15 Minuten

PERIOD_M20

20 Minuten

PERIOD_M30

30 Minuten

PERIOD_H1

1 Stunde

PERIOD_H2

2 Stunden

PERIOD_H3

3 Stunden

PERIOD_H4

4 Stunden

PERIOD_H6

6 Stunden

PERIOD_H8

8 Stunden

PERIOD_H12

12 Stunden

PERIOD_D1

1 Tag

PERIOD_W1

1 Woche

PERIOD_MN1

1 Monat

Beispiel:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Versuchen wir das Objekt Chart mit dem Namen zu erstellen",chart_name);
//--- wenn dieses Objekt fehlt, erstellen wir es
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- Symbol definieren
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- X-Koordinate für den Ankerpunkt vorgeben
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- Y-Koordinate für den Ankerpunkt vorgeben
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- Breite setzen
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- Höhe setzen
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- Zeitrahmen setzen
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- Maßstab setzen ( von 0 bis 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- Hervorheben mit der Maus deaktivieren
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identifikatoren der Zeitreihen #

Die Identifikatoren der Zeitreihen werden in den Funktion iHighest() und iLowest() verwendet. Sie können gleich einem der Werte der Aufzählung sein

ENUM_SERIESMODE

Identifier

Beschreibung

MODE_OPEN

Eröffnungspreis

MODE_LOW

Tief

MODE_HIGH

Hoch

MODE_CLOSE

Schlusspreis

MODE_VOLUME

Tick-Volumen

MODE_REAL_VOLUME

Echtes Volumen

MODE_SPREAD

Spread

