//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Gann Gitter\"."

#property description "Koordinaten der Gitterankerpunkten werden in Prozente"

#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="GannGrid"; // Gittername

input int InpDate1=15; // Datum des ersten Punktes in %

input int InpPrice1=25; // Preis des ersten Punktes in %

input int InpDate2=35; // Datum des zweiten Punktes in %

input double InpScale=3.0; // Maßstab

input bool InpDirection=false; // Trendrichtung

input color InpColor=clrRed; // Gitterfarbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Gitterlinienstil

input int InpWidth=1; // Breite der Fanlinien

input bool InpBack=false; // Das Gitter im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt "Gann Gitter" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannGrid", // Gittername

const int sub_window=0, // Nummer des Fensters

datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes

double price1=0, // Preis des ersten Punktes

datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes

const double scale=1.0, // Maßstab

const bool direction=true, // Trendrichtung

const color clr=clrRed, // Gitterfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Gitterlinienstil

const int width=1, // Gitterlinienbreite

const bool back=false, // In der Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeGannGridEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- "Gann Gitter" auf angegebenen Koordinaten erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \" Gann Gitter\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- Ändern wir die Richtung des Trends von "Gann Gitter" (true - absteigend, falsch - aufsteigend)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);

//--- Gitterfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Gitterlinienstil angeben

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Breite der Gitterlinien einstellen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen des Gitters für Bewegung

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verschiebt den Ankerpunkt von Gann Gitter |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridPointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannGrid", // Gittername

const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes

double price=0) // Preiskoordinate des Punktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Gitterankerpunkt bewegen

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Maßstab von "Gann Gitter" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridScaleChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannGrid", // Gitter

const double scale=1.0) // Maßstab

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Maßstab ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Trendrichtung von "Gann Gitter" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridDirectionChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannGrid", // Gittername

const bool direction=true) // Trendrichtung

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Ändern wir die Trendrichtung von "Gann Gitter"

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Trendrichtung ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion löscht das Objekt "Gann Gitter" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannGridDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="GannGrid") // Gittername

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Gann Gitter löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \" Gann Gitter\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Gann Gitter |

//| und setzt Standardwerte für leere Werte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannGridEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links vom ersten sein

if(!time1)

{

//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- stellen wir den ersten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt

time1=temp[0];

}

//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

;}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten der Ankerpunkten des Gitters verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Definieren die Punkte um Gann Gitter zu zeichnen

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- Gann Gitter erstellen

if(!GannGridCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir die Gitterankerpunkte

//--- Schleifenzähler

int v_steps=accuracy/4;

//--- Wir bewegen den ersten Bezugspunkt vertikal

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p1<accuracy-1)

p1+=1;

if(!GannGridPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Schleifenzähler

int h_steps=bars/4;

//--- den zweiten Punkt horizontal bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(d2<bars-1)

d2+=1;

if(!GannGridPointChange(0,InpName,1,date[d2],0))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Ändern wir die Trendrichtung des Gitters zu absteigend

GannGridDirectionChange(0,InpName,true);

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- das Gitter aus dem Chart löschen

GannGridDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}