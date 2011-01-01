DokumentationKategorien
DRAW_BARS

DRAW_BARS-Stil zeichnet Balken auf den Werten der vier Indikator-Puffer, die die Preise Open, High, Low und Close enthalten. Es erlaubt individuelle Indikatoren in Form von Balken, darunter ein in separates Grafikfenster und andere Finanzinstrumente, zu erstellen.

Balkenfarbe kann durch Compiler-Direktiven oder dynamisch mit der PlotIndexSetInteger()-Funktion angegeben werden. Dynamische Veränderungen in den Eigenschaften der graphischen Konstruktion ermöglichen es Ihnen, die Indikatoren zu "wiederbeleben" so, dass sie ihr Aussehen ändern je nach der aktuellen Situation.

Der Indikator ist nur für die Balken, fur die nicht leer Werte aller vier Indikator-Puffern angegeben wird, gezeichnet. Um anzugeben, welchen Wert als "leer" betrachtet werden soll, setzen Sie diesen Wert in der Eigenschaft PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen
   PlotIndexSetDoubleIndex_der_Darstellung_DRAW_BARS,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Immer füllen Sie die Indikator-Puffer mit Werten expliziert aus, geben Sie den leeren Wert in Puffer der Balken zu überspringen.

Die erforderliche Anzahl der Puffer für den Bau von DRAW_BARS ist 4. Alle Puffer sollen eine nach der anderen in dieser Reihenfolge gehen: Open, High, Low und Close. Keiner der Puffer darf nicht nur leere Werte erhalten, da in diesem Fall nichts gezeichnet wird.

Ein Beispiel für einen Indikator, der Balken des Finanzinstrumenten in einem separaten Fenster zeichnet. Die Balkenfarbe wird zufällig alle N Ticks verändert. Der Parameter N wird in externen Parameter des Indikators angegeben, damit kann es manuell angegeben werden (die Registerkarte "Einstellungen" im Indikatoreigenschaften-Fenster).

Ein Beispiel für den DRAW_BARS-Stil

Bitte beachten Sie, dass für plot1 mit dem DRAW_BARS-Stil die Farbe mit Compiler-Direktiven #property angegeben wird, und dann in der Funktion OnCalculate() wird die Farbe nach dem Zufallsprinzip aus einer vorbereiteten Liste ausgewählt.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DRAW_BARS.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Der Indikator zeigt DRAW_BARS"
#property description "Zeichnet in einem separaten Fenster Balken des ausgewählten Symbols"
#property description "Die Farbe und Größe der Balken und der Symbol werden nach dem Zufallsprinzip "
#property description "jede N Ticks verändert
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Bars
#property indicator_label1  "Bars"
#property indicator_type1   DRAW_BARS
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Eingabeparameter
input int      N=5;              // Anzahl der Ticks um Art zu ändern
input int      bars=500;         // Anzahl der Balken zu zeigen
input bool     messages=false;   // Ausgabe der Meldungen ins"Experts"-Journal
//--- Indicator-Puffer
double         BarsBuffer1[];
double         BarsBuffer2[];
double         BarsBuffer3[];
double         BarsBuffer4[];
//--- Symbolname
string symbol;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- wenn es gibt zu wenig bars, Arbeit früher vollenden
   if(bars<50)
     {
      Comment("Geben Sie eine größere Anzahl von Bars! Arbeit des Indikators ist beendet");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
//--- Name des Symbols, für das die Balken gezeichnet werden
   symbol=_Symbol;
//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");
//--- Leerer Wert
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
   ticks++;
//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat
   if(ticks>=N)
     {
 //--- Wählen wir ein neues Symbol aus dem "Market Watch"
      symbol=GetRandomSymbolName();
      //--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
      ChangeLineAppearance();
 
      int tries=0;
      //--- Machen wir 5 Versuche, um den Puffer mit Preise aus symbol zu füllen
      while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)
        {
         //--- Zähler der CopyFromSymbolToBuffers() Funktionsaufrufe
         tries++;
        }
      //--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
      ticks=0;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Füllen wir den Indikator-Puffer mit Preise aus                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)
  {
//--- In die Array rates[] kopieren wir Preise Open, High, Low und Close
   MqlRates rates[];
//--- Zähler der Versuche
   int attempts=0;
//--- Wieviel kopiert
   int copied=0;
//--- Machen wir 25 Versuche, um die Zeitreihe für das gewünschten Symbol zu erhalten
   while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
     {
      Sleep(100);
      attempts++;
      if(messagesPrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
     }
//--- Wenn es gelang nicht eine ausreichende Anzahl von Balken zu kopieren
   if(copied!=bars)
     {
      //--- erstellen wir einen Nachrichtenstring
      string comm=StringFormat("Für Symbol %s konnte nur %d Balken von %d gefragten Balken erhalten",
                               name,
                               copied,
                               bars
                               );
      //--- Zeigen wir einer Nachricht in einer Kommentar auf dem Haupt-Chart-Fenster
      Comment(comm);
      //--- Anzeige von Informationen
      if(messagesPrint(comm);
      return(false);
     }
   else
     {
      //--- Einstellen wir Anzeige des Symbols 
      PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");
     }
//--- Initialisieren wir den Puffer leere Werte
   ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);   
//--- Kopieren wir Preise in Puffer
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
 //--- Berechnen wir den entsprechenden Index für den Puffer
      int buffer_index=total-copied+i;
 //--- Schreiben wir die Preise in Puffer
      BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
      BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
      BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
      BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt ein zufälliges Symbol aus dem Market Watch zurück           |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
  {
//--- Anzahl der in dem "Market Watch" Fenster angezeigten Symbole
   int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- Position des Symbols in der Liste - eine Zufallszahl zwischen 0 und symbols
   int number=MathRand()%symbols;
//--- Gibt den Namen des Symbols an der angegebenen Position zurück
   return SymbolName(number,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen von Balken                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Balken zu erstellen
   string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Balkenfarbe
   int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
   int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
   int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- Block mit Änderungen der Balkenbreite
   number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
   int width=number%5;   // Breite ist von 0 bis 4
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- Schreiben wir den Namen des Symbols
   comm="\r\n"+symbol+comm;
 
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
   Comment(comm);
  }

 