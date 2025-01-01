|
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Winkel Trendlinie\"."
#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Pixeln angegeben"
#property description "Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpName="Trend"; // Linienname
input int InpDate1=50; // Datum des ersten Punktes in %
input int InpPrice1=75; // Preis des ersten Punktes in %
input int InpAngle=0; // Winkel der Linie
input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Linienstil
input int InpWidth=2; // Linienbreite
input bool InpBack=false; // Die Linie im Hintergrund
input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen
input bool InpRayLeft=false; // Fortsetzung der Linie nach links
input bool InpRayRight=true; // Fortsetzung der Linie nach rechts
input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt eine Winkel-Trendlinie |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="TrendLine", // Linienname
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time=0, // Zeit des Punktes
double price=0, // Preis des Punktes
const double angle=45.0, // Winkel
const color clr=clrRed, // Linienfarbe
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil
const int width=1, // Linienbreite
const bool back=false, // Im Hintergrund
const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen
const bool ray_left=false, // Fortsetzung der Linie nach links
const bool ray_right=true, // Fortsetzung der Linie nach rechts
const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste
const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick
{
//--- Um es bequem wäre, die Trendlinie mit dem Maus zu bewegen, erstellen wir einen zweiten Punkt
datetime time2=0;
double price2=0;
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- eine Trendlinie auf zwei Punkte erstellen
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": Trendlinie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Den Winkel der Trendlinie ändern; und in den Prozess der Veränderung des Winkels wird sie Koordinate des zweiten
//--- Punktes der Linie automatisch neu definiert in Übereinstimmung mit dem neuen Winkel
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- Farbe der Linie setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach links
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach rechts
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Koordinaten der Ankerpunkte der Trendlinie |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="TrendLine", // Linienname
datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes
double price=0) // Preiskoordinate des Punktes
{
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- den Ankerpunkt der Trendlinie bewegen
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert den Winkel der Trendlinie |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="TrendLine", // Name der Trendlinie
const double angle=45) // Winkel der Trendlinie
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- den Winkel der Trendlinie ändern
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
{
Print(__FUNCTION__,
": Kann den Trendlinie Winkel nicht ändern! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
;}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht die Trendlinie |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="TrendLine") // Linienname
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- eine Trendlinie löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Trendlinie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Trendlinie |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- setzen wir die Koordinaten des zweiten Hilfspunktes
//--- der zweite Punkt liegt 9 Balken nach links und hat den gleichen Preis
datetime second_point_time[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
time2=second_point_time[0];
price2=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
{
Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
return;
;}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten von Bezugspunkte der Linie verwendet werden
datetime date[];
double price[];
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
;}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- eine Trendlinie erstellen
if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen und drehen wir die Linie
//--- Schleifenzähler
int v_steps=accuracy/2;
//--- bewegen wir den Ankerpunkt und ändern wir den Winkel der Linie
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(p1>1)
p1-=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
return;
if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- die Linie aus dem Chart löschen
TrendDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//---
}