OBJ_GANNGRID

Gann Gitter.

Hinweis

Für "Gann Gitter" können Sie den Trendtyp aus der Enumeration ENUM_GANN_DIRECTION angeben. Durch die Anpassung des Maßstabs (OBJPROP_SCALE), können Sie den Winkel der Gitterlinien ändern.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart Objekt "Gann Gitter". Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

 

//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Gann Gitter\"."
#property description "Koordinaten der Gitterankerpunkten werden in Prozente"
#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string          InpName="GannGrid";        // Gittername
input int             InpDate1=15;               // Datum des ersten Punktes in %
input int             InpPrice1=25;              // Preis des ersten Punktes in %
input int             InpDate2=35;               // Datum des zweiten Punktes in %
input double          InpScale=3.0;              // Maßstab
input bool            InpDirection=false;        // Trendrichtung 
input color           InpColor=clrRed;           // Gitterfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Gitterlinienstil
input int             InpWidth=1;                // Breite der Fanlinien
input bool            InpBack=false;             // Das Gitter im Hintergrund
input bool            InpSelection=true;         // Wählen um zu bewegen
input bool            InpHidden=true;            // Ausgeblendet in der Objektliste
input long            InpZOrder=0;               // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt "Gann Gitter"                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridCreate(const long            chart_ID=0,        // ID des Charts
                    const string          name="GannGrid",   // Gittername
                    const int             sub_window=0,      // Nummer des Fensters
                    datetime              time1=0,           // Zeit des ersten Punktes
                    double                price1=0,          // Preis des ersten Punktes
                    datetime              time2=0,           // Zeit des zweiten Punktes
                    const double          scale=1.0,         // Maßstab
                    const bool            direction=true,    // Trendrichtung
                    const color           clr=clrRed,        // Gitterfarbe
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Gitterlinienstil
                    const int             width=1,           // Gitterlinienbreite
                    const bool            back=false,        // In der Hintergrund
                    const bool            selection=true,    // Wählen um zu bewegen
                    const bool            hidden=true,       // Verborgen in der Liste der Objekten
                    const long            z_order=0)         // Priorität für Mausklick
  {
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
   ChangeGannGridEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- "Gann Gitter" auf angegebenen Koordinaten erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Objekt \" Gann Gitter\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- Ändern wir die Richtung des Trends von "Gann Gitter" (true - absteigend, falsch - aufsteigend)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
//--- Gitterfarbe setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Gitterlinienstil angeben
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Breite der Gitterlinien einstellen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen des Gitters für Bewegung
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt den Ankerpunkt von Gann Gitter                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridPointChange(const long   chart_ID=0,      // ID des Charts
                         const string name="GannGrid"// Gittername
                         const int    point_index=0,   // Nummer des Ankerpunktes
                         datetime     time=0,          // Zeitkoordinate des Punktes
                         double       price=0)         // Preiskoordinate des Punktes
  {
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Gitterankerpunkt bewegen
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert den Maßstab von "Gann Gitter"                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridScaleChange(const long   chart_ID=0,      // ID des Charts
                         const string name="GannGrid"// Gitter
                         const double scale=1.0)       // Maßstab
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Ändern wir den Maßstab (Anzahl der Pips pro Bar)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Konnte nicht den Maßstab ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Trendrichtung von "Gann Gitter"                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridDirectionChange(const long   chart_ID=0,      // ID des Charts
                             const string name="GannGrid"// Gittername
                             const bool   direction=true)  // Trendrichtung
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Ändern wir die Trendrichtung von "Gann Gitter"
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Konnte nicht die Trendrichtung ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion löscht das Objekt "Gann Gitter"                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridDelete(const long   chart_ID=0,      // ID des Charts
                    const string name="GannGrid"// Gittername
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Gann Gitter löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Objekt \" Gann Gitter\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Gann Gitter             |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannGridEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links vom ersten sein
   if(!time1)
     {
      //--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- stellen wir den ersten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt
      time1=temp[0];
     }
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
    ;}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Ankerpunkten des Gitters verwendet werden
   datetime date[];
   double   price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um Gann Gitter zu zeichnen
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- Gann Gitter erstellen
   if(!GannGridCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Gitterankerpunkte
//--- Schleifenzähler
   int v_steps=accuracy/4;
//--- Wir bewegen den ersten Bezugspunkt vertikal
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(!GannGridPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
   int h_steps=bars/4;
//--- den zweiten Punkt horizontal bewegen
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      if(!GannGridPointChange(0,InpName,1,date[d2],0))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.05 Sekunden
      Sleep(50);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Ändern wir die Trendrichtung des Gitters zu absteigend 
   GannGridDirectionChange(0,InpName,true);
//--- den Chart neu zeichnen
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- das Gitter aus dem Chart löschen
   GannGridDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
  }