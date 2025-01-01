//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Andrew's Pitchfork\"."

#property description "Koordinaten des Bezugspunktes werden in Prozent von"

#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Pitchfork"; // Name

input int InpDate1=14; // Datum des ersten Punktes in %

input int InpPrice1=40; // Preis des ersten Punktes in %

input int InpDate2=18; // Datum des zweiten Punktes in %

input int InpPrice2=50; // Preis des zweiten Punktes in %

input int InpDate3=18; // Datum des dritten Punktes in %

input int InpPrice3=30; // Preis des dritten Punktes in %

input color InpColor=clrRed; // Farbe

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Linienstil

input int InpWidth=1; // Linienbreite

input bool InpBack=false; // Pitchfork im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpRayLeft=false; // Fortsetzung von Pitchfork nach links

input bool InpRayRight=false; // Fortsetzung von Pitchfork nach rechts

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt Andrew's Pitchfork auf angegebenen Koordinaten |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Pitchfork", // Name

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes

double price1=0, // Preis des ersten Punktes

datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes

double price2=0, // Preis des zweiten Punktes

datetime time3=0, // Zeit des dritten Punktes

double price3=0, // Preis des dritten Punktes

const color clr=clrRed, // Linienfarbe

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil

const int width=1, // Linienbreite

const bool back=false, // In der Hintergrund

const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen

const bool ray_left=false, // Fortsetzung von Pitchfork nach links

const bool ray_right=false, // Fortsetzung von Pitchfork nach rechts

const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Andrew's Pitchfork auf angegebenen Koordinaten erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \" Andrew's Pitchfork\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Farbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Linienbreite angeben

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Wählen von Andrew's Pitchfork für Bewegung

//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt

//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection

//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung von Andrew's Pitchfork nach links

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung von Andrew's Pitchfork nach rechts

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt Anzahl der Niveaus von "Andrew's Pitchfork" und Parameter an|

//+------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkLevelsSet(int levels, // Anzahl der Niveaulinien

double &values[], // Werte der Linien

color &colors[], // Farbe der Linien

ENUM_LINE_STYLE &styles[], // Linienstil

int &widths[], // Linienbreite

const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Pitchfork") // Name

{

//--- Überprüfen wir die Größe des Arrays

if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||

levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))

{

Print(__FUNCTION__,": Länge des Arrays entspricht nicht der Anzahl der Niveaus, Fehler!");

return(false);

}

//--- Die Anzahl der Ebenen angeben

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);

//--- die Eigenschaften der Ebenen im Zyklus angeben

for(int i=0;i<levels;i++)

{

//--- Wert der Ebene

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);

//--- Farbe der Ebene

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);

//--- Stil der Ebene

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);

//--- Stärke der Ebene

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);

//--- Beschreibung der Ebene

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));

;}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verschiebt den Ankerpunkt von Andrew's Pitchfork |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkPointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Pitchfork", // Kanalname

const int point_index=0, // Nummer des Ankerpunktes

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Punktes

double price=0) // Preiskoordinate des Punktes

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Objekt "Andrew's Pitchfork" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Pitchfork") // Kanalname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- den Kanal löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \" Andrew's Pitchfork\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Andrew's Pitchfork |

//| und setzt Standardwerte für leere Werte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,

double &price2,datetime &time3,double &price3)

{

//--- wenn die Zeit des zweiten (rechten oberen) Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Bar sein

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird er dem Bid-Wert gleich sein

if(!price2)

price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- wenn die Zeit des ersten (linken) Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links sein

if(!time1)

{

//--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- stellen wir den ersten Punkt 9 Baren links dem zweiten Punkt

time1=temp[0];

}

//--- wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 200 Punkte niedriger als der zweite

if(!price1)

price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- wenn die Zeit des dritten Punktes nicht angegeben ist, wird sie der Zeit des zweiten Punktes gleich sein

if(!time3)

time3=time2;

//--- wenn der Preis des dritten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 200 Punkte niedriger als der erste

if(!price3)

price3=price1-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Größe des Arrays price

int accuracy=1000;

//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung

//--- der Koordinaten der Ankerpunkten von Andrew's Pitchfork verwendet werden

datetime date[];

double price[];

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen den Array der Preise

//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Definieren die Punkte um Andrew's Pitchfork zu zeichnen

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- Andrew's Pitchfork erstellen

if(!PitchforkCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- jetzt bewegen wir die Ankerpunkte

//--- Schleifenzähler

int v_steps=accuracy/10;

//--- den ersten Punkt bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p1>1)

p1-=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!PitchforkPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Schleifenzähler

int h_steps=bars/8;

//--- den dritten Punkt bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(d3<bars-1)

d3+=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!PitchforkPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Schleifenzähler

v_steps=accuracy/10;

//--- den zweiten Punkt bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- den nächsten Wert nehmen

if(p2>1)

p2-=1;

//--- den Punkt bewegen

if(!PitchforkPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Andrew's Pitchfork aus dem Chart löschen

PitchforkDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//---

}