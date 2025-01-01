DokumentationKategorien
Objekttypen

Bei der Erzeugung des graphischen Objekts durch die Funktion ObjectCreate() muss man Typ des zu erzeugenen Objekts angeben, der einen der Werte der Aufzaelung ENUM_OBJECT annehmen kann. Weitere Praezisierungen der Eigenschaften des zu erzeugenden Objekts ist durch die Funktion für die Arbeit mit graphischen Objekten moeglich.

ENUM_OBJECT

Identifikator

 

Beschreibung

OBJ_VLINE

vertical_line

Senkrechte Linie

OBJ_HLINE

horizonal_line

horizontale Linie

OBJ_TREND

trend_line

Trendlinie

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Trendlinie nach Winkel

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Zykluslinien

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Objekt "Linie mit einem Pfeil"

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Abstandsgleicher Kanal

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Kanal der Standardabweichung

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Kanal der linearen Regression

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Andrews’ Pitchfork

OBJ_GANNLINE

gann_line

Gannlinie

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Gannfan

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Ganngrid

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Fibonacci Retracement

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Zeitzonen Fibonacci

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Fibonacci Fan

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Fibonacci Arcs

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Kanal Fibonacci

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Erweiterung Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

Elliott Motive Wave

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

Elliott Correction Wave

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Rechteck

OBJ_TRIANGLE

triangle

Dreieck

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Ellipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Zeichen "Gut" (Daumen oben)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Zeichen "Schlecht" (Daumen unten)

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Zeichen "Weiche oben"

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Zeichen "Weich unten"

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Zeichen "Stop"

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Zeichen "Kontrollmarke"

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

linke Preismarke

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Rechte Preismarke

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Zeichen "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Zeichen "Sell"

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Objekt "Weiche"

OBJ_TEXT

text_object

Objekt "Text"

OBJ_LABEL

label_object

Objekt "Textmarke"

OBJ_BUTTON

button_object

Objekt "Schaltfläche"

OBJ_CHART

chart_object

Objekt "Chart"

OBJ_BITMAP

picture_object

Objekt "Bild"

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Objekt "graphische Marke"

OBJ_EDIT

edit_object

Objekt "Eingabefeld"

OBJ_EVENT

obj_event

Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten.