//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Rechteckiges Label\"."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="RectLabel"; // Label Name

input color InpBackColor=clrSkyBlue; // Hintergrundfarbe

input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT; // Rahmentyp

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Winkel des Charts zu binden

input color InpColor=clrDarkBlue; // Die Farbe des flachen Randes (Flat)

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Stil des flachen Randes (Flat)

input int InpLineWidth=3; // Dicke des flachen Randes (Flat)

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekte

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt ein rechteckiges Label |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="RectLabel", // Label Name

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0, // Y-Koordinate

const int width=50, // Breite

const int height=18, // Höhe

const color back_clr=C'236,233,216', // Hintergrundfarbe

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN, // Rahmentyp

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // Winkel des Charts um Objekt zu binden

const color clr=clrRed, // Die Farbe des flachen Randes (Flat)

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Stil des flachen Randes (Flat)

const int line_width=1, // Breite des flachen Randes (Flat)

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ein rechteckiges Label erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": rechteckiges Label konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Die Koordinaten des Schilds setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- Labelgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- Hintergrundfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- Rahmentyp setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);

//--- wählen die Ecke des Charts, relativ zu der die Punktkoordinaten eingegeben werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- Die Farbe des flachen Randes (in Modus Flat) setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil des flachen Rahmens setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Breite des flachen Rahmens setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt ein rechteckiges Label |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="RectLabel", // Label Name

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0) // Y-Koordinate

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ein rechteckiges Label bewegen

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht X-Koordinate des Labels bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht Y-Koordinate des Labels bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Größe eines rechteckigen Labels |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="RectLabel", // Name des Labels

const int width=50, // Breite des Labels

const int height=18) // Höhe des Labels

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Größe des Labels ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Breite des Labels ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Höhe des Labels ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Rahmentyp des rechteckigen Labels |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeBorderType(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="RectLabel", // Name des Labels

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN) // Rahmentyp

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Rahmentyp ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht Rahmentyp ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

;}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht ein rechteckiges Label |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="RectLabel") // Name des Labels

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Schild löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": rechteckiges Label konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Größe des Chartfensters

long x_distance;

long y_distance;

//--- Größe des Chartfensters definieren

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Konnte nicht Breite des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

;}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Konnte nicht Höhe des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Koordinaten eines rechteckigen Labels definieren

int x=(int)x_distance/4;

int y=(int)y_distance/4;

//--- Labelgröße setzen

int width=(int)x_distance/4;

int height=(int)y_distance/4;

//--- ein rechteckiges Label erstellen

if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,

InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- Größe des rechteckigen Labels ändern

int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- Größe ändern

width+=1;

height+=1;

if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- Die Grafik neu zeichnen und 0,01 Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- 1 Sekunde Verzögerung

Sleep(1000);

//--- Rahmentyp ändern

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))

return;

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- Rahmentyp ändern

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))

return;

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- das Schild löschen

RectLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde warten

Sleep(1000);

//---

}