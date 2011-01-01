//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_BARS.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Der Indikator zeigt DRAW_BARS"

#property description "Zeichnet in einem separaten Fenster Balken des ausgewählten Symbols"

#property description "Die Farbe und Größe der Balken und der Symbol werden nach dem Zufallsprinzip "

#property description "jede N Ticks verändert



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 1

//--- plot Bars

#property indicator_label1 "Bars"

#property indicator_type1 DRAW_BARS

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks um Art zu ändern

input int bars=500; // Anzahl der Balken zu zeigen

input bool messages=false; // Ausgabe der Meldungen ins"Experts"-Journal

//--- Indicator-Puffer

double BarsBuffer1[];

double BarsBuffer2[];

double BarsBuffer3[];

double BarsBuffer4[];

//--- Symbolname

string symbol;

//--- Array, um die Farbe zu speichern

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- wenn es gibt zu wenig bars, Arbeit früher vollenden

if(bars<50)

{

Comment("Geben Sie eine größere Anzahl von Bars! Arbeit des Indikators ist beendet");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);

//--- Name des Symbols, für das die Balken gezeichnet werden

symbol=_Symbol;

//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");

//--- Leerer Wert

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Wählen wir ein neues Symbol aus dem "Market Watch"

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();



int tries=0;

//--- Machen wir 5 Versuche, um den Puffer mit Preise aus symbol zu füllen

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)

{

//--- Zähler der CopyFromSymbolToBuffers() Funktionsaufrufe

tries++;

}

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Füllen wir den Indikator-Puffer mit Preise aus |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)

{

//--- In die Array rates[] kopieren wir Preise Open, High, Low und Close

MqlRates rates[];

//--- Zähler der Versuche

int attempts=0;

//--- Wieviel kopiert

int copied=0;

//--- Machen wir 25 Versuche, um die Zeitreihe für das gewünschten Symbol zu erhalten

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);

}

//--- Wenn es gelang nicht eine ausreichende Anzahl von Balken zu kopieren

if(copied!=bars)

{

//--- erstellen wir einen Nachrichtenstring

string comm=StringFormat("Für Symbol %s konnte nur %d Balken von %d gefragten Balken erhalten",

name,

copied,

bars

);

//--- Zeigen wir einer Nachricht in einer Kommentar auf dem Haupt-Chart-Fenster

Comment(comm);

//--- Anzeige von Informationen

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");

}

//--- Initialisieren wir den Puffer leere Werte

ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);

//--- Kopieren wir Preise in Puffer

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- Berechnen wir den entsprechenden Index für den Puffer

int buffer_index=total-copied+i;

//--- Schreiben wir die Preise in Puffer

BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;

BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;

BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;

BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt ein zufälliges Symbol aus dem Market Watch zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- Anzahl der in dem "Market Watch" Fenster angezeigten Symbole

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- Position des Symbols in der Liste - eine Zufallszahl zwischen 0 und symbols

int number=MathRand()%symbols;

//--- Gibt den Namen des Symbols an der angegebenen Position zurück

return SymbolName(number,true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen von Balken |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Balken zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Balkenfarbe

int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen

int color_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Schreiben wir die Linienfarbe

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Block mit Änderungen der Balkenbreite

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Schreiben wir den Namen des Symbols

comm="\r

"+symbol+comm;



//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}