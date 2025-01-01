DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenObjektkonstantenObjekttypenOBJ_HLINE 

OBJ_HLINE

Horizontale Linie.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart eine horizontale Linie. Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

 

//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Horizontale Linie\"."
#property description "Preis des Ankerpunkts wird als Prozentsatz"
#property description "Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string          InpName="HLine";     // Linienname
input int             InpPrice=25;         // Linienpreis in %
input color           InpColor=clrRed;     // Linienfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Linienstil
input int             InpWidth=3;          // Linienbreite
input bool            InpBack=false;       // Die Linie im Hintergrund
input bool            InpSelection=true;   // Wählen zu bewegen
input bool            InpHidden=true;      // Ausgeblendet in der Objektliste
input long            InpZOrder=0;         // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt eine horizontale Linie                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID des Charts
                 const string          name="HLine",      // Linienname
                 const int             sub_window=0,      // Nummer des Unterfensters
                 double                price=0,           // Linienpreis
                 const color           clr=clrRed,        // Linienfarbe
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Linienstil
                 const int             width=1,           // Linienbreite
                 const bool            back=false,        // Im Hintergrund
                 const bool            selection=true,    // Wählen um zu bewegen
                 const bool            hidden=true,       // Ausgeblendet in der Objektliste
                 const long            z_order=0)         // Priorität auf Mausklick
  {
//--- wenn der Preis nicht angegeben ist, setzen wir ihn gleich dem aktuellen Bid-Preis
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- eine horizontale Linie erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Horizontale Linie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Farbe der Linie setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Horizontale Linie bewegen                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long   chart_ID=0,   // ID des Charts
               const string name="HLine"// Linienname
               double       price=0)      // Linienfarbe
  {
//--- wenn der Preis der Linie nicht angegeben ist, bewegen wir die Linie auf das Niveau des aktuellen Bid-Preises
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- eine horizontale Linie bewegen
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Horizontale Linie konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht eine horizontale Linie                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long   chart_ID=0,   // ID des Charts
                 const string name="HLine"// Linienname
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- eine horizontale Linie löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Horizontale Linie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
    }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
     }
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Array speichert Preiswerte, die verwendet werden,
//--- um die Koordinaten der Ankerpunkten der Linie zu setzen und zu ändern
   double price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- eine horizontale Linie erstellen
   if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Linie
//--- Schleifenzähler
   int v_steps=accuracy/2;
//--- Linie bewegen
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- die Linie aus dem Chart löschen
   HLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
  }