Typ void und Konstante NULL

Syntaktisch ist der Typ void ein Basistyp wie die Typen char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double und string. Dieser Typ wird als Andeutung verwendet, dass die Funktion keinen Wert rückgibt, oder als Funktionsparameter bezeichnet das Fehlen von Parametern.

Vorbestimmte Konstantvariable NULL hat den Typ void. Sie kann den Variablen jeder anderen Basistypen ohne Umwandlung zugeordnet werden. Zulaessig ist auch der Vergleich von Variablen der Basistypen mit dem Wert NULL

Beispiel:

//--- wenn die Zeile nicht initialisiert wird, ordnen wir ihr unsere vorbestimmte Größe zu

if(some_string==NULL) some_string="empty";

NULL kann auch mit Zeigern auf Objekte verglichen werden, erzeugt mit der Anweisung new.

