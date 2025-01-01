//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt eine Schaltfläche auf dem Chart."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Button"; // Schaltflächenname

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Winkel des Charts zu binden

input string InpFont="Arial"; // Schrift

input int InpFontSize=14; // Schriftgröße

input color InpColor=clrBlack; // Textfarbe

input color InpBackColor=C'236,233,216'; // Hintergrundfarbe

input color InpBorderColor=clrNONE; // Rahmenfarbe

input bool InpState=false; // Gedrückt/Ungedrückt

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekte

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt eine Taste |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Button", // Schaltflächenname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0, // Y-Koordinate

const int width=50, // Breite der Schaltfläche

const int height=18, // Höhe der Schaltfläche

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // Winkel des Charts zu binden

const string text="Button", // Text

const string font="Arial", // Schrift

const int font_size=10, // Schriftgröße

const color clr=clrBlack, // Textfarbe

const color back_clr=C'236,233,216', // Hintergrundfarbe

const color border_clr=clrNONE, // Rahmenfarbe

const bool state=false, // Gedrückt/Ungedrückt

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Auswählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine Schaltfläche erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht Schaltfläche erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Schaltflächenkoordinaten setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- Schaltflächengröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- wählen die Ecke des Charts, relativ zu der die Punktkoordinaten eingegeben werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- den Text setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- Textschrift setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- Schriftgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- Textfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Hintergrundfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- Rahmenfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- set button state

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Bewegung der Schaltfläche mit dem Maus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt die Schaltfläche |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Button", // Name der Schaltfläche

const int x=0, // X Koordinate

const int y=0) // Y Koordinate

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Schaltfläche bewegen

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht X-Koordinate der Schaltfläche bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht Y-Koordinate der Schaltfläche bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Größe einer Schaltfläche |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Button", // Name der Schaltfläche

const int width=50, // Breite der Schaltfläche

const int height=18) // Höhe der Schaltfläche

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Größe der Schaltfläche ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Breite der Schaltfläche ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Höhe der Schaltfläche ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Winkel des Charts die Taste zu binden |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Button", // Name der Schaltfläche

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // Winkel des Charts zu binden

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Winkel der Bindung ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann den Winkel der Bindung nicht ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Text der Schaltfläche |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonTextChange(const long chart_ID=0, // ID des Chart

const string name="Button", // Name der Schaltfläche

const string text="Text") // Text

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ändern wir den Text des Objektes

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Text ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

;}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht die Schaltfläche |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Button") // Name der Schaltfläche

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- die Schaltfläche löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Könnte nicht die Schaltfläche löschen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

;}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Größe des Chartfensters

long x_distance;

long y_distance;

//--- Größe des Chartfensters definieren

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Konnte nicht Breite des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Konnte nicht Höhe des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Schritt für Änderung der Schaltflächengröße definieren

int x_step=(int)x_distance/32;

int y_step=(int)y_distance/32;

//--- Schaltflächenkoordinaten und ihre Größe setzen

int x=(int)x_distance/32;

int y=(int)y_distance/32;

int x_size=(int)x_distance*15/16;

int y_size=(int)y_distance*15/16;

//--- eine Schaltfläche erstellen

if(!ButtonCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpCorner,"Press",InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpState,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

;}

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

//--- Verkleinern die Schaltfläche im Zyklus

int i=0;

while(i<13)

{

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Die Schaltfläche gedrückt setzen

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,true);

//--- Die Grafik neu zeichnen und 0,2 Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(200);

//--- die Position und Größe der Schaltfläche neu definieren

x+=x_step;

y+=y_step;

x_size-=x_step*2;

y_size-=y_step*2;

//--- Schaltfläche verkleinern

ButtonMove(0,InpName,x,y);

ButtonChangeSize(0,InpName,x_size,y_size);

//--- Schaltfläche im ungedrückt Zustand setzen

ObjectSetInteger(0,InpName,OBJPROP_STATE,false);

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- Zykluszähler erhöhen

i++;

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- die Schaltfläche löschen

ButtonDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde warten

Sleep(1000);

//---

}