DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenEingabe/Ausgabe KonstantenKodeseite Verwenden 

Kodeseite Verwenden in Zeilenumwandlung

Beim Konvertieren der Zeilenvariablen in Felder des Typs char und umgekehrt wird in der Sprache MQL5 Kodieren verwendet, das dem laufenden ANSI Kodieren  des Operationssystems Windows (CP_ACP) entspricht. Wenn man braucht, einen anderen Kodierungstyp anzugeben, kann man es durch Zusatzparameter für Funktionen CharArrayToString(), StringToCharArray() und FileOpen() einstellen.

In der Tabelle werden eingebaute Konstanten für einige am meisten angeforderte Kodeseiten angegeben. Nicht angegebene Kodeseiten können mit Hilfe des Kodes angegeben werden, der dieser Seite entspricht.

Eingebaute Konstanten der Kodeseiten

Konstante

Wert

Beschreibung

CP_ACP

0

Laufende Kodeseite ANSIim Operationssystem Windows

CP_OEMCP

1

Laufende Kodeseite OEM.

CP_MACCP

2

Laufende Kodeseite Macintosh.

Bemerkung: Dieser Wert wird vor allem in früher erzeugten Programmkodes verwendet und ist nicht notwendig, denn moderne Computers Macintosh verwenden Unicode Kodieren.

CP_THREAD_ACP

3

Kodieren  Windows ANSI für laufenden Thread.

CP_SYMBOL

42

Kodeseite Symbol

CP_UTF7

65000

Kodeseite UTF-7.

CP_UTF8

65001

Kodeseite UTF-8.

Sehen Sie auch

Zustand von Client Terminal