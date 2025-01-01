//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Winkel Trendlinie\"."

#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Pixeln angegeben"

#property description "Chartfenster."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Trend"; // Linienname

input int InpDate1=50; // Datum des ersten Punktes in %

input int InpPrice1=75; // Preis des ersten Punktes in %

input int InpAngle=0; // Winkel der Linie

input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Linienstil

input int InpWidth=2; // Linienbreite

input bool InpBack=false; // Die Linie im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen

input bool InpRayLeft=false; // Fortsetzung der Linie nach links

input bool InpRayRight=true; // Fortsetzung der Linie nach rechts

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt eine Winkel-Trendlinie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="TrendLine", // Linienname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time=0, // Zeit des Punktes

double price=0, // Preis des Punktes

const double angle=45.0, // Winkel

const color clr=clrRed, // Linienfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil

const int width=1, // Linienbreite

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool ray_left=false, // Fortsetzung der Linie nach links

const bool ray_right=true, // Fortsetzung der Linie nach rechts

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Um es bequem wäre, die Trendlinie mit dem Maus zu bewegen, erstellen wir einen zweiten Punkt

datetime time2=0;

double price2=0;

//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine Trendlinie auf zwei Punkte erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": Trendlinie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Den Winkel der Trendlinie ändern; und in den Prozess der Veränderung des Winkels wird sie Koordinate des zweiten

//--- Punktes der Linie automatisch neu definiert in Übereinstimmung mit dem neuen Winkel

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- Farbe der Linie setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Linienbreite setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach links

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach rechts

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Koordinaten der Ankerpunkte der Trendlinie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="TrendLine", // Linienname

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes

double price=0) // Preiskoordinate des Punktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- den Ankerpunkt der Trendlinie bewegen

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Winkel der Trendlinie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="TrendLine", // Name der Trendlinie

const double angle=45) // Winkel der Trendlinie

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- den Winkel der Trendlinie ändern

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann den Trendlinie Winkel nicht ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

;}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht die Trendlinie |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="TrendLine") // Linienname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- eine Trendlinie löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Trendlinie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Trendlinie |

//| und setzt Standardwerte für leere Werte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- setzen wir die Koordinaten des zweiten Hilfspunktes

//--- der zweite Punkt liegt 9 Balken nach links und hat den gleichen Preis

datetime second_point_time[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);

time2=second_point_time[0];

price2=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

;}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten von Bezugspunkte der Linie verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

;}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- eine Trendlinie erstellen

if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen und drehen wir die Linie

//--- Schleifenzähler

int v_steps=accuracy/2;

//--- bewegen wir den Ankerpunkt und ändern wir den Winkel der Linie

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p1>1)

p1-=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))

return;

if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- die Linie aus dem Chart löschen

TrendDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}