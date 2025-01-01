//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt einen zufälligen Pfeil im Chartfenster."

#property description "Koordinate des Bezugspunktes wird in Prozent"

#property description "von der Größe des Chartfensters eingegeben."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Arrow"; // Name des Pfeils

input int InpDate=50; // Datum des Bezugspunktes in %

input int InpPrice=50; // Preis des Bezugspunktes in %

input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Bezugsmethode

input color InpColor=clrDodgerBlue; // Farbe des Pfeils

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Stil der Einfassungslinie

input int InpWidth=10; // Größe des Pfeils

input bool InpBack=false; // Pfeil im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekten

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt einen Pfeil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Arrow", // Name des Pfeils

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time=0, // Zeit des Bezugspunkts

double price=0, // Preis des Bezugspunkts

const uchar arrow_code=252, // Code des Pfeils

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // Position des Bezugspunkts

const color clr=clrRed, // Farbe des Pfeils

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Stil der Einfassungslinie

const int width=3, // Größe des Pfeils

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen zu bewegen

const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Pfeil erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": Pfeil konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Code des Pfeils setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);

//--- die Bindungsmethode setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- Farbe des Pfeils setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Stil der Einfassungslinie setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Größe des Pfeils setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt den Bezugspunkt |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Arrow", // Name des Objekts

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Bezugspunkts

double price=0) // Preiskoordinate des Bezugspunkts

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Code des Pfeils |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCodeChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Arrow", // Name des Objekts

const uchar code=252) // Code des Pfeils

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Code des Pfeils ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,code))

{

Print(__FUNCTION__,

": Code des Pfeils konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Bindungsmethode |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Arrow", // Name des Objekts

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // Bindungsmethode

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Bindungsmethode ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))

{

Print(__FUNCTION__,

": Bindungsmethode konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht den Pfeil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Arrow") // Name des Pfeils

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Pfeil löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Pfeil konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |

//| setzt Standardwerte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

;}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten von Ankerpunkte verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Punkte für das Zeichnen des Pfeils definieren

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- erstellen einen Pfeil auf dem Chart

if(!ArrowCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],32,InpAnchor,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

//--- Alle Varianten von Erstellung der Pfeile in Zyklus betrachten

for(int i=33;i<256;i++)

{

if(!ArrowCodeChange(0,InpName,(uchar)i))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung in einer halben Sekunde

Sleep(500);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Pfeil aus dem Chart löschen

ArrowDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}