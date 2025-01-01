//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- geben wir Werte der Konstanten aus

Print("M_E = ",DoubleToString(M_E,16));

Print("M_LOG2E = ",DoubleToString(M_LOG2E,16));

Print("M_LOG10E = ",DoubleToString(M_LOG10E,16));

Print("M_LN2 = ",DoubleToString(M_LN2,16));

Print("M_LN10 = ",DoubleToString(M_LN10,16));

Print("M_PI = ",DoubleToString(M_PI,16));

Print("M_PI_2 = ",DoubleToString(M_PI_2,16));

Print("M_PI_4 = ",DoubleToString(M_PI_4,16));

Print("M_1_PI = ",DoubleToString(M_1_PI,16));

Print("M_2_PI = ",DoubleToString(M_2_PI,16));

Print("M_2_SQRTPI = ",DoubleToString(M_2_SQRTPI,16));

Print("M_SQRT2 = ",DoubleToString(M_SQRT2,16));

Print("M_SQRT1_2 = ",DoubleToString(M_SQRT1_2,16));

}