- Preiskonstanten
- Glaettungsmethoden
- Linien der Indikatoren
- Zeichnungsstile
- Eigenschaften der Benutzerobjekte
- Typen der Indikatoren
- Identifikatoren der Datentypen
Einige technische Indikatoren haben mehrere auf dem Chart gezeichnete Puffer. Numerierung der Indikatorpuffers faengt mit 0 an. Beim Kopieren der Indikatorwerte durch die Funktion CopyBuffer() ins Feld des Typs double kann man für einige Indikatoren nicht die Nummer des kopierten Puffers, sondern den Identifikator dieses Puffers angeben.
Identifikatoren der Indikatorlinien, zulaessige für Kopieren der Indikatorwerte iMACD(), iRVI() und iStochastic()
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
MAIN_LINE
|
0
|
Grundlinie
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Sygnallinie
Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte ADX() und ADXW() zulaessig sind
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
MAIN_LINE
|
0
|
Grundlinie
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Linie +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Linie –DI
Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte iBands() zulaessig sind
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
BASE_LINE
|
0
|
Grundlinie
|
UPPER_BAND
|
1
|
Obere Grenze
|
LOWER_BAND
|
2
|
Untere Grenze
Identifikatoren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Indikatorwerte iEnvelopes() und iFractals() zulaessig sind
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
UPPER_LINE
|
0
|
Obere Linie
|
LOWER_LINE
|
1
|
Untere Linie
Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iGator() zulaessig sind
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Oberes Histogramm
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Unteres Histogramm
Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iAlligator() zulaessig sind
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Linie der Kiefer
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Linie der Zaehne
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Linie der Lippen
Identifikatiren der Indikatorlinien, die beim Kopieren der Werte des Indikators iIchimoku() zulaessig sind
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Linie Tenkan-sen
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Linie Kijun-sen
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Linie Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Linie Senkou Span B
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Linie Chikou Span