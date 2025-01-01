- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Objekttypen
Bei der Erzeugung des graphischen Objekts durch die Funktion ObjectCreate() muss man Typ des zu erzeugenen Objekts angeben, der einen der Werte der Aufzaelung ENUM_OBJECT annehmen kann. Weitere Praezisierungen der Eigenschaften des zu erzeugenden Objekts ist durch die Funktion für die Arbeit mit graphischen Objekten moeglich.
ENUM_OBJECT
|
Identifikator
|
|
Beschreibung
|
|
Senkrechte Linie
|
|
horizontale Linie
|
|
Trendlinie
|
|
Trendlinie nach Winkel
|
|
Zykluslinien
|
|
Objekt "Linie mit einem Pfeil"
|
|
Abstandsgleicher Kanal
|
|
Kanal der Standardabweichung
|
|
Kanal der linearen Regression
|
|
Andrews’ Pitchfork
|
|
Gannlinie
|
|
Gannfan
|
|
Ganngrid
|
|
Fibonacci Retracement
|
|
Zeitzonen Fibonacci
|
|
Fibonacci Fan
|
|
Fibonacci Arcs
|
|
Kanal Fibonacci
|
|
Erweiterung Fibonacci
|
|
Elliott Motive Wave
|
|
Elliott Correction Wave
|
|
Rechteck
|
|
Dreieck
|
|
Ellipse
|
|
Zeichen "Gut" (Daumen oben)
|
|
Zeichen "Schlecht" (Daumen unten)
|
|
Zeichen "Weiche oben"
|
|
Zeichen "Weich unten"
|
|
Zeichen "Stop"
|
|
Zeichen "Kontrollmarke"
|
|
linke Preismarke
|
|
Rechte Preismarke
|
|
Zeichen "Buy"
|
|
Zeichen "Sell"
|
|
Objekt "Weiche"
|
|
Objekt "Text"
|
|
Objekt "Textmarke"
|
|
Objekt "Schaltfläche"
|
|
Objekt "Chart"
|
|
Objekt "Bild"
|
|
Objekt "graphische Marke"
|
|
Objekt "Eingabefeld"
|
|
Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht
|
|
Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten.