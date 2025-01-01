|
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Kanal der Standardabweichung\"."
#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Pixeln angegeben"
#property description "Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpName="StdDevChannel"; // Kanalname
input int InpDate1=10; // Datum des ersten Punktes in %
input int InpDate2=40; // Datum des zweiten Punktes in %
input double InpDeviation=1.0; // Abweichung
input color InpColor=clrRed; // Kanalfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Stil der Kanallinien
input int InpWidth=2; // Kanallinienbreite
input bool InpFill=false; // Farbfüllung des Kanals
input bool InpBack=false; // Im Hintergrund
input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen
input bool InpRayLeft=false; // Fortsetzung des Kanals nach links
input bool InpRayRight=false; // Fortsetzung des Kanals nach rechts
input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt Kanal der Standardabweichung mit angegebenen Koordinaten|
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Channel", // Kanalname
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes
datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes
const double deviation=1.0, // Abweichung
const color clr=clrRed, // Kanalfarbe
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Stil der Kanallinien
const int width=1, // Breite der Kanallinien
const bool fill=false, // Farbfüllung des Kanals
const bool back=false, // Im Hintergrund
const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen
const bool ray_left=false, // Fortsetzung des Kanals nach links
const bool ray_right=false, // Fortsetzung des Kanals nach rechts
const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste
const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick
{
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Kanal auf angegebenen Koordinaten erstellen
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": Kanal der Standardabweichung konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Wert der Abweichung setzen, Kanalbreite abhängt von ihm
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
//--- Kanalfarbe setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Stil der Kanallinien einstellen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Breite der Kanallinien einstellen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Kanalfüllung
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen des Kanals für Bewegung
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung des Kanals nach links
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung des Kanals nach rechts
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt die Kanalbindung |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelPointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Channel", // Kanalname
const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes
datetime time=0) // Zeitkoordinate des Ankerpunktes
{
//--- wenn die Zeit des Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn auf den letzten Balken
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert Abweichung des Kanals |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDeviationChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Channel", // Kanalname
const double deviation=1.0) // Abweichung
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- den Winkel der Trendlinie ändern
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))
{
Print(__FUNCTION__,
": Konnte nicht Kanalabweichung ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht den Kanal |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="Channel") // Kanalname
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- den Kanal löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": kann nicht den Kanal löschen! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft die Werte der Kanalbindungspunkten für leere Werte |
//| setzt Standardwerte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
{
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links vom zweiten sein
if(!time1)
{
//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- stellen wir den zweiten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt
time1=temp[0];
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100)
{
Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
return;
}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Kanalbindungspunkten verwendet werden
datetime date[];
double price[];
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um den Kanal zu zeichnen
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- wir erstellen den Kanal der Standardabweichung
if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,
InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir den Kanal horizontal nach rechts und erweitern ihn
//--- Schleifenzähler
int h_steps=bars/2;
//--- Kanal bewegen
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- die nächsten Werte nehmen
if(d1<bars-1)
d1+=1;
if(d2<bars-1)
d2+=1;
//--- Ankerpunkte bewegen
if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
return;
if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
double v_steps=InpDeviation*2;
//--- den Kanal erweitern
for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)
{
if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- den Kanal aus dem Chart löschen
StdDevChannelDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//---
}