Typen der Chartereignisse

Es gibt 13 Typen der Ereignisse, die durch die vorbestimmte Funktion OnChartEvent() bearbeitet werden können. Für Benutzerereignisse werden 65535 Identifikatoren im Bereich von CHARTEVENT_CUSTOM bis CHARTEVENT_CUSTOM_LAST vorausgesehen. Für Generieren des Benutzerereignisses muss man die Funktion EventChartCustom() verwenden.

ENUM_CHART_EVENT

Identifikator Beschreibung CHARTEVENT_KEYUP Loslassen einer Taste CHARTEVENT_KEYDOWN Tasten CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Das Bewegen der Maus und Mausklicks (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ist für den Chart eingegeben) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Drücken oder Scrollen des Mausrads (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true für den Chart gesetzt wurde) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Erzeugung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ist für den Chart eingegeben) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Veranderung der Objekteigenschaften durch Dialog der Eigenschaften CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Entfernung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ist für den Chart eingegeben) CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Betaetigen der Taste mit der Maus auf dem graphischen Objekt CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Ziehen des graphischen Objektes CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Beenden von Texteditieren im graphischen Objekt Edit CHARTEVENT_CHART_CHANGE Ereignis der Veränderung der Chart-Größe oder Veränderung der Chart-Eigenschaften durch Dialog von Eigenschaften CHARTEVENT_CUSTOM Anfangsnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Endnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse.

Das Ereignis CHARTEVENT_KEYUP

CHARTEVENT_KEYUP Das Ereignis tritt ein, wenn ein Nutzer eine Taste loslässt, während das Chart-Fenster den Eingabefokus hat. Dieses Ereignis ergänzt das bereits vorhandene CHARTEVENT_KEYDOWN, das beim Drücken einer Taste ausgelöst wird. Durch die Verwendung beider Ereignisse können wir genau bestimmen, wann Tasten gedrückt und losgelassen werden, was bei der Erstellung von Nutzeroberflächen und Tools mit interaktiven Steuerelementen nützlich ist.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

::Print("Key released: ", TranslateKey(key));

}

}

lparam enthält (KeyCode) ähnlich wie das Ereignis CHARTEVENT_KEYDOWN. Verwenden Sie die Funktion TranslateKey(), um die Textdarstellung einer Taste zu erhalten.

Behandlung von Tottasten

Die Behandlung der sogenannten „Tottasten” wird unterstützt. Dies sind Tasten, bei denen nicht sofort ein Zeichen zu sehen ist, sondern die das Aussehen des nächsten eingegebenen Zeichens ändern. Beispielsweise wird in der griechischen Tastaturbelegung die Taste ; verwendet, um Vokale (ά, έ, ύ usw.) zu betonen.

Jetzt können solche Tasten mit der Funktion TranslateKey() von der Ereignisbehandlung CHARTEVENT_KEYDOWN und CHARTEVENT_KEYUP umgesetzt werden. Dadurch können komplexe Tastenkombinationen in mehrsprachigen Layouts korrekt erkannt werden.

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Pressed: ", text);

}

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Released: ", text);

}

}

Die Behandlung der Tottasten ist nützlich bei der Implementierung nutzerdefinierter Textfelder, Hotkey-Systeme und Schnittstellen, die auf internationale Tastaturlayouts reagieren.

OnChartEvent, Funktionseingaben

Für jeden Typ des Ereignisses haben Eingabeparameter der Funktion OnChartEvent() vorbestimmte Werte, die für Verarbeitung dieses Ereignisses notwendig sind. In der Tabelle sind Ereignisse und Werte aufgezählt, die durch Parameter übertragen werden.

Ereignis Wet des Parameters id Wert des Parameters lparam Wert des Parameters dparam Wert des Parameters sparam Ereignis des Loslassens einer Taste CHARTEVENT_KEYUP Code der losgelassenen Taste Die Anzahl der Ereigniswiederholungen ist immer 1 Der Wert einer Zeichenfolge in Form einer Bitmaske, der den Status von Modifikatortasten beschreibt. Siehe WM_KEYUP-Meldung Ereignis eines Tastendrucks CHARTEVENT_KEYDOWN Code der gedrückten Taste Anzahl der Ereigniswiederholungen, während eine Taste gedrückt bleibt Der Wert einer Zeichenfolge in Form einer Bitmaske, der den Status von Modifikatortasten beschreibt. Siehe WM_KEYDOWN-Meldung Mausereignisse (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ist für den Chart eingegeben) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X-Koordinate Y-Koordinate Der String-Wert einer Bit-Maske, die den Status der Maustasten beschreibt Das Ereignis des Mausrads (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true für den Chart gesetzt wurde) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Flags des Status der Tasten und Knöpfe der Maus, X- und Y-Koordinaten des Cursors. Die Beschreibung ist im Beispiel unten zu finden Der Wert Delta des Scrollens des Mausrads — Ereignis der Erzeugung des graphischen Objektes (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ist für den Chart eingegeben) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Name des erzeugten graphischen Objektes Ereignis der Veränderung der Eigenschaften des Objektes durch Dialog der Eigenschaften CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Name des veränderten graphischen Objektes Ereignis der Entfernung des graphischen Objektes (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ist für den Chart eingegeben) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Name des entfernten graphischen Objektes Ereignis des Mausklicks auf der graphischen Darstellung CHARTEVENT_CLICK X-Koordinate Y-Koordinate — Ereignis des Mausklicks auf dem graphischen Objekt CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X-Koordinate Y-Koordinate Name des graphischen Objektes, auf dem das Ereignis geschehen ist Ereignis der Verschiebung des graphischen Objektes per Mausklick CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Name des verschobenen graphischen Objektes Ereignis der Beendung des Texteditierens im Eingabefeld des graphischen Objektes "Eingabefeld" CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Name des graphischen Objektes "Eingabefeld", in dem Editieren des Textes beendet wurde Ereignis der Veränderung der Chart-Größe oder Veränderung der Chart-Eigenschaften durch Dialog von Eigenschaften CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — Benutzerereignis mit Nummer N CHARTEVENT_CUSTOM+N Wert, vorgegeben durch die Funktion EventChartCustom() Wert, vorgegeben durch die Funktion EventChartCustom() Wert, vorgegeben durch die Funktion EventChartCustom()

Beispiel:

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("The expert with name ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," is running");

//--- enable object create events

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- enable object delete events

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- erzwungene Aktualisierung der Charteigenschaften garantiert die Bereitschaft zur Verarbeitung von Ereignissen

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // Event identifier

const long& lparam, // Event parameter of long type

const double& dparam, // Event parameter of double type

const string& sparam // Event parameter of string type

)

{

//--- the left mouse button has been pressed on the chart

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("The coordinates of the mouse click on the chart are: x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- the mouse has been clicked on the graphic object

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("The mouse has been clicked on the object with name '"+sparam+"'");

}

//--- the key has been pressed

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("The KEY_NUMLOCK_LEFT has been pressed"); break;

case KEY_LEFT: Print("The KEY_LEFT has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("The KEY_NUMLOCK_UP has been pressed"); break;

case KEY_UP: Print("The KEY_UP has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("The KEY_NUMLOCK_RIGHT has been pressed"); break;

case KEY_RIGHT: Print("The KEY_RIGHT has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("The KEY_NUMLOCK_DOWN has been pressed"); break;

case KEY_DOWN: Print("The KEY_DOWN has been pressed"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("The KEY_NUMPAD_5 has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("The KEY_NUMLOCK_5 has been pressed"); break;

default: Print("Some not listed key has been pressed");

}

ChartRedraw();

}

//--- the object has been deleted

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print("The object with name ",sparam," has been deleted");

}

//--- the object has been created

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print("The object with name ",sparam," has been created");

}

//--- the object has been moved or its anchor point coordinates has been changed

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("The anchor point coordinates of the object with name ",sparam," has been changed");

}

//--- the text in the Edit of object has been changed

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("The text in the Edit field of the object with name ",sparam," has been changed");

}

}

Für die Ereignisse CHARTEVENT_MOUSE_MOVE enthält der Stringparameter sparam eine Zahl, die den Zustand der Tasten übergibt:

Bit Besreibung 1 Der Zustand der linken Maustaste 2 Der Zustand der rechten Maustaste 3 Der Zustand der SHIFT-Taste 4 Der Zustand der CTRL-Taste 5 Der Zustand der mittleren Maustaste 6 Der Zustand der ersten zusätzlichen Maustaste 7 Der Zustand der zweiten zusätzlichen Maustaste

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- aktivieren Berichte über die Bewegung der Maus auf dem Chartfenster

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

// --- deaktiviere das Kontextmenü des Diagramms (rechts)

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

// --- deaktiviere das Fadenkreuz (mit der mittleren Taste)

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- erzwungene Aktualisierung der Charteigenschaften garantiert die Bereitschaft zur Verarbeitung von Ereignissen

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

Für das Ereignis CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL beinhalten die Parameter lparam und dparam Informationen über den Status der Tasten Ctrl, Shift, Maustasten, Koordinaten des Cursors und den Scrollwert des Mausrads. Für ein besseres Verständnis starten Sie diesen Expert Advisor auf dem Chart und scrollen Sie das Mausrad, während Sie Knöpfe und Tasten drücken, die im Code beschrieben sind.

Ein Beispiel für die Verarbeitung des Ereignisses CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- Aktivieren der Meldungen über das Scrollen des Mausrads

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- erzwungene Aktualisierung der Charteigenschaften garantiert die Bereitschaft zur Verarbeitung von Ereignissen

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- erläutern wir den Status der Tasten und des Mausrads für dieses Ereignis

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Flag des Status der Tasten Ctrl und Shift und der Maustasten

int x_cursor = (int)(short)lparam; // X-Koordinate, in welcher das Ereignis des Mausrads eingetreten ist

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // Y-Koordinate, in welcher das Ereignis des Mausrads eingetreten ist

int delta = (int)dparam; // Gesamtwert des Scrollens des Mausrads; wird beim Erreichen von +120 oder -120 ausgelöst

//--- Flag verarbeiten

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0) str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0) str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0) str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0) str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0) str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0) str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0) str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

Ausgabebeispiel

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

