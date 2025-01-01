- Typen der Chartereignisse
- Chartperioden
- Charteigenschaften
- Positionieren des Charts
- Darstellung des Charts
- Beispiele von Arbeiten mit dem Chart
Chartperioden
Alle vordefinierten Zeitrahmen haben eindeutige Identifikatoren. Der Identifikator PERIOD_CURRENT bezeichnet den aktuellen Zeitrahmen eines Charts, auf welchem das mql5-Programm läuft.
ENUM_TIMEFRAMES
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
PERIOD_CURRENT
|
Aktueller Zeitrahmen
|
PERIOD_M1
|
1 Minute
|
PERIOD_M2
|
2 Minuten
|
PERIOD_M3
|
3 Minuten
|
PERIOD_M4
|
4 Minuten
|
PERIOD_M5
|
5 Minuten
|
PERIOD_M6
|
6 Minuten
|
PERIOD_M10
|
10 Minuten
|
PERIOD_M12
|
12 Minuten
|
PERIOD_M15
|
15 Minuten
|
PERIOD_M20
|
20 Minuten
|
PERIOD_M30
|
30 Minuten
|
PERIOD_H1
|
1 Stunde
|
PERIOD_H2
|
2 Stunden
|
PERIOD_H3
|
3 Stunden
|
PERIOD_H4
|
4 Stunden
|
PERIOD_H6
|
6 Stunden
|
PERIOD_H8
|
8 Stunden
|
PERIOD_H12
|
12 Stunden
|
PERIOD_D1
|
1 Tag
|
PERIOD_W1
|
1 Woche
|
PERIOD_MN1
|
1 Monat
Beispiel:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Identifikatoren der Zeitreihen #
Die Identifikatoren der Zeitreihen werden in den Funktion iHighest() und iLowest() verwendet. Sie können gleich einem der Werte der Aufzählung sein
ENUM_SERIESMODE
|
Identifier
|
Beschreibung
|
MODE_OPEN
|
Eröffnungspreis
|
MODE_LOW
|
Tief
|
MODE_HIGH
|
Hoch
|
MODE_CLOSE
|
Schlusspreis
|
MODE_VOLUME
|
Tick-Volumen
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Echtes Volumen
|
MODE_SPREAD
|
Spread
Siehe auch