//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_HISTOGRAM.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_COLOR_HISTOGRAM"

#property description "Zeichnet die Sinuskurve als ein Histogram in einem separaten Fenster"

#property description "Farbe und Breite der Säulen werden zufällig"

#property description "jede N Ticks verändert"

#property description "Parameter bars setzt die Anzahl der Balken um die Sinuskurve zu wiederholen"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- Eingabeparameter

input int bars=30; // Zeitraum der Sinuskurve in Balken

input int N=5; // Anzahl der Ticks um Histogram zu ändern

//--- plot Color_Histogram

#property indicator_label1 "Color_Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

//--- Definieren wir 8 Farben um Segmente zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)

#property indicator_color1 clrRed,clrGreen,clrBlue,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrMediumSeaGreen,clrGold

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Puffer mit Werte

double Color_HistogramBuffer[];

//--- Puffer mit Farbindizes

double Color_HistogramColors[];

//--- Faktor für 2Pi Winkel im Bogenmaß durch Multiplikation mit der Parameter bars

double multiplier;

int color_sections;

//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 14 Elemente

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- Array für Speicherung der Linienstile

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,Color_HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Color_HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- Anzahl der Farben um die Sinuskurve zu färben

color_sections=8; // Sehen Sie Kommentar zur Eigenschaft #property indicator_color1

//--- Berechnen wir den Multiplikator

if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;

else

{

PrintFormat("Geben Sie den Wert von bars=%d größer als 1",bars);

//--- Vorzeitige Beendigung des Indikators

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine kritische Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Ändern wir die Farben des Histogramms

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Berechnen der Indikatorwerte

int start=0;

//--- Wenn die Berechnung auf einem vorherigen Lauf von OnCalculate gemacht war

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // Setzen wir den Beginn der Berechnung auf dem vorletzten Balken

//--- Füllen den Indikator-Puffer mit Werte

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Wert

Color_HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);

//--- Farbe

int color_index=i%(bars*color_sections);

color_index/=bars;

Color_HistogramColors[i]=color_index;

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf der Funktion zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Farbe der Linienteile |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Anzahl der Farben

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- erhalten wir eine Zufallszahl

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division

int i=number%size;

//--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0, // Nummer der Grafikstile

PLOT_LINE_COLOR, // Property Identifier

plot_color_ind, // Farbindex, in dem wir die Farbe schreiben

cols[i]); // neue Farbe

//--- schreiben wir die Farbe

comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der angezeigten Linie im Indikator |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Linie zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

int number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen des Linienstils

number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles

int size=ArraySize(styles);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen

int style_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Schreiben wir den Linienstil

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}