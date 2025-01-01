Linien der Indikatoren

Einige technische Indikatoren haben mehrere auf dem Chart gezeichnete Puffer. Numerierung der Indikatorpuffers faengt mit 0 an. Beim Kopieren der Indikatorwerte durch die Funktion CopyBuffer() ins Feld des Typs double kann man für einige Indikatoren nicht die Nummer des kopierten Puffers, sondern den Identifikator dieses Puffers angeben.



Identifikatoren der Indikatorlinien, zulaessige für Kopieren der Indikatorwerte iMACD(), iRVI() und iStochastic()

Konstante Wert Beschreibung MAIN_LINE 0 Grundlinie SIGNAL_LINE 1 Sygnallinie

Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte ADX() und ADXW() zulaessig sind

Konstante Wert Beschreibung MAIN_LINE 0 Grundlinie PLUSDI_LINE 1 Linie +DI MINUSDI_LINE 2 Linie –DI

Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte iBands() zulaessig sind

Konstante Wert Beschreibung BASE_LINE 0 Grundlinie UPPER_BAND 1 Obere Grenze LOWER_BAND 2 Untere Grenze

Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte iEnvelopes() und iFractals() zulaessig sind

Konstante Wert Beschreibung UPPER_LINE 0 Obere Linie LOWER_LINE 1 Untere Linie

Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iGator() zulaessig sind

Konstante Wert Beschreibung UPPER_HISTOGRAM 0 Oberes Histogramm LOWER_HISTOGRAM 2 Unteres Histogramm

Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iAlligator() zulaessig sind

Konstante Wert Beschreibung GATORJAW_LINE 0 Linie der Kiefer GATORTEETH_LINE 1 Linie der Zaehne GATORLIPS_LINE 2 Linie der Lippen

Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iIchimoku() zulaessig sind