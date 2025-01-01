DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenIndikatorkonstantenLinien der Indikatoren 

Linien der Indikatoren

Einige technische Indikatoren haben mehrere  auf dem Chart gezeichnete Puffer. Numerierung der Indikatorpuffers faengt mit 0 an. Beim Kopieren der Indikatorwerte durch die Funktion CopyBuffer() ins Feld des Typs double kann man für einige Indikatoren nicht die Nummer des kopierten Puffers, sondern den Identifikator dieses Puffers angeben.  
 

Identifikatoren der Indikatorlinien, zulaessige für Kopieren der Indikatorwerte iMACD(), iRVI() und iStochastic()

 

Konstante

Wert

Beschreibung

MAIN_LINE

0

Grundlinie

SIGNAL_LINE

1

Sygnallinie

Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte ADX() und ADXW() zulaessig sind

Konstante

Wert

Beschreibung

MAIN_LINE

0

Grundlinie

PLUSDI_LINE

1

Linie +DI

MINUSDI_LINE

2

Linie –DI

Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte iBands() zulaessig sind

Konstante

Wert

Beschreibung

BASE_LINE

0

Grundlinie

UPPER_BAND

1

Obere Grenze

LOWER_BAND

2

Untere Grenze

Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte iEnvelopes() und iFractals() zulaessig sind

Konstante

Wert

Beschreibung

UPPER_LINE

0

Obere Linie

LOWER_LINE

1

Untere Linie

Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iGator() zulaessig sind

Konstante

Wert

Beschreibung

UPPER_HISTOGRAM

0

Oberes Histogramm

LOWER_HISTOGRAM

2

Unteres Histogramm

Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iAlligator() zulaessig sind

Konstante

Wert

Beschreibung

GATORJAW_LINE

0

Linie der Kiefer

GATORTEETH_LINE

1

Linie der Zaehne

GATORLIPS_LINE

2

Linie der Lippen

Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iIchimoku() zulaessig sind

Konstante

Wert

Beschreibung

TENKANSEN_LINE

0

Linie Tenkan-sen

KIJUNSEN_LINE

1

Linie Kijun-sen

SENKOUSPANA_LINE

2

Linie Senkou Span A

SENKOUSPANB_LINE

3

Linie Senkou Span B

CHIKOUSPAN_LINE

4

Linie Chikou Span