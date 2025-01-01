|
//--- Beschreibung
#property description "Der Skript zieht Zeichen \"Gut\" (Daumen nach oben)."
#property description "Koordinate des Bezugspunktes wird in Prozent von"
#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpName="ThumbUp"; // Name des Zeichens
input int InpDate=75; // Datum des Bezugspunktes in %
input int InpPrice=25; // Preis des Bezugspunktes in %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Bezugsmethode
input color InpColor=clrRed; // Farbe des Zeichens
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Stil der Einfassungslinie
input int InpWidth=5; // Größe des Zeichens
input bool InpBack=false; // Das Zeichen im Hintergrund
input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen
input bool InpHidden=true; // Ausblenden in der Liste der Objekten
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt Zeichen "Gut" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ThumbUp", // Name des Zeichens
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time=0, // Zeit des Bezugspunkts
double price=0, // Preis des Bezugspunkts
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // Bezugsmethode
const color clr=clrRed, // Farbe des Zeichens
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Stil der Einfassungslinie
const int width=3, // Größe des Zeichens
const bool back=false, // Im Hintergrund
const bool selection=true, // Wählen zu bewegen
const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten
const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick
{
//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Zeichen erstellen
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_UP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": Kann nicht Zeichen \"Gut\ erstellen"! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die Bindungsmethode setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- Die Farbe des Zeichens setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Stil der Einfassungslinie setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Die Größe des Zeichens setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bewegt den Bezugspunkt |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ThumbUp", // Name des Objekts
datetime time=0, // Zeitkoordinate des Bezugspunkts
double price=0) // Preiskoordinate des Bezugspunkts
{
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Weise der Bindung von "Gut" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ThumbUp", // Objektname
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // Bindungsmethode
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Bindungsmethode ändern
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
": Bindungsmethode konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht das Zeichen "Gut" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowThumbUpDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ThumbUp") // Zeichenname
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- Zeichen löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Kann nicht Zeichen \"Gut\ löschen"! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |
//| setzt Standardwerte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
return;
}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten von Ankerpunkte verwendet werden
datetime date[];
double price[];
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Punkte für das Zeichnen der Zeichen definieren
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- erstellen das Zeichen "Gut" auf dem Chart
if(!ArrowThumbUpCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- Jetzt werden wir den Bezugspunkt bewegen und seine Position relativ zu dem Zeichen ändern
//--- Schleifenzähler
int h_steps=bars/4;
//--- bewegen den Bezugspunkt
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(d>1)
d-=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!ArrowThumbUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
// Verzögerung 0.05 Sekunden
Sleep(50);
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
int v_steps=accuracy/4;
//--- bewegen den Bezugspunkt
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!ArrowThumbUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- Die Position des Bezugspunktes relativ zum Zeichen ändern
ArrowThumbUpAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Zeichen aus dem Chart löschen
ArrowThumbUpDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//---
}