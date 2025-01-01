Chartperioden

Alle vordefinierten Zeitrahmen haben eindeutige Identifikatoren. Der Identifikator PERIOD_CURRENT bezeichnet den aktuellen Zeitrahmen eines Charts, auf welchem das mql5-Programm läuft.

ENUM_TIMEFRAMES

Identifikator Beschreibung PERIOD_CURRENT Aktueller Zeitrahmen PERIOD_M1 1 Minute PERIOD_M2 2 Minuten PERIOD_M3 3 Minuten PERIOD_M4 4 Minuten PERIOD_M5 5 Minuten PERIOD_M6 6 Minuten PERIOD_M10 10 Minuten PERIOD_M12 12 Minuten PERIOD_M15 15 Minuten PERIOD_M20 20 Minuten PERIOD_M30 30 Minuten PERIOD_H1 1 Stunde PERIOD_H2 2 Stunden PERIOD_H3 3 Stunden PERIOD_H4 4 Stunden PERIOD_H6 6 Stunden PERIOD_H8 8 Stunden PERIOD_H12 12 Stunden PERIOD_D1 1 Tag PERIOD_W1 1 Woche PERIOD_MN1 1 Monat

Beispiel:

string chart_name="test_Object_Chart";

Print("Versuchen wir das Objekt Chart mit dem Namen zu erstellen",chart_name);

//--- wenn dieses Objekt fehlt, erstellen wir es

if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);

//--- Symbol definieren

ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");

//--- X-Koordinate für den Ankerpunkt vorgeben

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

//--- Y-Koordinate für den Ankerpunkt vorgeben

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);

//--- Breite setzen

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);

//--- Höhe setzen

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);

//--- Zeitrahmen setzen

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);

//--- Maßstab setzen ( von 0 bis 5)

ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);

//--- Hervorheben mit der Maus deaktivieren

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identifikatoren der Zeitreihen #

Die Identifikatoren der Zeitreihen werden in den Funktion iHighest() und iLowest() verwendet. Sie können gleich einem der Werte der Aufzählung sein

ENUM_SERIESMODE

Identifier Beschreibung MODE_OPEN Eröffnungspreis MODE_LOW Tief MODE_HIGH Hoch MODE_CLOSE Schlusspreis MODE_VOLUME Tick-Volumen MODE_REAL_VOLUME Echtes Volumen MODE_SPREAD Spread

Siehe auch

PeriodSeconds, Period, Datum und Zeit, Objektsichtbarkeit