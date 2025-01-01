Kodeseite Verwenden in Zeilenumwandlung

Beim Konvertieren der Zeilenvariablen in Felder des Typs char und umgekehrt wird in der Sprache MQL5 Kodieren verwendet, das dem laufenden ANSI Kodieren des Operationssystems Windows (CP_ACP) entspricht. Wenn man braucht, einen anderen Kodierungstyp anzugeben, kann man es durch Zusatzparameter für Funktionen CharArrayToString(), StringToCharArray() und FileOpen() einstellen.

In der Tabelle werden eingebaute Konstanten für einige am meisten angeforderte Kodeseiten angegeben. Nicht angegebene Kodeseiten können mit Hilfe des Kodes angegeben werden, der dieser Seite entspricht.

Eingebaute Konstanten der Kodeseiten

Konstante Wert Beschreibung CP_ACP 0 Laufende Kodeseite ANSIim Operationssystem Windows CP_OEMCP 1 Laufende Kodeseite OEM. CP_MACCP 2 Laufende Kodeseite Macintosh. Bemerkung: Dieser Wert wird vor allem in früher erzeugten Programmkodes verwendet und ist nicht notwendig, denn moderne Computers Macintosh verwenden Unicode Kodieren. CP_THREAD_ACP 3 Kodieren Windows ANSI für laufenden Thread. CP_SYMBOL 42 Kodeseite Symbol CP_UTF7 65000 Kodeseite UTF-7. CP_UTF8 65001 Kodeseite UTF-8.

