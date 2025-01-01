//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Horizontale Linie\"."

#property description "Preis des Ankerpunkts wird als Prozentsatz"

#property description "Chartfenster."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="HLine"; // Linienname

input int InpPrice=25; // Linienpreis in %

input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Linienstil

input int InpWidth=3; // Linienbreite

input bool InpBack=false; // Die Linie im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt eine horizontale Linie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="HLine", // Linienname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

double price=0, // Linienpreis

const color clr=clrRed, // Linienfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil

const int width=1, // Linienbreite

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- wenn der Preis nicht angegeben ist, setzen wir ihn gleich dem aktuellen Bid-Preis

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine horizontale Linie erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": Horizontale Linie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Farbe der Linie setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Linienbreite setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Horizontale Linie bewegen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="HLine", // Linienname

double price=0) // Linienfarbe

{

//--- wenn der Preis der Linie nicht angegeben ist, bewegen wir die Linie auf das Niveau des aktuellen Bid-Preises

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine horizontale Linie bewegen

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": Horizontale Linie konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht eine horizontale Linie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="HLine") // Linienname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine horizontale Linie löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Horizontale Linie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Array speichert Preiswerte, die verwendet werden,

//--- um die Koordinaten der Ankerpunkten der Linie zu setzen und zu ändern

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- eine horizontale Linie erstellen

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir die Linie

//--- Schleifenzähler

int v_steps=accuracy/2;

//--- Linie bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- die Linie aus dem Chart löschen

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}