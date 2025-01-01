//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Kanal der Standardabweichung\"."

#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Pixeln angegeben"

#property description "Chartfenster."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="StdDevChannel"; // Kanalname

input int InpDate1=10; // Datum des ersten Punktes in %

input int InpDate2=40; // Datum des zweiten Punktes in %

input double InpDeviation=1.0; // Abweichung

input color InpColor=clrRed; // Kanalfarbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Stil der Kanallinien

input int InpWidth=2; // Kanallinienbreite

input bool InpFill=false; // Farbfüllung des Kanals

input bool InpBack=false; // Im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpRayLeft=false; // Fortsetzung des Kanals nach links

input bool InpRayRight=false; // Fortsetzung des Kanals nach rechts

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt Kanal der Standardabweichung mit angegebenen Koordinaten|

//+------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Channel", // Kanalname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes

datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes

const double deviation=1.0, // Abweichung

const color clr=clrRed, // Kanalfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Stil der Kanallinien

const int width=1, // Breite der Kanallinien

const bool fill=false, // Farbfüllung des Kanals

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool ray_left=false, // Fortsetzung des Kanals nach links

const bool ray_right=false, // Fortsetzung des Kanals nach rechts

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Kanal auf angegebenen Koordinaten erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kanal der Standardabweichung konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Wert der Abweichung setzen, Kanalbreite abhängt von ihm

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);

//--- Kanalfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Stil der Kanallinien einstellen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Breite der Kanallinien einstellen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Kanalfüllung

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen des Kanals für Bewegung

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung des Kanals nach links

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung des Kanals nach rechts

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verschiebt die Kanalbindung |

//+------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelPointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Channel", // Kanalname

const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes

datetime time=0) // Zeitkoordinate des Ankerpunktes

{

//--- wenn die Zeit des Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn auf den letzten Balken

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Abweichung des Kanals |

//+------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelDeviationChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Channel", // Kanalname

const double deviation=1.0) // Abweichung

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- den Winkel der Trendlinie ändern

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht Kanalabweichung ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht den Kanal |

//+------------------------------------------------------------------+

bool StdDevChannelDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Channel") // Kanalname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- den Kanal löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": kann nicht den Kanal löschen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft die Werte der Kanalbindungspunkten für leere Werte |

//| setzt Standardwerte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)

{

//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links vom zweiten sein

if(!time1)

{

//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- stellen wir den zweiten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt

time1=temp[0];

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten der Kanalbindungspunkten verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Definieren die Punkte um den Kanal zu zeichnen

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

//--- wir erstellen den Kanal der Standardabweichung

if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir den Kanal horizontal nach rechts und erweitern ihn

//--- Schleifenzähler

int h_steps=bars/2;

//--- Kanal bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- die nächsten Werte nehmen

if(d1<bars-1)

d1+=1;

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- Ankerpunkte bewegen

if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))

return;

if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Schleifenzähler

double v_steps=InpDeviation*2;

//--- den Kanal erweitern

for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)

{

if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- den Kanal aus dem Chart löschen

StdDevChannelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}